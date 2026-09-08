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Où puis-je acheter des billets pour la Liga ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Liga, des places pour un match individuel aux abonnements de saison, en passant par des offres d'hospitalité supplémentaires.

Pour acheter des billets pour la Liga, la méthode la plus fiable consiste à vous rendre sur les sites officiels des clubs, où vous devrez ensuite aller dans la section « Tickets ».

Les billets sont souvent mis en vente quelques semaines avant chaque match, et il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Vous pouvez également acheter des billets dans des points de vente physiques, souvent situés dans ou à proximité des stades des clubs. Certains clubs disposent aussi de points de vente à différents endroits dans les villes où ils sont basés.

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, ou si vous cherchez à réserver des places avant la mise en vente officielle ou à obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires comme StubHub.

Quand a lieu le prochain Clasico ?

Le premier Clasico de la saison 2026/27 est confirmé pour la 10e journée en octobre, avec le match retour au Bernabéu en mai.

Le derby de Madrid a également deux dates confirmées cette saison : l'Atletico Madrid reçoit le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano le 20 septembre (7e journée), avant le match retour au Bernabeu le 4 avril 2027 (30e journée).

Affiche Date et heure (heure locale) Billets Derby de Madrid : Atletico Madrid vs Real Madrid 20 septembre 2026 (18:00) Billets Clasico : Barcelone vs Real Madrid 25 octobre 2026 (TBC) Billets Derby de Madrid : Real Madrid vs Atletico Madrid 4 avril 2027 (TBC) Billets Clasico : Real Madrid vs Barcelone 9 mai 2027 (TBC) Billets

Combien coûtent les billets pour la Liga ?

Le prix des billets pour la Liga varie fortement.

La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d'âge, notamment adulte, junior et senior, mais ces tranches diffèrent d'un club à l'autre.

En plus de ces facteurs, l'emplacement du siège dans le stade influe considérablement sur le prix du billet, les meilleures vues étant souvent les plus chères. Certains clubs classent aussi les matches par catégorie, les grandes affiches face à des adversaires de renom, comme le derby de Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) et le Clasico (Barcelone vs Real Madrid), relevant du niveau le plus élevé, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Que faut-il attendre de la saison de Liga ?

Barcelone aborde la saison 2026/27 en tant que double champion en titre après que l'équipe de Hansi Flick a battu le Real Madrid 2-0 dans le Clasico décisif pour le titre la saison dernière, s'adjugeant sa 29e couronne en championnat avec trois matches d'avance. Il s'agissait de son deuxième titre consécutif depuis la prise de fonctions de Flick en 2024, auquel se sont ajoutées une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne remportées en cours de route.

Le Real Madrid, en revanche, a vécu une saison à oublier. Xabi Alonso a été remplacé par Alvaro Arbeloa au milieu de l'exercice sur fond de tensions signalées au sein de l'effectif, et le Real a terminé deuxième sans le moindre trophée à montrer pour ses efforts, une issue rare et douloureuse pour un club de cette stature. En réponse, le président Florentino Perez s'est tourné vers Jose Mourinho, de retour au Bernabeu pour un deuxième passage 13 ans après le premier, alors que le club cherche à renouer avec la victoire.

Un homme dont la cote n'a jamais été aussi élevée est Kylian Mbappe. L'attaquant du Real Madrid a terminé meilleur buteur de la Liga lors de chacune de ses deux premières saisons en Espagne, et il aborde la saison 2026/27 après être devenu seulement le deuxième joueur de l'histoire de la Coupe du monde à remporter le Soulier d'or à deux reprises, en terminant meilleur buteur du tournoi 2026 en Amérique du Nord avec 10 buts alors que la France a fini quatrième. Avec un effectif stable et un entraîneur en la personne de Mourinho, qui n'a jamais bouclé une saison sans trophée dans aucun de ses grands clubs, le Real Madrid espère désespérément voir la forme de Mbappe en Coupe du monde se traduire par une véritable lutte pour le titre sur la scène nationale.