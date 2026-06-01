Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde de football 2026 : tarifs au MetLife Stadium, prix moyens, informations et plus encore

La finale de la Coupe du monde 2026 se tiendra le 19 juillet au New Jersey, aux États-Unis.

Le plus grand événement sportif mondial revient en Amérique du Nord pour la première fois depuis l’édition 1994 organisée par les États-Unis, remportée, comme souvent, par une sélection sud-américaine : le Brésil.

Les ventes officielles de la FIFA étant désormais closes et les médias évoquant des prix pouvant atteindre 30 000 dollars pour un billet de finale, voici toutes les informations utiles pour vous rendre sur place.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris leur prix et bien plus encore.

Quand aura lieu la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Date Match Lieu Billets Dimanche 19 juillet Finale : à confirmer vs à confirmer MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, États-Unis Billets

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Comme souvent, le tarif des places fait débat : la finale est traditionnellement l’affiche la plus onéreuse de la Coupe du monde.

Prix officiels de la finale de la Coupe du monde de la FIFA

Toutefois, une différence considérable sépare le prix officiel, fixé par la FIFA, de celui pratiqué sur le marché secondaire.

Les tarifs officiels de la FIFA s’échelonnaient initialement de 2 030 $ à 6 730$ pour les places standard.

En raison d’un système de tarification dynamique très médiatisé appliqué au contingent principal, le prix facial des places premium de Catégorie 1 a finalement atteint 32 970 dollars sur le portail officiel de la FIFA.

Le système officiel de tarification se décline en quatre catégories principales :

Catégorie 1 (niveau inférieur, latérales privilégiées) : tarif de base de 6 730 $ , pouvant grimper jusqu’à 32 970 $ pour les places de première rangée .

tarif de base de , pouvant grimper jusqu’à pour les places de première rangée Catégorie 2 (niveaux inférieur et supérieur, coins/bords extérieurs) : valeur nominale fixe de 4 210 $.

valeur nominale fixe de Catégorie 3 (niveau supérieur, derrière les buts) : valeur nominale fixe de 2 790 $.

valeur nominale fixe de Catégorie 4 (niveau supérieur, la plus éloignée du terrain) : l’option d’entrée la moins chère, à 2 030 $.

Marché secondaire et prix de revente

La FIFA ayant décidé de ne pas plafonner les prix sur sa plateforme officielle d’échange, les tarifs demandés se sont rapidement détachés de la valeur nominale initiale.

Billets les moins chers : pour entrer au stade au coût le plus bas, les places les plus élevées en tribune supérieure sont actuellement proposées entre 8 000 et 9 775 dollars sur le marché secondaire .

: pour entrer au stade au coût le plus bas, les places les plus élevées en tribune supérieure sont actuellement proposées entre dollars sur le marché secondaire En moyenne , toutes zones confondues, le prix de revente atteint actuellement environ 11 272 $.

, toutes zones confondues, le atteint actuellement environ Pour une place de catégorie 1 en tribune inférieure, les estimations oscillent entre 15 000 $ et plus de 38 000 $.

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir en bref :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Peut-on encore obtenir des places pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos places de manière officielle et sécurisée, utilisez la plateforme de revente et d’échange dela FIFA, ouverte depuis le 2 octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets de dernière minute pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Les tarifs y varient selon l’offre et la demande ; pensez à vérifier les conditions générales de la plateforme avant d’acheter.

Où se tiendra la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

On n’avait pas vu une telle affluence pour une finale de Coupe du monde depuis 1994. Bien que le Canada et le Mexique coorganisent cette édition avec les États-Unis, le match phare se déroulera dans l’impressionnant MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey.

Cette enceinte polyvalente, nichée au cœur du Meadowlands Sports Complex à East Rutherford, dans le New Jersey, se trouve à une dizaine de kilomètres à l’ouest de New York.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, l’équipement accueille les franchises NFL des New York Giants et des New York Jets.

L’enceinte a déjà accueilli plusieurs rencontres internationales, notamment la Gold Cup de la CONCACAF en 2011 et 2015 ainsi que la Copa América en 2024.

Pour peaufiner sa préparation, il a accueilli en début d’année la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, opposant Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.