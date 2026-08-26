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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport
Book UEFA Conference League 2026/27 tickets

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Comment obtenir des billets pour la Ligue Conférence de l’UEFA 2026/27 : équipes de la phase de ligue, rencontres à venir, prix des billets, informations et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour les matches de l’UEFA Conference League cette saison

L’UEFA Conference League n’est peut-être pas la principale compétition de clubs du continent, mais un trophée européen reste toujours une récompense très prisée et offre un énorme coup de boost aux clubs, ainsi qu’à leurs supporters. Un match de football européen sous les projecteurs dégage toujours une atmosphère électrique, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Bien qu’il ne s’agisse que de la sixième édition de l’UEFA Conference League, la compétition continue de gagner en prestige. Elle a offert une plateforme aux équipes émergentes pour se faire connaître sur la scène européenne, ainsi qu’aux plus petits clubs pour décrocher de prestigieuses victoires internationales.

Avec des équipes comme Brighton, l’Atalanta, Monaco et l’Ajax en quête de gloire en Conference League lors de la campagne 2026/27, nous nous préparons à vivre d’autres matches palpitants dans les mois à venir.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de l’UEFA Conference League, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches sélectionnés de l’UEFA Conference League

Date et heure (locale)

Match

Lieu

Billets

jeu. 15 oct. (21 h)

Atalanta vs Pafos

New Balance Arena (Bergame)

Billets

jeu. 15 oct. (21 h)

Freiburg vs Jablonec

Europa-Park-Stadion (Fribourg)

Billets

jeu. 15 oct. (21 h)

Copenhague vs Sporting Braga

Parken Stadium (Copenhague)

Billets

jeu. 15 oct. (21 h)

Twente vs Thun

De Grolsch Veste (Enschede)

Billets

jeu. 15 oct. (21 h)

Brann vs Lincoln Red Imps

Brann Stadion (Bergen)

Billets

jeu. 22 oct. (18 h 45)

Crvena Zvezda vs Copenhague

Rajko Mitic Stadium (Belgrade)

Billets

jeu. 22 oct. (21 h)

Ajax vs Atalanta

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Billets

jeu. 22 oct. (21 h)

Borac Banja Luka vs KuPS

Banja Luka City Stadium (Banja Luka)

Billets

jeu. 22 oct. (21 h)

Sporting Braga vs Gent

Estadio Municipal de Braga (Braga)

Billets

jeu. 22 oct. (21 h)

Monaco vs Freiburg

Stade Louis II (Monaco)

Billets

Comment acheter des billets pour l’UEFA Conference League

Les billets officiels pour l’UEFA Conference League, pour la phase de ligue comme pour les matches à élimination directe, sont vendus exclusivement via les portails de billetterie officiels de chaque club hôte ou recevant, tandis que les billets pour la finale de l’UEFA Conference League sont vendus de manière centralisée via le portail UEFA Tickets.

Les supporters à domicile peuvent acheter leurs billets officiels directement sur le site officiel de leur club. Chaque club fixe ses propres règles d’achat, en exigeant généralement une adhésion ou en donnant la priorité aux abonnés avant d’ouvrir une fenêtre de vente au grand public.

L’UEFA impose que les équipes qui reçoivent allouent au moins 5 % de la capacité de leur stade aux supporters visiteurs. Ces billets visiteurs sont distribués exclusivement via les canaux de billetterie officiels du club en déplacement.

Les billets pour la finale 2027 à Besiktas Park, à Istanbul, seront vendus directement par l’UEFA via un système de loterie publique neutre sur le site officiel de l’UEFA. Celui-ci devrait ouvrir à la mi-mars 2027. Les équipes qui se qualifieront pour la finale recevront également un contingent direct de billets à vendre à leurs propres supporters enregistrés.

Si vous cherchez des billets de match de dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour l’UEFA Conference League ?

Les prix officiels des billets de l’UEFA Conference League varient considérablement selon que vous achetez des billets pour des matches de la phase de ligue, des matches à élimination directe ou pour la grande finale.

Pour les rencontres standards de la compétition, les prix des billets sont fixés individuellement par les clubs hôtes, ce qui signifie qu’ils reflètent les standards du championnat national et la structure de placement propre à chaque stade. Ils s’échelonnent généralement entre environ 30 £ et 95 £.

Cependant, l’UEFA applique des directives strictes pour les supporters en déplacement. Pour l’actuelle campagne 2026/27, le prix des billets dans les secteurs réservés aux supporters visiteurs est plafonné à 20 €.

Pour les grandes finales récentes, comme la finale 2026 à Leipzig, les billets officiels vendus via le portail de billetterie de l’UEFA étaient répartis en quatre grandes catégories de places, ainsi qu’avec des options spécialisées :

  • Fans First : positionnées directement derrière les buts. Ces places sont exclusivement réservées aux supporters enregistrés des deux finalistes participants (25 €-40 €).
  • Catégorie 3 : situées dans les angles et les tribunes supérieures du stade derrière les lignes de but (45 €-65 €).
  • Catégorie 2 : situées dans les angles du stade et sur les rangées supérieures des tribunes principales/latérales. (140 €).
  • Catégorie 1 : ces places sont situées dans les tribunes principales sur les longueurs du terrain, aux niveaux inférieur et intermédiaire, et offrent une vue privilégiée sur la touche (190 €).

Gardez un œil sur les sites officiels des clubs à l’approche des matches pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Qui participe à l’UEFA Conference League 2026/27 ?

36 équipes participent à la phase de ligue de l’UEFA Conference League 2026/27. Il s’agit de la troisième saison utilisant le nouveau format, selon lequel chaque équipe dispute un total de 6 matches contre 6 clubs différents dans une structure de ligue.

Les huit premières équipes du classement se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent ensuite un barrage aller-retour, les huit vainqueurs rejoignant les qualifiés automatiques en huitièmes de finale. La compétition se poursuit ensuite selon un format à élimination directe traditionnel jusqu’à la finale.

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les clubs actuellement engagés dans la phase de ligue 2026/27 de la Conference League :

Liste des clubs de l’UEFA Conference League 2026-27

Pays

Club(s)

Angleterre

Brighton

Italie

Atalanta

Espagne

Getafe

Allemagne

Freiburg

France

Monaco

Portugal

Braga

Pays-Bas

Ajax, Twente

Belgique

Gent, Sint-Truiden

Türkiye

Trabzonspor

Tchéquie

Jablonec

Grèce

Panathinaikos

Danemark

AGF, Copenhague, Midtjylland, Nordsjælland

Norvège

Brann

Chypre

Pafos FC

Suisse

FC Lugano, FC Thun

Écosse

Hearts

Suède

Mjällby AIF

Croatie

HNK Hajduk Split

Serbie

FK Crvena Zvezda

Roumanie

CS Universitatea Craiova

Kazakhstan

FC Kairat

Bulgarie

PFC CSKA Sofia

Finlande

Kuopion Palloseura (KuPS)

Bosnie-Herzégovine

FK Borac Banja Luka

Lettonie

Riga FC

Albanie

KF Egnatia

Lituanie

FK Kauno Žalgiris

Gibraltar

Lincoln Red Imps F.C.

Andorre

Inter Club d'Escaldes

Géorgie

FC Iberia 1999

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