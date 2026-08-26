L’UEFA Conference League n’est peut-être pas la principale compétition de clubs du continent, mais un trophée européen reste toujours une récompense très prisée et offre un énorme coup de boost aux clubs, ainsi qu’à leurs supporters. Un match de football européen sous les projecteurs dégage toujours une atmosphère électrique, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Bien qu’il ne s’agisse que de la sixième édition de l’UEFA Conference League, la compétition continue de gagner en prestige. Elle a offert une plateforme aux équipes émergentes pour se faire connaître sur la scène européenne, ainsi qu’aux plus petits clubs pour décrocher de prestigieuses victoires internationales.

Avec des équipes comme Brighton, l’Atalanta, Monaco et l’Ajax en quête de gloire en Conference League lors de la campagne 2026/27, nous nous préparons à vivre d’autres matches palpitants dans les mois à venir.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de l’UEFA Conference League, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches sélectionnés de l’UEFA Conference League

Date et heure (locale) Match Lieu Billets jeu. 15 oct. (21 h) Atalanta vs Pafos New Balance Arena (Bergame) Billets jeu. 15 oct. (21 h) Freiburg vs Jablonec Europa-Park-Stadion (Fribourg) Billets jeu. 15 oct. (21 h) Copenhague vs Sporting Braga Parken Stadium (Copenhague) Billets jeu. 15 oct. (21 h) Twente vs Thun De Grolsch Veste (Enschede) Billets jeu. 15 oct. (21 h) Brann vs Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Billets jeu. 22 oct. (18 h 45) Crvena Zvezda vs Copenhague Rajko Mitic Stadium (Belgrade) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Ajax vs Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Borac Banja Luka vs KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Sporting Braga vs Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Billets jeu. 22 oct. (21 h) Monaco vs Freiburg Stade Louis II (Monaco) Billets

Comment acheter des billets pour l’UEFA Conference League

Les billets officiels pour l’UEFA Conference League, pour la phase de ligue comme pour les matches à élimination directe, sont vendus exclusivement via les portails de billetterie officiels de chaque club hôte ou recevant, tandis que les billets pour la finale de l’UEFA Conference League sont vendus de manière centralisée via le portail UEFA Tickets.

Les supporters à domicile peuvent acheter leurs billets officiels directement sur le site officiel de leur club. Chaque club fixe ses propres règles d’achat, en exigeant généralement une adhésion ou en donnant la priorité aux abonnés avant d’ouvrir une fenêtre de vente au grand public.

L’UEFA impose que les équipes qui reçoivent allouent au moins 5 % de la capacité de leur stade aux supporters visiteurs. Ces billets visiteurs sont distribués exclusivement via les canaux de billetterie officiels du club en déplacement.

Les billets pour la finale 2027 à Besiktas Park, à Istanbul, seront vendus directement par l’UEFA via un système de loterie publique neutre sur le site officiel de l’UEFA. Celui-ci devrait ouvrir à la mi-mars 2027. Les équipes qui se qualifieront pour la finale recevront également un contingent direct de billets à vendre à leurs propres supporters enregistrés.

Si vous cherchez des billets de match de dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour l’UEFA Conference League ?

Les prix officiels des billets de l’UEFA Conference League varient considérablement selon que vous achetez des billets pour des matches de la phase de ligue, des matches à élimination directe ou pour la grande finale.

Pour les rencontres standards de la compétition, les prix des billets sont fixés individuellement par les clubs hôtes, ce qui signifie qu’ils reflètent les standards du championnat national et la structure de placement propre à chaque stade. Ils s’échelonnent généralement entre environ 30 £ et 95 £.

Cependant, l’UEFA applique des directives strictes pour les supporters en déplacement. Pour l’actuelle campagne 2026/27, le prix des billets dans les secteurs réservés aux supporters visiteurs est plafonné à 20 €.

Pour les grandes finales récentes, comme la finale 2026 à Leipzig, les billets officiels vendus via le portail de billetterie de l’UEFA étaient répartis en quatre grandes catégories de places, ainsi qu’avec des options spécialisées :

Fans First : positionnées directement derrière les buts. Ces places sont exclusivement réservées aux supporters enregistrés des deux finalistes participants (25 €-40 €).

Catégorie 3 : situées dans les angles et les tribunes supérieures du stade derrière les lignes de but (45 €-65 €).

Catégorie 2 : situées dans les angles du stade et sur les rangées supérieures des tribunes principales/latérales. (140 €).

Catégorie 1 : ces places sont situées dans les tribunes principales sur les longueurs du terrain, aux niveaux inférieur et intermédiaire, et offrent une vue privilégiée sur la touche (190 €).

Gardez un œil sur les sites officiels des clubs à l’approche des matches pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Qui participe à l’UEFA Conference League 2026/27 ?

36 équipes participent à la phase de ligue de l’UEFA Conference League 2026/27. Il s’agit de la troisième saison utilisant le nouveau format, selon lequel chaque équipe dispute un total de 6 matches contre 6 clubs différents dans une structure de ligue.

Les huit premières équipes du classement se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent ensuite un barrage aller-retour, les huit vainqueurs rejoignant les qualifiés automatiques en huitièmes de finale. La compétition se poursuit ensuite selon un format à élimination directe traditionnel jusqu’à la finale.

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les clubs actuellement engagés dans la phase de ligue 2026/27 de la Conference League :

Liste des clubs de l’UEFA Conference League 2026-27