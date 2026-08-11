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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets

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Comment obtenir des billets pour la DFB-Pokal 2026/27 : matchs à venir, prix des billets, informations sur la finale et plus encore

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Voici comment vous pouvez prendre part à la folie de la Coupe de cette saison sur le sol allemand

Nous nous préparons à vivre une nouvelle fantastique saison de DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne), qui culminera avec la finale à l’Olympiastadion de Berlin le 29 mai 2027, et vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour un ou plusieurs des chocs à venir.

Le Bayern Munich aborde cette nouvelle campagne en tant que tenant du titre après une nette victoire 3-0 contre le VfB Stuttgart en finale la saison dernière, soulevant ce trophée à l’allure emblématique pour une 21e fois, un record encore amélioré. Avec Harry Kane qui a terminé meilleur buteur de la compétition lors du dernier exercice, l’aura du Bayern en DFB-Pokal ne montre aucun signe d’essoufflement, même si, comme toujours dans la coupe historique allemande, les surprises face à des adversaires de divisions inférieures font partie de l’attrait.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la DFB-Pokal, notamment comment les acheter, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Réserver des billets pour la DFB-Pokal 2026/27Acheter maintenant

Matches à venir de la DFB-Pokal 2026/27

Le tirage du premier tour a offert une série d’affiches intrigantes, avec un déplacement du tenant du titre, le Bayern Munich, sur le terrain du VfL Osnabrück, promu en 2. Bundesliga, tandis que le Borussia Dortmund se déplacera chez HEBC Hamburg, pensionnaire d’Oberliga Hamburg. Les matches du Bayern et de Dortmund sont les derniers de ce tour, repoussés en septembre car les deux clubs disputent d’abord la Franz Beckenbauer Super Cup, traditionnel lever de rideau de la saison en Allemagne, récemment rebaptisé en l’honneur de l’ancien grand nom du Bayern et de l’Allemagne.

Jeux d'amitié des clubs
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Voici ci-dessous les rencontres confirmées du premier tour impliquant des clubs de Bundesliga.

Date et heure (CEST)MatchStadeBillets
ven. 21 août, 18:00St. Tönis vs Eintracht FrancfortStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Billets
ven. 21 août, 18:00Waldhof Mannheim vs 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Billets
ven. 21 août, 18:00Preußen Münster vs Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Billets
ven. 21 août, 20:45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Billets
sam. 22 août, 13:00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Billets
sam. 22 août, 13:00Energie Cottbus vs FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Billets
sam. 22 août, 15:30Erzgebirge Aue vs TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Billets
sam. 22 août, TBCViktoria Cologne vs 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Cologne)Billets
sam. 22 août, TBC1. FC Saarbrücken vs Hertha BerlinHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Billets
sam. 22 août, 15:30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Billets
dim. 23 août, TBCEintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Billets
dim. 23 août, TBCEintracht Trier vs RB LeipzigMoselstadion (Trier)Billets
dim. 23 août, 15:30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Billets
dim. 23 août, 18:00Fortuna Düsseldorf vs FribourgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Billets
dim. 23 août, TBCRot-Weiss Essen vs FC St. PauliStadion Essen (Essen)Billets
dim. 23 août, TBCSG Sonnenhof Großaspach vs Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Billets
lun. 24 août, 18:00Verl vs Hamburger SVSCHÜCO Arena (Bielefeld)Billets
mar. 1er sept., 20:45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hambourg)Billets
mer. 2 sept., 20:45Bayern Munich vs VfL OsnabrückAllianz Arena (Munich)Billets

Quel est le calendrier complet de la DFB-Pokal 2026/27 ?

TourDate(s)Billets
Premier tour21-24 août et 1er-2 septembre 2026Billets
Deuxième tour27-28 octobre 2026Billets
Huitièmes de finale1er-2 décembre 2026Billets
Quarts de finale2-3 février et 9-10 février 2027Billets
Demi-finales20-21 avril 2027Billets
Finale29 mai 2027Billets

Comment acheter des billets pour la DFB-Pokal 2026/27

Pour les matches de DFB-Pokal, les billets sont principalement vendus sur les sites officiels des clubs en lice ou dans leurs boutiques officielles.

Ils sont généralement mis en vente par phases, en commençant par les membres des clubs et les abonnés, avant une éventuelle mise en vente au grand public s’il en reste.

En ce qui concerne la finale de la DFB-Pokal à l’Olympiastadion de Berlin, le même processus s’applique, même si la capacité est limitée et que la demande dépasse souvent le quota disponible.

Chacun des deux finalistes devrait recevoir environ 20 000 à 25 000 billets.

Les billets restants, soit environ 25 000 à 30 000, sont réservés à la Fédération allemande de football (DFB), aux sponsors, aux VIP et à une loterie pour les supporters neutres. Les billets pour la finale et les offres d’hospitalité seront également disponibles sur la billetterie officielle de la DFB.

En plus de l’achat de billets de DFB-Pokal via les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour celles et ceux qui cherchent à acheter des billets par des canaux alternatifs, avec des annonces vérifiées et une protection des acheteurs pour les supporters souhaitant obtenir une place une fois les quotas officiels épuisés.

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Combien coûtent les billets pour la DFB-Pokal 2026/27 ?

Lors des premiers tours de la DFB-Pokal, les billets se situent généralement dans une fourchette de 15 € à 25 €.

Les prix augmentent à mesure que la compétition avance, avec des billets pour les quarts de finale et les demi-finales à partir de 50 € via les canaux officiels.

En se basant sur les éditions précédentes, les prix devraient commencer à 75 € pour les places standard et pourraient grimper à plus de 250 € pour les emplacements premium à l’Olympiastadion de Berlin pour la finale du 29 mai 2027.

N’oubliez pas de surveiller les portails de billetterie officiels des clubs à l’approche de l’événement pour plus d’informations, ainsi que des sites secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

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Où se joue la finale de la DFB-Pokal ? Olympiastadion

L’Olympiastadion de Berlin a été construit à l’origine au milieu des années 1930 pour accueillir les Jeux olympiques d’été de 1936.

Le stade a connu deux rénovations majeures, entre 1972 et 1974 puis entre 2000 et 2004, afin d’être modernisé pour le football national et international, et il a désormais une capacité de 74 475 places.

En plus d’avoir accueilli des matches de Coupe du monde de la FIFA en 1974 et 2006, ainsi que de l’Euro de l’UEFA en 2024, l’Hertha Berlin, qui évolue actuellement en 2. Bundesliga, a fait de l’Olympiastadion son domicile depuis 1963.

En dehors du football, l’Olympiastadion reste un important site d’athlétisme. Usain Bolt y a notamment établi le record masculin du 100 m lors des Championnats du monde d’athlétisme 2009. Son temps de 9,58 secondes reste inégalé.

Quels sont les récents vainqueurs de la DFB-Pokal ?

AnnéeVainqueurFinalisteScore
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Francfort2-0
2022RB LeipzigSC Fribourg4-2 (tab)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MunichRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrancfortBayern Munich3-1
2017Borussia DortmundEintracht Francfort2-1

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