Comment obtenir des billets pour la DFB-Pokal 2026 : calendrier des prochains matchs, finale à l’Olympiastadion, pronostics et tout ce qu’il faut savoir

La DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne) promet une fin de saison captivante. Vous pouvez dès maintenant réserver vos billets pour les prochaines rencontres à suspense, dont la finale programmée le 23 mai à l’Olympiastadion de Berlin.

Avec six clubs de Bundesliga différents couronnés lors des huit dernières éditions, des supporters de toute l’Allemagne et au-delà ont déjà vécu des moments magiques dans cette épreuve.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets de la DFB-Pokal : comment les acheter, leurs prix et bien plus encore.

Calendrier de la DFB-Pokal 2026

Si le Bayern Munich demeure la puissance dominante de la Bundesliga, il n’a pourtant pas atteint la finale de la DFB-Pokal depuis six saisons.

Le Bayer Leverkusen se dresse toutefois entre le club bavarois et une place en finale, qui clôturera la saison à Berlin.

Les demi-finales à venir sont les suivantes :

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 22 avril Bayer Leverkusen vs Bayern Munich (20h45 CET) BayArena (Leverkusen) Billets Jeudi 23 avril VfB Stuttgart – SC Fribourg (20h45 CET) MHPArena (Stuttgart) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe de l’Allemagne 2026

Les billets sont principalement mis en vente sur les sites officiels des clubs ou dans leurs boutiques.

La mise en vente s’effectue généralement par phases successives : d’abord les adhérents et abonnés, puis, si le contingent le permet, le grand public.

Pour la finale de la DFB-Pokal à l’Olympiastadion de Berlin, le processus est identique, mais la capacité réduite et une demande toujours supérieure au nombre de places disponibles rendent l’accès aux billets plus compétitif.

Chaque club finaliste reçoit environ 20 000 à 25 000 billets.

Les 25 000 à 30 000 places restantes sont attribuées à la Fédération allemande de football (DFB), à ses sponsors, aux personnalités et à une loterie réservée aux supporters neutres. Les billets pour la finale et les formules d’hospitalité seront également proposés sur la billetterie officielle de la DFB.

Outre les canaux officiels de vente de billets pour la DFB-Pokal, les supporters peuvent également se tourner vers le marché secondaire. StubHub figure parmi les principales plateformes en ligne pour ceux qui souhaitent acquérir des places par d’autres moyens.

Quand aura lieu la finale de la DFB-Pokal 2026 ?

Date Heure du coup d’envoi Lieu Billets Samedi 23 mai À confirmer vs À confirmer (20 h CET) Olympiastadion (Berlin) Billets

Quel est le prix des billets pour la DFB-Pokal 2026 ?

En phase initiale, les places sont vendues entre 15 et 25 €.

Les tarifs augmentent au fil de la compétition : comptez au moins 50 € pour les quarts et demi-finales.

Si l’on se fie aux éditions précédentes, les tarifs devraient démarrer à 75 € pour les places standard et pouvoir grimper au-delà de 250 € pour les places premium à l’Olympiastadion de Berlin, où se tiendra la finale le 23 mai.

Restez vigilant : consultez les portails de billetterie officiels des clubs à l’approche de chaque rencontre pour obtenir les dernières informations, et gardez un œil sur les plateformes de revente telles que StubHub afin de vérifier les disponibilités en temps réel.

Où se déroule la finale de la Coupe d'Allemagne ?

Olympiastadion

Édifié au milieu des années 1930 pour accueillir les Jeux olympiques d’été de 1936, l’Olympiastadion a été profondément modernisé lors de deux campagnes de travaux (1972-1974 et 2000-2004) afin de répondre aux exigences du football national et international.

Deux rénovations majeures (1972-1974 et 2000-2004) l’ont modernisé pour les compétitions nationales et internationales, lui permettant d’accueillir aujourd’hui 74 475 spectateurs.

Outre les Coupes du monde de la FIFA 1974 et 2006, ainsi que l’Euro de l’UEFA 2024, le Hertha Berlin, actuellement en 2. Bundesliga, y joue ses matchs à domicile depuis 1963.

En dehors du football, l’Olympiastadion demeure un haut lieu de l’athlétisme : c’est là qu’Usain Bolt a établi le record mondial du 100 m (9 s 58) lors des Championnats du monde 2009, marque toujours inégalée 17 ans plus tard.

Quels sont les packages d’hospitalité disponibles pour la finale de la DFB-Pokal 2026 ?

Les formules d’hospitalité officielles pour la finale de la DFB-Pokal à l’Olympiastadion sont gérées directement par la Fédération allemande de football (DFB) ; vous trouverez tous les détails sur leur site. Les formules varient généralement entre 850 € et 1 190 € par personne.

Voici un aperçu des prestations proposées :

Business Lounge : Conçue pour favoriser le networking, cette espace propose un buffet haut de gamme et un accès direct aux loges VIP.

Conçue pour favoriser le networking, cette espace propose un buffet haut de gamme et un accès direct aux loges VIP. Atrium VIP : situé juste derrière la tribune d’honneur, ce pack inclut généralement un cadeau événementiel de grande qualité et une séance photo avec le trophée original de la DFB-Pokal.

situé juste derrière la tribune d’honneur, ce pack inclut généralement un cadeau événementiel de grande qualité et une séance photo avec le trophée original de la DFB-Pokal. Football Village : Terrasse extérieure, espaces lounge et spectacles en direct. L’accès à une After Final Party exclusive avec un DJ est généralement inclus.

Terrasse extérieure, espaces lounge et spectacles en direct. L’accès à une After Final Party exclusive avec un DJ est généralement inclus. Loges privées : Conçues pour accueillir de 10 à 20 personnes, elles offrent un espace clos avec service dédié et des sièges situés immédiatement à l’extérieur de la loge.

Ce qui attend les spectateurs pour la DFB-Pokal 2026

Plus de 74 000 supporters présents à l’Olympiastadion de Berlin ont vu le VfB Stuttgart remporter son quatrième DFB-Pokal en mai dernier, après une victoire 4-2 contre l’Arminia Bielefeld.

Nick Woltemade, désormais en Premier League sous les couleurs de Newcastle United, avait ouvert le score pour porter son total à cinq unités et terminer meilleur buteur de l’épreuve.

Finaliste malheureux, Arminia Bielefeld a toutefois réalisé un exploit retentissant : le club est devenu le premier pensionnaire hors Bundesliga à atteindre la finale depuis plus de vingt ans, et le premier de troisième division à éliminer quatre formations de l’élite consécutivement dans la compétition.

Sans surprise, le Bayern Munich domine le palmarès de la compétition. Le géant bavarois a soulevé le trophée à vingt reprises depuis 1957, mais son dernier succès remonte à 2020, sa plus longue période sans titre depuis 1982.

Qui sont les derniers vainqueurs de la DFB-Pokal ?