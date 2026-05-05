La 25e édition de la Ligue des champions féminine, la plus prestigieuse compétition européenne de football féminin, atteindra son apogée le 23 mai prochain à l’Ullevaal Stadion d’Oslo. Cette année, Barcelone affrontera Lyon pour une finale haletante de la Ligue des champions.

L’an dernier, 38 356 spectateurs avaient assisté à la victoire d’Arsenal à l’Estadio José Alvalade de Lisbonne, et les fans devraient à nouveau se mobiliser en masse pour cette affiche.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets, notamment comment les acheter, leur prix et bien plus encore.

Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions féminine 2026 ?

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Samedi 23 mai Barcelone vs Lyon (coup d’envoi à 18h00, CET) Stade Ullevaal (Oslo, Norvège) Billets



La MHPArena de Stuttgart, Hampden Park à Glasgow et l’Ullevaal Stadion d’Oslo étaient candidats pour accueillir la finale de la Ligue des champions féminine 2026. Le Comité exécutif de l’UEFA a finalement désigné l’enceinte norvégienne.

Inauguré en 1926, l’Ullevaal Stadion accueille chaque année la finale de la Coupe de Norvège ainsi que les rencontres internationales des sélections norvégiennes. Avec ses 28 000 places, il est le plus grand stade de football du pays.

L’enceinte sert également de cadre à de grands concerts, ayant accueilli des têtes d’affiche comme Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden, Bruce Springsteen ou encore les légendes norvégiennes a-ha.

Comment obtenir des billets pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026

Pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026, un tirage au sort a été organisé pour attribuer les billets officiels au grand public. Les inscriptions étaient ouvertes sur le site de l’UEFA du 16 mars au 1^(er) avril.

Bien que la vente générale soit close, des contingents de dernière minute ou des allocations spécifiques aux deux clubs finalistes seront mis en ligne au cours du mois de mai via le portail officiel de billetterie de l’UEFA.

Enfin, hors des circuits officiels, le marché secondaire (par exemple StubHub) peut proposer des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026 ?

Pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026, qui se déroulera à l’Ullevaal Stadion d’Oslo, l’UEFA a établi la grille tarifaire suivante :

Catégorie 1 : tribunes principales et d’en face – à partir de 70 €

tribunes principales et d’en face – à partir de 70 € Catégorie 2 : situées dans les coins du stade – à partir de 40 €

situées dans les coins du stade – à partir de 40 € Catégorie 3 : derrière les buts – à partir de 20 €

Restez informé en consultant régulièrement le portail officiel de billetterie de l’UEFA pour plus de détails, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub pour vérifier les disponibilités actuelles.

Quels sont les packages d’hospitalité disponibles pour la finale de la Ligue des champions féminine 2026 ?

L’UEFA propose principalement l’expérience « Sports Bar », disponible à partir de 450 € par personne.

Tous les détails de ce forfait premium sont disponibles sur le site officiel de l’UEFA.

Situé au niveau 4 de la tribune principale, ce forfait comprend les avantages suivants :

Places de catégorie 1 dans la tribune principale

L’hospitalité débute deux heures avant le coup d’envoi et se poursuit jusqu’à 60 minutes après la rencontre.

Sélection de plats locaux et internationaux

Vins, bières et boissons sans alcool inclus.

Que réservera la finale de la Ligue des champions féminine 2026 ?

Il s’agit de la deuxième fois, depuis que la finale se présente sous la forme d’un événement unique, que le match conclusif se déroule sur le sol scandinave. En mai 2021, Barcelone avait dominé Chelsea 4-0 au stade Gamla Ullevi de Göteborg, en Suède.

Ce succès inaugurait une série de trois triomphes consécutifs sur la plus grande scène européenne, le club ajoutant ensuite les éditions 2023 et 2024 à son palmarès. Finaliste pour la cinquième fois d’affilée en 2025, le géant catalan a finalement été détrôné par Arsenal. Les Gunners ont été couronnés à Lisbonne grâce à une réalisation de Stina Blackstenius en seconde période.

Le sacre des Gunners, tant attendu par les supporters de WSL, n’était que le deuxième d’un club anglais dans l’épreuve. Arsenal avait d’ailleurs ouvert la voie en 2007 avec un effectif incluant Karen Carney, Lianne Sanderson et Rachel Yankey.

Malgré ces succès récents d’Arsenal et Barcelone, aucune des deux formations n’égale encore le palmarès de l’équipe la plus titrée de la compétition. Entre 2016 et 2020, l’OL a en effet dominé l’Europe en enchaînant cinq victoires consécutives, portant à huit son total de sacres en Ligue des champions féminine.