Comment obtenir des billets pour la Liga 2026/27 : billets pour le Clasico, prochains matches de Barcelone, prix du Real Madrid et plus encore

La Liga est adorée par les fans de football dans le monde entier. Des millions de personnes restent collées à leur écran pour regarder les matches du championnat d’Espagne chaque semaine de la saison.

Si Barcelone et le Real Madrid ont tendance à faire les gros titres et à attirer les joueurs de classe mondiale, toutes les équipes de l’élite ont la capacité de proposer du beau jeu et de livrer des performances mémorables.

Regarder le spectacle du football espagnol à la télévision est bien sûr exaltant, mais rien ne fait autant monter l’adrénaline que d’être au stade, à encourager des stars étincelantes tandis qu’elles font parler leur magie sous vos yeux.

Chaque fan de football rêve de voir Kylian Mbappe illuminer le Bernabéu après avoir décoché une frappe imparable, ou d’être au Camp Nou pour assister à une folle percée de Lamine Yamal sur son aile.

Les prochains mois de La Liga s’annoncent immanquables, et vous pourriez réaliser vos rêves de football espagnol en décrochant un billet pour un match à venir. GOAL vous livre toutes les dernières informations sur les billets de La Liga, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Matches et billets à venir pour la 1re journée de La Liga

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets sam. 15 août, 19 h 30 Alaves vs Getafe Stade Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) Billets sam. 15 août, 21 h 30 Sevilla vs Rayo Vallecano Stade Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) Billets dim. 16 août, 17 h 00 Racing de Santander vs Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Billets dim. 16 août, 19 h 00 Espanyol vs Levante RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) Billets dim. 16 août, 21 h 30 Celta Vigo vs Osasuna Estadio de Balaídos (Vigo) Billets lun. 17 août, 21 h 00 Deportivo de A Coruña vs Elche Stade de Riazor (A Coruña) Billets mer. 19 août, 21 h 00 Atletico Madrid vs Málaga Stade Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Billets

Matches reportés et billets pour la 1re journée de La Liga

Ces trois matches ont été repoussés à fin août afin d’offrir une période de repos prolongée aux joueurs de la Coupe du monde.

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets mar. 25 août, 21 h 00 Valencia vs Real Betis Stade Mestalla (Valence) Billets mer. 26 août, 21 h 00 Real Madrid vs Real Sociedad Stade Santiago Bernabéu (Madrid) Billets jeu. 27 août, 21 h 00 Barcelona vs Athletic Club Spotify Camp Nou (Barcelone) Billets

Matches et billets à venir pour la 2e journée de La Liga

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets jeu. 20 août, 21 h 00 Rayo Vallecano vs Alavés Stade de Vallecas (Madrid) Billets ven. 21 août, 21 h 00 Real Betis vs Real Sociedad Stade Benito Villamarín (Séville) Billets sam. 22 août, 17 h 00 Athletic Club vs Sevilla Stade San Mamés (Bilbao) Billets sam. 22 août, 19 h 30 Valencia vs Celta Vigo Stade Mestalla (Valence) Billets sam. 22 août, 21 h 30 Espanyol vs Real Madrid RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelone) Billets dim. 23 août, 17 h 00 Atletico Madrid vs Villarreal Stade Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Billets dim. 23 août, 19 h 30 Getafe vs Racing de Santander Estadio Coliseum (Getafe / Madrid) Billets dim. 23 août, 21 h 30 Elche vs Barcelona Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Billets lun. 24 août, 19 h 30 Osasuna vs Levante Stade El Sadar (Pampelune) Billets lun. 24 août, 21 h 30 Málaga vs Deportivo de A Coruña Estadio La Rosaleda (Málaga) Billets

Quand a lieu le prochain Clasico ?

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets 25/26 octobre (à confirmer) Barcelona vs Real Madrid Spotify Camp Nou (Barcelone) Billets

Comment acheter des billets de La Liga

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de La Liga, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres hospitality supplémentaires.

Pour acheter des billets de La Liga, la méthode la plus fiable consiste à vous rendre sur les sites officiels des clubs, puis à aller dans la section « Tickets ».

Les billets sont souvent mis en vente quelques semaines avant chaque match et vous devrez peut-être créer un compte et fournir des informations personnelles. Vous pouvez également acheter des billets dans des guichets physiques, souvent situés dans les stades des clubs ou à proximité. Certains clubs disposent aussi de points de vente à différents endroits dans les villes où ils sont basés.

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, ou si vous cherchez à réserver des places avant la mise en vente officielle ou à obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires tels que StubHub.

Combien coûtent les billets de La Liga ?

Le coût des billets de La Liga varie fortement.

La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior et senior, mais ces tranches diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe considérablement sur le prix du billet, les meilleures vues étant souvent les plus chères. Certains clubs classent également les matches par catégorie, avec les affiches de gala face à des adversaires prestigieux, comme le derby de Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) et le Clasico (Barcelona vs Real Madrid), dans la tranche la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Ci-dessous, GOAL détaille les clubs de La Liga 2026-27, leurs stades à domicile et les prix moyens des billets les jours de match :

Prix des billets de La Liga 2026-27 par club

Club Stade Fourchette de prix des billets (adulte) Alaves Stade Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) 13 € - 59 € Athletic Club San Mamés (Bilbao) 30 € - 110 € Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 30 € - 150 € Barcelona Spotify Camp Nou (Barcelone) 46 € - 150 € Celta Vigo Estadio ABANCA Balaídos (Vigo) 20 € - 80 € Deportivo de A Coruña Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña) 25 € - 70 € Elche Estadio Martínez Valero (Elche) 25 € - 75 € Espanyol RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) 30 € - 100 € Getafe Estadio Coliseum (Getafe) 40 € - 95 € Levante Estadio Ciutat de València (Valence) 25 € - 80 € Malaga La Rosaleda Stadium (Málaga) 25 € - 85 € Osasuna Estadio El Sadar (Pampelune) 40 € - 140 € Racing Santander Campos de Sport de El Sardinero (Santander) 25 € - 75 € Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid) 20 € - 90 € Real Betis Estadio Olímpico de la Cartuja (Séville) 45 € - 80 € Real Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) 75 € - 195 € Real Sociedad Reale Arena (San Sebastián) 35 € - 100 € Sevilla Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Séville) 45 € - 165 € Valencia Camp de Mestalla (Valence) 30 € - 100 € Villarreal Estadio de la Cerámica (Villarreal) 20 € - 50 €



Bien qu’il s’agisse des prix officiels en valeur faciale, la très forte demande pour certaines rencontres de La Liga signifie que les fans peuvent devoir se tourner vers des options de revente secondaire, comme StubHub. Les prix peuvent y fluctuer, à la hausse comme à la baisse par rapport au prix affiché d’un billet, selon l’affiche et la proximité de la date du match.

Comment acheter des billets hospitality de La Liga ?

Si vous souhaitez acheter des billets hospitality de La Liga, cela vaut la peine de consulter le site officiel du club.

Les options hospitality diffèrent selon l’équipe que vous allez voir et le forfait que vous souhaitez acheter. La nourriture et les boissons sont souvent incluses dans toutes les formules, avec des expériences de restauration haut de gamme disponibles dans les options les plus onéreuses.

Les alternatives les plus exclusives comprennent également des sièges offrant des vues premium sur le match.

À quoi s’attendre pour la saison de La Liga ?

Ce n’était pas une surprise de voir Barcelone et le Real Madrid occuper les deux premières places du classement espagnol la saison dernière. Les deux géants espagnols ont terminé devant leurs poursuivants lors de chacune des cinq dernières campagnes.

Barcelone est le champion en titre, après avoir décroché sa 29e couronne en Liga. Ce faisant, le club a remporté deux titres consécutifs en Liga pour la première fois depuis 2019.

C’est bien sûr le Real Madrid qui trône en tête du palmarès historique espagnol, avec 36 titres de champion au total. Cependant, après avoir terminé à 8 points du géant catalan la saison dernière, le Real Madrid sait qu’il a encore beaucoup de travail devant lui.

Le Real Madrid espère que Kylian Mbappe, qui a terminé meilleur buteur de la Liga lors des deux campagnes précédentes, fera un retour tonitruant après son Soulier d’or remporté lors de la Coupe du monde de la FIFA en Amérique du Nord.