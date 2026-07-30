Comment obtenir des billets pour la DFL-Supercup 2026 : Dortmund vs Bayern Munich, infos du 22 août, Signal Iduna Park et plus encore

La DFL-Supercup, également connue sous le nom de Franz Beckenbauer Supercup, le duel annuel entre les vainqueurs de la Bundesliga et de la DFB-Pokal, se déroule à Dortmund le 22 août et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Bayern Munich ayant réalisé le doublé championnat-coupe la saison dernière pour la 14e fois de son histoire, Dortmund, qui a terminé deuxième de Bundesliga, sera son adversaire. Si le BVB part avec le statut d’outsider dans ce nouveau « Der Klassiker », il bénéficiera bien de l’avantage du terrain, puisque le match se jouera au Signal Iduna Park.

Ce sera la dixième fois que les deux géants allemands s’affrontent pour le titre en Supercup et le Bayern mène actuellement 5-4. Va-t-on assister à un nouveau classique allemand ?

GOAL vous dit tout sur les billets de la DFL-Supercup, notamment où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand se joue la DFL-Supercup : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

Super Coupe - Finale 22 août 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour la DFL-Supercup : Borussia Dortmund vs Bayern Munich

En tant que club hôte de la DFL-Supercup, le Borussia Dortmund a géré les phases officielles de billetterie via le « BVB Ticket Shop ».

La fenêtre de prévente pour les membres du club de Dortmund a ouvert le 10 juillet, tandis que la prévente ouverte au grand public a débuté le 14 juillet.

La phase de demande pour les supporters du Bayern Munich souhaitant obtenir des billets visiteurs a officiellement ouvert le 27 mai, immédiatement après l’annonce du lieu. Les fans pouvaient soumettre des demandes par tirage au sort via le FC Bayern Ticket Shop.

Si vous n’avez pas réussi à obtenir des places via les canaux officiels des clubs, ou si vous cherchez des billets de dernière minute, cela peut valoir le coup de consulter des plateformes secondaires vérifiées, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour la DFL-Supercup : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

Parce que la DFL-Supercup, Franz Beckenbauer Supercup, est organisée directement par la Ligue allemande de football (DFL), les prix sont fortement encadrés afin de rendre le football accessible à tous. Les prix officiels des billets pour l’événement allaient de 16,50 € à 38,50 € et étaient répartis comme suit :

Places debout : 16,50 €

Places assises ( catégorie 5 ) : 31,90 €

Places assises (catégorie 4) : 38,50 €

Gardez un œil sur les portails billetterie des clubs à l’approche de la rencontre pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que sur les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se joue la DFL-Supercup : Borussia Dortmund vs Bayern Munich ?

Signal Iduna Park (Dortmund)

Le Signal Iduna Park (Westfalenstadion) est un stade de football situé à Dortmund, en Allemagne. C’est le plus grand stade d’Allemagne et il est le stade du Borussia Dortmund depuis son inauguration en 1974.

Pour les matches du BVB, sa capacité est de 81 365 places avec des sections assises et debout, tandis que pour les rencontres internationales, uniquement avec des places assises, elle est de 65 829 places.

La Sudtribune (tribune sud), d’une capacité de 24 454 places, est la plus grande terrasse debout du football européen. Célèbre pour l’atmosphère intense qu’elle crée, cette tribune sud a été surnommée Die Gelbe Wand, soit « The Yellow Wall ».

En plus des matches de Dortmund, le Signal Iduna Park a accueilli des rencontres lors de deux précédentes Coupes du monde de la FIFA (1974 et 2006) et d’un Championnat d’Europe de l’UEFA (Euro 2024), a également accueilli la finale de la Coupe UEFA 2001, ainsi que divers matches amicaux internationaux et matches de qualification pour les tournois mondiaux et européens.

Qui sont les récents vainqueurs de la DFL-Supercup ?

Année Vainqueurs Finalistes Score 2025 Bayern Munich VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 aux tirs au but 2023 RB Leipzig Bayern Munich 3-0 2022 Bayern Munich RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Munich 2-0 2018 Bayern Munich Eintracht Francfort 5-0 2017 Bayern Munich Borussia Dortmund 5-4 aux tirs au but 2016 Bayern Munich Borussia Dortmund 2-0

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