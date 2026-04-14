Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026 : informations sur Hampden Park, où les acheter, pronostics et plus encore

Le trophée de football sera en jeu à Hampden Park le 23 mai. La 141^e édition de la Coupe d’Écosse atteint son apogée, et vous pourriez être aux premières loges dans ce célèbre stade de Glasgow pour voir qui brandira le trophée.

Il y a douze mois, Aberdeen faisait sensation en battant le Celtic pour soulever le trophée, au terme d’une finale épique ponctuée d’une égalisation tardive et d’une séance de tirs au but haletante.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets : comment les obtenir, leur prix et bien plus encore.

Quand aura lieu la finale de la Coupe d’Écosse 2026 ?

Date Programme (horaire du coup d’envoi) Lieu Billets Samedi 23 mai À confirmer vs À confirmer (15 h BST) Hampden Park, Glasgow Billets

Comment obtenir vos places pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026

Une fois la date confirmée, les deux clubs finalistes mettront leurs billets en vente sur leurs sites officiels respectifs. Les places seront également disponibles sur le site de la Fédération écossaise de football.

Les places sont limitées et la demande dépasse souvent l’offre. Chaque club finaliste recevra entre 20 000 et 25 000 billets.

Outre les canaux officiels de vente, les supporters peuvent aussi se tourner vers le marché secondaire. StubHub figure parmi les principales plateformes pour qui souhaite acquérir des places par des voies alternatives.

Quand auront lieu les demi-finales de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Samedi 18 avril Dunfermline Athletic - Falkirk (12h30) Hampden Park (Glasgow) Billets Dimanche 19 avril Celtic – St Mirren (14 h) Hampden Park (Glasgow) Billets

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Sans surprise, la demande de billets pour la Coupe d’Écosse augmente au fur et à mesure que la compétition avance et atteint son apogée à l’approche de la finale en mai.

Bien que les détails officiels de la finale 2026 ne soient pas encore confirmés, les tarifs appliqués l’an dernier à Hampden Park offrent un bon ordre de grandeur :

Rubrique Tarif plein Tarif réduit Tribunes Nord et Sud 45 £ – 50 £ 25 £ – 30 £ Tribunes Est et Ouest 35 £ – 40 £ 20–25 £

Restez informés en consultant les portails officiels de billetterie des clubs à l’approche de l’événement pour toute information complémentaire, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub pour vérifier les disponibilités actuelles.

Où se déroule la finale de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Hampden Park

Hampden Park, actuellement dénommé Barclays Hampden pour des raisons de sponsoring, est un stade de football situé à Glasgow, en Écosse. En plus d’accueillir l’équipe nationale écossaise, il reçoit la finale (et les demi-finales) de la Coupe d’Écosse depuis 1903.

Si sa capacité actuelle est de 51 866 places, le record d’affluence atteint 149 547 spectateurs, établi lors d’un match international Écosse-Angleterre en 1937.

Hampden Park a également accueilli six grandes finales européennes de clubs, dont la première, en 1960, a vu le Real Madrid battre l’Eintracht Francfort 7-3 en Coupe d’Europe.

Ce match est resté célèbre pour le triplé d'Alfredo Di Stefano et les quatre buts de Ferenc Puskás. 127 621 supporters ont assisté à la rencontre, ce qui reste à ce jour le record d'affluence pour une finale de Coupe d'Europe.

Quels forfaits d’hospitalité sont proposés pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026 ?

Les formules d’hospitalité officielles pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026 à Hampden Park comprennent des places premium et des loges privées. Bien que les détails définitifs ne soient pas encore connus, les offres précédentes incluaient notamment :

Superbox (à partir de 675 £ par personne) : l’offre premium comprend un accueil au champagne, une restauration gastronomique, une rencontre avec une légende du ballon rond et des places sur un balcon privé situé sur la ligne de touche.

(à partir de 675 £ par personne) l’offre premium comprend un accueil au champagne, une restauration gastronomique, une rencontre avec une légende du ballon rond et des places sur un balcon privé situé sur la ligne de touche. Loges : (à partir de 499 £ par personne) Espace privatif pour suivre la rencontre et dîner en groupe, avec un service dédié et accès à des balcons privés.

(à partir de 499 £ par personne) Espace privatif pour suivre la rencontre et dîner en groupe, avec un service dédié et accès à des balcons privés. Hampden Suites (à partir de 369 £ par personne) : accès au salon d’avant-match, ambiance conviviale et animée ; menu trois plats, bar à volonté (bière, vin, soft drinks), séance de questions-réponses avec un ancien joueur et sièges rembourrés en tribune sud.

(à partir de 369 £ par personne) accès au salon d’avant-match, ambiance conviviale et animée ; menu trois plats, bar à volonté (bière, vin, soft drinks), séance de questions-réponses avec un ancien joueur et sièges rembourrés en tribune sud. Sièges Premium : (à partir de 150 £ par personne) Une formule plus abordable offrant l’accès au salon pré-match, une boisson de bienvenue, des rafraîchissements disponibles à l’achat et des places de catégorie supérieure en tribune Nord ou Sud.

Que réserver pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026

En mai dernier, Aberdeen a privé le Celtic d’un troisième sacre consécutif. Malgré cette contre-performance, les Bhoys demeurent la référence absolue de la compétition, avec 42 victoires depuis 1892.

Pour les Dons, ce sacre de 2025 n’était que leur huitième victoire dans l’épreuve, mettant fin à 36 ans d’attente pour retrouver le trône.

Aberdeen ne défendra pas son titre de Coupe d'Écosse, comme il l'avait fait sous la houlette d'Alex Ferguson en 1984. Les Dons ont été éliminés en quarts de finale de l'édition en cours par Dunfermline Athletic, formation de Championship écossais.

Les Rangers ont également été éliminés au même stade. Après des victoires écrasantes 5-0 et 8-0 contre Annan Athletic et Queen's Park, les Gers se sont inclinés face à leur rival de l'Old Firm, le Celtic, au terme d'une séance de tirs au but dramatique.

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