Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde de football 2026 : Espagne - Angleterre OU Argentine, ventes de dernière minute et informations sur le MetLife Stadium

La finale de la Coupe du monde 2026 se tiendra le dimanche 19 juillet au New Jersey. L’Espagne, qui a éliminé la France mardi, y défiera l’Angleterre ou l’Argentine, tenant du titre.

La dernière fois que la plus grande compétition sportive du monde s’est tenue en Amérique du Nord, en 1994, c’est une nation sud-américaine, le Brésil, qui avait triomphé. Quel pays lèvera le trophée cette fois-ci ?

La billetterie officielle de la FIFA est désormais close et certains médias évoquent des prix atteignant 30 000 dollars pour une place en finale.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières infos sur les billets, leur prix et tous les détails pratiques.

Quand aura lieu la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Comme souvent, le tarif des places fait débat : certains des billets les plus onéreux de la compétition ont été réservés pour cette finale au MetLife Stadium.

Prix officiels de la finale de la Coupe du monde de la FIFA

Cependant, l’écart est considérable entre le tarif officiel fixé par la FIFA et le prix réel sur le marché secondaire.

Les tarifs officiels, à leur valeur nominale, oscillaient entre 2 030 et 6 730 dollars selon la catégorie de places standard.

En raison du système de tarification dynamique appliqué au stock principal, le prix facial des places premium de la catégorie 1 a finalement atteint 32 970 dollars sur le portail officiel de la FIFA.

Le système officiel de tarification à la valeur nominale est divisé en quatre sections principales :

Catégorie 1 (niveau inférieur, bord de terrain) : prix de départ de 6 730 dollars, pouvant grimper jusqu’à 32 970 dollars pour les places de première ligne .

prix de départ de dollars, pouvant grimper jusqu’à pour les places de première ligne Catégorie 2 (niveaux inférieur et supérieur, coins/périphérie) : valeur nominale fixe de 4 210 dollars.

valeur nominale fixe de Catégorie 3 (Haut de tribune, derrière les buts) : valeur nominale fixe de 2 790 dollars.

valeur nominale fixe de Catégorie 4 (niveau supérieur, la plus éloignée du terrain) : l’option d’entrée la moins chère, au prix de 2 030 $.

Marché secondaire et prix de revente

La FIFA ayant décidé de ne pas plafonner les prix de revente sur sa plateforme officielle d’échange, afin de dissuader les revendeurs de migrer vers des sites tiers, les tarifs demandés se sont totalement désolidarisés de la valeur nominale initiale.

Pour qui cherche simplement à entrer dans l’enceinte, les places les moins chères, situées dans les rangées les plus élevées de la tribune supérieure, sont actuellement proposées entre 8 000 et 9 775 dollars .

dollars Prix moyen de revente : toutes sections confondues, le prix moyen actuel d’un billet pour la finale sur le marché secondaire oscille autour de 11 272 $.

: toutes sections confondues, le prix moyen actuel d’un billet pour la finale sur le marché secondaire oscille autour de Places premium en tribune inférieure : pour une place certifiée de catégorie 1 près de la pelouse, les estimations sur le marché secondaire oscillent entre 15 000 et plus de 38 000 dollars.

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes phases, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes phases, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Peut-on se procurer des billets de revente pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Si vous souhaitez revendre ou échanger vos places de manière officielle et sécurisée, la plateforme de revente et d’échange delaFIFA est le canal officiel. Elle est ouverte depuis le 2 octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents du Mexique.

Des plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets de dernière minute pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Les tarifs y fluctuent selon l’offre et la demande, alors consultez impérativement les conditions générales de la plateforme avant d’acheter.

Où se déroulera la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

On n’a pas connu une telle affluence pour une finale de Coupe du monde depuis 1994. Bien que le Canada et le Mexique co-organisent cette édition avec les États-Unis, l’événement phare, la finale, se déroulera dans l’impressionnant MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey.

Cette enceinte polyvalente, située au Meadowlands Sports Complex à East Rutherford, dans le New Jersey, se trouve à 5 miles à l’ouest de New York.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il sert d’écrin aux New York Giants et aux New York Jets, deux franchises emblématiques de la NFL.

L’enceinte a déjà accueilli plusieurs rencontres de football, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et 2015 ainsi que de la Copa América 2024.

Pour se préparer à accueillir la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le stade a organisé l’année dernière la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, opposant Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.