Le 20 mai, deux des meilleures équipes du continent s’affronteront sur la pelouse du stade de Beşiktaş à Istanbul, avec pour objectif de brandir le trophée de l’UEFA Europa League.

Avant cela, place aux demi-finales : Aston Villa défiera son compatriote de Premier League Nottingham Forest, tandis que Braga croisera le fer avec le SC Fribourg.

Laissez GOAL vous guider dans l’achat de billets pour la finale de l’UEFA Europa League : où les obtenir, à quel prix et autres informations essentielles.

Quand aura lieu la finale de l'UEFA Europa League 2026 ?

Date Heure du coup d’envoi Lieu Billets Mercredi 20 mai Finale de l'UEFA Europa League (21 h CET) Stade de Beşiktaş (Istanbul) Billets



La finale de l’Europa League 2026 se tiendra le mercredi 20 mai 2026 (21h00 CET) au stade de Besiktas, à Istanbul.

Le vainqueur obtiendra une place en phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27, à condition de ne pas s’être déjà qualifié via son championnat national.

Le vainqueur de la Ligue Europa aura également le droit d'affronter le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA 2025/2026 lors de la Supercoupe de l'UEFA 2026.

À quelle date se dérouleront les demi-finales de l'UEFA Europa League 2026 ?

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 30 avril Demi-finale aller : Nottingham Forest - Aston Villa (20 h BST) City Ground (Nottingham) Billets Jeudi 30 avril Demi-finale, match aller : Braga - SC Fribourg (21h00 CET) Estádio Municipal (Braga) Billets Jeudi 7 mai Demi-finale, match retour : Aston Villa - Nottingham Forest (20h BST) Villa Park (Birmingham) Billets Jeudi 7 mai Demi-finale, match retour : SC Fribourg – Braga (21h00, CET) Europa-Park Stadion (Fribourg) Billets

Comment se procurer des places pour la finale de l’UEFA Europa League 2026

Les billets pour la finale de l’Europa League sont traditionnellement disponibles via trois canaux : les portails officiels de billetterie des deux équipes finalistes et directement auprès de l’UEFA.

Comme pour les affiches très prisées dans d’autres compétitions de clubs et internationales, l’instance dirigeante ne commercialise pas les billets pour la finale de l’UEFA Europa League via les canaux de vente traditionnels ; elle les attribue par tirage au sort afin de gérer de manière équitable la demande massive.

Les inscriptions pour le grand public se sont déroulées du 16 au 20 mars, et l’instance a attribué les places peu après la clôture, via une loterie.

Si les canaux officiels des clubs et le site de l’UEFA demeurent les seules sources sûres pour se procurer des places, les supporters peuvent aussi, en dernier ressort, consulter des plateformes de revente comme StubHub pour espérer dénicher un billet de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la finale de l'UEFA Europa League 2026 ?

Les tarifs officiels s’échelonnent de 40 € à 240 €, selon la catégorie de place.

Fans First : 40 € (réservé aux supporters des finalistes)

40 € (réservé aux supporters des finalistes) Catégorie 3 : 65 €

65 € Catégorie 2 : 160 €

160 € Catégorie 1 : 240 €

Les billets sont répartis entre les deux finalistes (qui reçoivent chacun environ 12 000 places), le grand public via le tirage au sort de l’UEFA et la « famille de l’UEFA », comprenant sponsors et diffuseurs.

Pour plus d’informations, consultez régulièrement les portails officiels des clubs et de l’UEFA, et visitez les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où séjourner pour la finale de l'UEFA Europa League 2026

Le stade de Besiktas, antre du club éponyme, est une arène de classe mondiale dotée d’environ 42 500 sièges. Réputé pour son ambiance électrique, il a déjà accueilli la Supercoupe de l’UEFA 2019 et se dresse sur les rives pittoresques du Bosphore.

Istanbul propose un large éventail d’hébergements, des hôtels de luxe à Besiktas et Beyoglu à des adresses plus abordables à Kadıköy ou Sultanahmet. Bien situé en centre-ville, le stade est facilement accessible depuis de nombreux quartiers.