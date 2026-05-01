Comment obtenir des billets pour la finale de l'UEFA Europa League 2026 : mode d'achat, tarifs, calendrier des prochains matchs et autres informations utiles

Le 20 mai, deux des meilleures équipes du continent s’affronteront sur la pelouse du stadede Beşiktaş à Istanbul, avec pour objectif de brandir le trophée de l’UEFA Europa League.

Mais avant toute chose, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Les quatre équipes seront réduites à deux après les demi-finales à venir. Aston Villa devra affronter son compatriote de Premier League, Nottingham Forest, tandis que Braga croisera le fer avec le SC Fribourg.

GOAL vous accompagne pas à pas pour obtenir vos places : points de vente officiels, tarifs et autres détails pratiques.

Quand aura lieu la finale de l'UEFA Europa League 2026 ?

Date Heure du coup d’envoi Lieu Billets Mercredi 20 mai Finale de l'UEFA Europa League (21 h CET) Stade de Beşiktaş (Istanbul) Billets



La finale de l’Europa League 2026 se tiendra le mercredi 20 mai 2026 (21h00 CET) au stade de Besiktas, à Istanbul.

Le vainqueur obtiendra une place en phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27, à condition de ne pas s’être déjà qualifié via son championnat national.

Le vainqueur de la Ligue Europa aura également le droit d'affronter le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA 2025/2026 lors de la Supercoupe de l'UEFA 2026.

À quelle date se dérouleront les demi-finales de l'UEFA Europa League 2026 ?

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 7 mai Demi-finale, match retour : Aston Villa - Nottingham Forest (20h00 BST) Villa Park (Birmingham) Billets Jeudi 7 mai Demi-finale, match retour : SC Fribourg – Braga (21h00 CET) Europa-Park Stadion (Fribourg) Billets

Comment se procurer des places pour la finale de l’UEFA Europa League 2026

Les billets pour la finale de l’Europa League sont généralement disponibles via trois canaux : les portails officiels de billetterie des deux clubs finalistes et l’UEFA elle-même.

Comme pour les affiches très prisées dans d’autres compétitions de clubs ou internationales, l’instance vend les places non pas par les canaux de vente traditionnels, mais par tirage au sort, afin de gérer la forte demande de la manière la plus équitable possible.

Les inscriptions pour le tirage au sort destiné au grand public se sont déroulées du 16 au 20 mars, l’UEFA attribuant ensuite les places par tirage au sort peu après la clôture des demandes.

Pour les supporters, les sites officiels des clubs et celui de l’UEFA demeurent la voie la plus sûre pour acheter des billets pour la finale de l’Europa League. Toutefois, ceux qui n’ont pas encore leur place peuvent se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub, où des billets de dernière minute sont souvent mis en vente.

Combien coûtent les billets pour la finale de l'UEFA Europa League 2026 ?

Les tarifs officiels s’échelonnent de 40 € à 240 €, selon la catégorie de place.

Fans First : 40 € (réservé aux supporters des deux finalistes)

40 € (réservé aux supporters des deux finalistes) Catégorie 3 : 65 €

65 € Catégorie 2 : 160 €

160 € Catégorie 1 : 240 €

Les places sont réparties entre les deux finalistes (environ 12 000 billets chacun), le grand public via un tirage au sort de l’UEFA et la « famille de l’UEFA », qui réunit sponsors et diffuseurs.

Pour plus d’informations, consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs et de l’UEFA, ou visitez les plateformes de revente agréées comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Pour connaître les options d’hébergement durant la finale de l’UEFA Europa League 2026, consultez les sites officiels des clubs, de l’UEFA et les plateformes de revente secondaire telles que StubHub.

Le stade de Beşiktaş, antre du club éponyme, est une enceinte de classe mondiale d’une capacité d’environ 42 500 places. Réputé pour son ambiance électrique, il a accueilli la Supercoupe de l’UEFA 2019 et se dresse sur les rives pittoresques du Bosphore.

Istanbul propose un large éventail d’hébergements, des hôtels de luxe de Besiktas et Beyoglu aux solutions plus abordables de Kadıköy ou Sultanahmet. Idéalement situé en centre-ville, l’arène est facilement accessible depuis la plupart des quartiers de la métropole.