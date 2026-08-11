Nous nous préparons à vivre une nouvelle fantastique saison de DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne), qui culminera avec la finale à l’Olympiastadion de Berlin le 29 mai 2027, et vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour un ou plusieurs des chocs à venir.

Le Bayern Munich aborde cette nouvelle campagne en tant que tenant du titre après une nette victoire 3-0 contre le VfB Stuttgart en finale la saison dernière, soulevant ce trophée à l’allure emblématique pour une 21e fois, un record encore amélioré. Avec Harry Kane qui a terminé meilleur buteur de la compétition lors du dernier exercice, l’aura du Bayern en DFB-Pokal ne montre aucun signe d’essoufflement, même si, comme toujours dans la coupe historique allemande, les surprises face à des adversaires de divisions inférieures font partie de l’attrait.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de la DFB-Pokal, notamment comment les acheter, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Matches à venir de la DFB-Pokal 2026/27

Le tirage du premier tour a offert une série d’affiches intrigantes, avec un déplacement du tenant du titre, le Bayern Munich, sur le terrain du VfL Osnabrück, promu en 2. Bundesliga, tandis que le Borussia Dortmund se déplacera chez HEBC Hamburg, pensionnaire d’Oberliga Hamburg. Les matches du Bayern et de Dortmund sont les derniers de ce tour, repoussés en septembre car les deux clubs disputent d’abord la Franz Beckenbauer Super Cup, traditionnel lever de rideau de la saison en Allemagne, récemment rebaptisé en l’honneur de l’ancien grand nom du Bayern et de l’Allemagne.

Voici ci-dessous les rencontres confirmées du premier tour impliquant des clubs de Bundesliga.

Date et heure (CEST) Match Stade Billets ven. 21 août, 18:00 St. Tönis vs Eintracht Francfort Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Billets ven. 21 août, 18:00 Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Billets ven. 21 août, 18:00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Billets ven. 21 août, 20:45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Billets sam. 22 août, 13:00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Billets sam. 22 août, 13:00 Energie Cottbus vs FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Billets sam. 22 août, 15:30 Erzgebirge Aue vs TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Billets sam. 22 août, TBC Viktoria Cologne vs 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Billets sam. 22 août, TBC 1. FC Saarbrücken vs Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Billets sam. 22 août, 15:30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Billets dim. 23 août, TBC Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Billets dim. 23 août, TBC Eintracht Trier vs RB Leipzig Moselstadion (Trier) Billets dim. 23 août, 15:30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Billets dim. 23 août, 18:00 Fortuna Düsseldorf vs Fribourg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Billets dim. 23 août, TBC Rot-Weiss Essen vs FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Billets dim. 23 août, TBC SG Sonnenhof Großaspach vs Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Billets lun. 24 août, 18:00 Verl vs Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Billets mar. 1er sept., 20:45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hambourg) Billets mer. 2 sept., 20:45 Bayern Munich vs VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Billets

Quel est le calendrier complet de la DFB-Pokal 2026/27 ?

Tour Date(s) Billets Premier tour 21-24 août et 1er-2 septembre 2026 Billets Deuxième tour 27-28 octobre 2026 Billets Huitièmes de finale 1er-2 décembre 2026 Billets Quarts de finale 2-3 février et 9-10 février 2027 Billets Demi-finales 20-21 avril 2027 Billets Finale 29 mai 2027 Billets

Comment acheter des billets pour la DFB-Pokal 2026/27

Pour les matches de DFB-Pokal, les billets sont principalement vendus sur les sites officiels des clubs en lice ou dans leurs boutiques officielles.

Ils sont généralement mis en vente par phases, en commençant par les membres des clubs et les abonnés, avant une éventuelle mise en vente au grand public s’il en reste.

En ce qui concerne la finale de la DFB-Pokal à l’Olympiastadion de Berlin, le même processus s’applique, même si la capacité est limitée et que la demande dépasse souvent le quota disponible.

Chacun des deux finalistes devrait recevoir environ 20 000 à 25 000 billets.

Les billets restants, soit environ 25 000 à 30 000, sont réservés à la Fédération allemande de football (DFB), aux sponsors, aux VIP et à une loterie pour les supporters neutres. Les billets pour la finale et les offres d’hospitalité seront également disponibles sur la billetterie officielle de la DFB.

En plus de l’achat de billets de DFB-Pokal via les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour celles et ceux qui cherchent à acheter des billets par des canaux alternatifs, avec des annonces vérifiées et une protection des acheteurs pour les supporters souhaitant obtenir une place une fois les quotas officiels épuisés.

Combien coûtent les billets pour la DFB-Pokal 2026/27 ?

Lors des premiers tours de la DFB-Pokal, les billets se situent généralement dans une fourchette de 15 € à 25 €.

Les prix augmentent à mesure que la compétition avance, avec des billets pour les quarts de finale et les demi-finales à partir de 50 € via les canaux officiels.

En se basant sur les éditions précédentes, les prix devraient commencer à 75 € pour les places standard et pourraient grimper à plus de 250 € pour les emplacements premium à l’Olympiastadion de Berlin pour la finale du 29 mai 2027.

N’oubliez pas de surveiller les portails de billetterie officiels des clubs à l’approche de l’événement pour plus d’informations, ainsi que des sites secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se joue la finale de la DFB-Pokal ? Olympiastadion

L’Olympiastadion de Berlin a été construit à l’origine au milieu des années 1930 pour accueillir les Jeux olympiques d’été de 1936.

Le stade a connu deux rénovations majeures, entre 1972 et 1974 puis entre 2000 et 2004, afin d’être modernisé pour le football national et international, et il a désormais une capacité de 74 475 places.

En plus d’avoir accueilli des matches de Coupe du monde de la FIFA en 1974 et 2006, ainsi que de l’Euro de l’UEFA en 2024, l’Hertha Berlin, qui évolue actuellement en 2. Bundesliga, a fait de l’Olympiastadion son domicile depuis 1963.

En dehors du football, l’Olympiastadion reste un important site d’athlétisme. Usain Bolt y a notamment établi le record masculin du 100 m lors des Championnats du monde d’athlétisme 2009. Son temps de 9,58 secondes reste inégalé.

Quels sont les récents vainqueurs de la DFB-Pokal ?