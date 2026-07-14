La finale de la Coupe du monde 2026 se tiendra aux États-Unis, dans le New Jersey, le dimanche 19 juillet. L’Espagne y défiera l’Angleterre ou l’Argentine, tenante du titre.

Le plus grand événement sportif mondial revient en Amérique du Nord pour la première fois depuis l’édition 1994 organisée par les États-Unis, conclue par le sacre du Brésil.

La billetterie officielle de la FIFA est désormais close et certains médias évoquent des prix atteignant 30 000 dollars pour un billet de finale.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières infos sur les billets, leur prix et tous les détails pratiques.

Quand aura lieu la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Comme souvent, le tarif des places fait débat : certains des billets les plus onéreux de la Coupe du monde ont été mis en vente pour cette finale au MetLife Stadium.

Prix officiels des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA

Cependant, un écart considérable sépare le tarif officiel, fixé par la FIFA, du prix réel sur le marché secondaire.

Les tarifs officiels, à leur valeur nominale, oscillaient entre 2 030 et 6 730 dollars selon la catégorie de places standard.

En raison d’un système de tarification dynamique très médiatisé appliqué au stock principal, le prix nominal des places premium de la catégorie 1 a même atteint 32 970 dollars sur le portail officiel de la FIFA.

Le système officiel de tarification à la valeur nominale est divisé en quatre sections principales :

Catégorie 1 (niveau inférieur, bord de terrain) : prix de base de 6 730 dollars , pouvant grimper jusqu’à 32 970 dollars pour les places « Front » premium .

prix de base de , pouvant grimper jusqu’à pour les places « Front » premium Catégorie 2 (niveaux inférieur et supérieur, coins/périphérie) : valeur nominale fixe de 4 210 dollars.

valeur nominale fixe de Catégorie 3 (Haut de tribune, derrière les buts) : valeur nominale fixe de 2 790 dollars.

valeur nominale fixe de Catégorie 4 (niveau supérieur, la plus éloignée du terrain) : l’option d’entrée la moins chère, au prix de 2 030 $.

Marché secondaire et prix de revente

La FIFA ayant décidé de ne pas plafonner les prix de revente sur sa plateforme officielle d’échange (afin de dissuader les revendeurs de migrer vers des sites tiers), les tarifs demandés se sont largement détachés de la valeur nominale initiale.

Pour qui cherche simplement à entrer dans l’enceinte, les places les plus élevées de la tribune supérieure s’affichent actuellement entre 8 000 et 9 775 dollars.

Prix moyen de revente : toutes sections confondues, le prix moyen actuel d’un billet pour la finale sur le marché secondaire oscille autour de 11 272 $.

: toutes sections confondues, le prix moyen actuel d’un billet pour la finale sur le marché secondaire oscille autour de Places premium en tribune inférieure : pour une place certifiée de catégorie 1 près de la pelouse, les estimations sur le marché secondaire oscillent entre 15 000 et plus de 38 000 dollars.

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité sur le marché primaire est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Peut-on se procurer des billets de revente pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Si vous souhaitez revendre ou échanger vos places de manière officielle et sécurisée, la place de marché de revente et d’échange delaFIFA est le canal officiel. Elle est ouverte depuis le 2 octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets de dernière minute pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Les tarifs y fluctuent selon l’offre et la demande, alors consultez impérativement les conditions générales de la plateforme avant d’acheter.

Où se déroulera la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Bien que le Canada et le Mexique coorganisent l’événement avec les États-Unis, le clou du spectacle se déroulera dans l’impressionnant MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey.

Cette enceinte polyvalente, située au Meadowlands Sports Complex à East Rutherford, dans le New Jersey, se trouve à 5 miles à l’ouest de New York.

Inauguré en 2010 pour succéder au Giants Stadium, il sert d’écrin aux New York Giants et aux New York Jets, deux franchises emblématiques de la NFL.

L’enceinte a déjà accueilli plusieurs rencontres de football, notamment lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et 2015 ainsi que de la Copa América 2024.

Pour peaufiner sa préparation, il a accueilli la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus tôt cette année, opposant Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.