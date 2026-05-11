Comment obtenir des billets pour la finale de l'UEFA Europa League 2026 : Fribourg vs Aston Villa, tarifs, stade de Beşiktaş et autres informations

Aston Villa affrontera Fribourg au stade de Beşiktaş à Istanbul le 20 mai en finale de l’UEFA Europa League, avec l’espoir de soulever le trophée.

Les Villans se sont qualifiés après un retour retentissant (4-1 sur l’ensemble des deux matchs) contre Nottingham Forest, tandis que les Allemands ont atteint leur première finale européenne en éliminant Braga 4-3 au total des deux rencontres.

GOAL vous accompagne pas à pas dans l’achat de vos places : où les réserver, à quel prix, et tous les détails pratiques.

Quand aura lieu la finale de l’UEFA Europa League entre Fribourg et Aston Villa ?

Ligue Europa - Phases Finales Tupras Stadyumu

Le vainqueur obtiendra une place en phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27, à condition de ne pas s’être déjà qualifié via son championnat national.

Le lauréat obtiendra par ailleurs le droit d’affronter le vainqueur de la Ligue des champions 2025/2026 lors de la Supercoupe de l’UEFA 2026.

Comment se procurer des places pour la finale de l’UEFA Europa League 2026 : Fribourg vs Aston Villa ?

Les billets pour la finale de l’Europa League sont disponibles via trois canaux officiels : les portails de billetterie des deux finalistes et l’UEFA directement.

Loterie de l’UEFA : la phase d’inscription pour le tirage au sort grand public s’est clôturée fin mars. Les gagnants ont déjà été prévenus et leurs places attribués par tirage au sort.

Portails des clubs : depuis la confirmation d’Aston Villa et du SC Fribourg comme finalistes, chaque équipe a reçu environ 12 000 billets, distribués directement via ses propres canaux de billetterie, généralement selon un système de points de priorité réservé aux abonnés et aux membres.

Pour les supporters qui n’ont pas pu participer au tirage au sort ou qui ne remplissent pas les critères de priorité de leur club, des plateformes de revente telles que LiveFootballTickets et Ticombo offrent une solution de dernière minute, même si les tarifs peuvent varier en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour la finale de l'UEFA Europa League 2026 : Fribourg vs Aston Villa ?

Les tarifs officiels s’échelonnent de 40 € à 240 €.

Priorité aux supporters : 40 € (réservé aux fans de Fribourg et de la Villa)

Catégorie 3 : 65 €

Catégorie 2 : 160 €

Catégorie 1 : 240 €

Les billets restants sont attribués au grand public (via un tirage au sort de l’UEFA) et à la « famille de l’UEFA », qui réunit les organisateurs locaux, les associations nationales, les partenaires commerciaux et les diffuseurs.

Pour plus d’informations, consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs et de l’UEFA, ou visitez les plateformes de revente telles que LiveFootballTickets pour connaître les disponibilités actuelles.

Que réservera la finale de l’Europa League entre Fribourg et Aston Villa ?