La Coupe du monde féminine de basket FIBA revient en Allemagne pour la première fois depuis 1998, Berlin accueillant la 20e édition du tournoi du 4 au 13 septembre 2026.

GOAL a tout ce qu’il faut aux fans pour préparer leur voyage à Berlin, notamment le calendrier complet des matches, les points de vente des billets, la fourchette de prix actuelle et la manière d’obtenir les places les moins chères avant qu’elles ne disparaissent.

Quand a lieu la Coupe du monde féminine de basket ?

Seize sélections nationales, contre 12 lors de la dernière édition à Sydney, s’affronteront dans quatre groupes pour le plus grand trophée de ce sport, avec tous les matches disputés dans deux salles berlinoises, la Berlin Arena et la Max-Schmeling-Halle. Il s’agit du plus grand événement de basket féminin jamais organisé sur le sol allemand, et la demande de billets augmente régulièrement depuis que le calendrier et la liste complète des équipes ont été confirmés plus tôt cette année.

Date et heure Affiche Lieu Billets ven. 4 sept., 11:30 Australie - Porto Rico (groupe C) Berlin Billets ven. 4 sept., 11:30 Japon - Mali (groupe A) Berlin Billets ven. 4 sept., 14:15 États-Unis - Chine (groupe D) Berlin Billets ven. 4 sept., 14:30 Corée - Nigeria (groupe B) Berlin Billets ven. 4 sept., 17:30 Belgique - Türkiye (groupe C) Berlin Billets ven. 4 sept., 17:45 Espagne - Allemagne (groupe A) Berlin Arena, Berlin Billets ven. 4 sept., 20:15 Tchéquie - Italie (groupe D) Berlin Billets ven. 4 sept., 21:00 Hongrie - France (groupe B) Berlin Billets sam. 5 sept., 11:30 Mali - Espagne (groupe A) Berlin Billets sam. 5 sept., 14:15 Nigeria - Hongrie (groupe B) Berlin Billets sam. 5 sept., 18:00 Allemagne - Japon (groupe A) Max-Schmeling-Halle, Berlin Billets sam. 5 sept., 20:45 France - Corée (groupe B) Berlin Billets dim. 6 sept., 11:30 Türkiye - Australie (groupe C) Berlin Billets dim. 6 sept., 14:30 Chine - Tchéquie (groupe D) Berlin Billets dim. 6 sept., 17:45 Porto Rico - Belgique (groupe C) Berlin Billets dim. 6 sept., 20:45 Italie - États-Unis (groupe D) Berlin Billets lun. 7 sept., 11:30 Porto Rico - Türkiye (groupe C) Berlin Billets lun. 7 sept., 11:30 Belgique - Australie (groupe C) Berlin Billets lun. 7 sept., 14:30 Nigeria - France (groupe B) Berlin Billets lun. 7 sept., 14:30 Hongrie - Corée (groupe B) Berlin Billets lun. 7 sept., 17:50 Allemagne - Mali (groupe A) Berlin Arena, Berlin Billets lun. 7 sept., 17:50 Japon - Espagne (groupe A) Berlin Billets lun. 7 sept., 20:45 États-Unis - Tchéquie (groupe D) Berlin Billets lun. 7 sept., 20:45 Italie - Chine (groupe D) Berlin Billets mar. 8 sept., 17:45 Tour de qualification (huitièmes de finale) Berlin Arena, Berlin Billets mar. 8 sept., 20:45 Tour de qualification (huitièmes de finale) Berlin Arena, Berlin Billets mer. 9 sept., 17:45 Tour de qualification (huitièmes de finale) Berlin Arena, Berlin Billets mer. 9 sept., 20:45 Tour de qualification (huitièmes de finale) Berlin Arena, Berlin Billets jeu. 10 sept., 11:30 Quart de finale 1 Berlin Arena, Berlin Billets jeu. 10 sept., 14:30 Quart de finale 2 Berlin Arena, Berlin Billets jeu. 10 sept., 17:45 Quart de finale 3 Berlin Arena, Berlin Billets jeu. 10 sept., 20:45 Quart de finale 4 Berlin Arena, Berlin Billets sam. 12 sept., 16:30 Demi-finale 1 Berlin Arena, Berlin Billets sam. 12 sept., 20:00 Demi-finale 2 Berlin Arena, Berlin Billets dim. 13 sept., 16:30 Match pour la 3e place Berlin Arena, Berlin Billets dim. 13 sept., 20:00 Finale Berlin Arena, Berlin Billets

Les matches de groupe sont répartis entre la Berlin Arena et la Max-Schmeling-Halle, le lieu exact étant confirmé à l’approche de chaque journée. Les affiches du tour de qualification, des quarts de finale, des demi-finales et de la finale dépendent du classement des groupes et seront confirmées au fur et à mesure du tournoi. Toutes les heures sont celles de Berlin (CEST) et sont susceptibles d’être modifiées.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde féminine de basket ?

Le moyen le plus simple d’acheter des billets pour la Coupe du monde féminine de basket est de passer par StubHub, avec des annonces pour les matches de la phase de groupes, le tour de qualification, les quarts de finale, les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale, tous couverts par la garantie FanProtect de la plateforme.

Pourquoi il vaut la peine de regarder d’abord sur StubHub :

Une large disponibilité sur chaque session, y compris des billets à l’unité difficiles à trouver pour des affiches populaires comme les matches de groupe de l’Allemagne et le parcours des États-Unis dans la phase à élimination directe.

Un choix plus large une fois les contingents officiels épuisés, puisque des vendeurs principaux comme Eventim et Ticketonline.de ont géré les ventes initiales de Team Tickets et de packages, et ceux-ci peuvent partir rapidement pour les matches du pays hôte et le week-end final.

Une comparaison des prix facilitée, puisque StubHub affiche le prix total, frais compris, dès le départ au lieu d’ajouter des frais au moment du paiement.

Les canaux officiels valent toujours le détour en premier pour obtenir les tarifs faciaux. Les fans peuvent aussi acheter directement via la plateforme officielle de billetterie de la FIBA, Eventim, ou le calendrier officiel des événements de Berlin sur berlin.de, notamment pour les Team Tickets couvrant les trois matches de groupe d’une nation en particulier. Une fois ces contingents officiels épuisés, ou pour des plans de dernière minute, StubHub est la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde féminine de basket ?

Les prix des billets varient selon la session, la place et la proximité du tournoi :

Places les moins chères : les billets individuels pour la phase de groupes commencent actuellement aux alentours de 30 euros pour des places à visibilité réduite ou en tribune supérieure.

Affiches populaires : les billets pour les matches de groupe de l’Allemagne et toute affiche des États-Unis se vendent généralement plus cher, souvent entre 60 et 120 euros selon l’emplacement du siège.

Phase à élimination directe et week-end final : les billets pour les quarts de finale et les packages Final Phase et Final Weekend atteignent les prix les plus élevés, avec des annonces sur le marché de la revente pour la finale dépassant largement les 150 euros pour les meilleures places.

Prévente et vente générale : les premiers billets mis en vente ont été les packages Final Phase et Final Weekend, disponibles à partir du 1er octobre 2025, couvrant tout, des quarts de finale jusqu’à la finale. Les billets à l’unité et les Team Tickets, couvrant les trois matches de groupe d’une seule nation, ont été mis en vente générale le 20 mai 2026 via les canaux officiels. Depuis, des plateformes de revente comme StubHub proposent des annonces pour les fans qui souhaitent plus de flexibilité dans le choix de leur place ou qui ont manqué la vente initiale.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde féminine de basket

Organisée pour la première fois en 1953, la Coupe du monde féminine de basket FIBA est la compétition internationale la plus ancienne et la plus prestigieuse de ce sport, disputée tous les quatre ans et sanctionnée par la FIBA. L’édition 2026 à Berlin marque la deuxième fois que l’Allemagne accueille l’événement, après l’avoir déjà organisé en 1998, et elle ramène le tournoi à un plateau de 16 équipes pour la première fois depuis 2018, contre le format réduit à 12 équipes utilisé à Sydney il y a quatre ans.

Le format voit les 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre, avec un système de championnat entre elles. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie directement pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées deuxième et troisième de chaque groupe accèdent à un tour de qualification, un croisement à élimination directe qui détermine les dernières places en quarts de finale. À partir de là, place à une phase à élimination directe jusqu’à la finale du 13 septembre.

Les États-Unis abordent le tournoi en tant que tenants du titre, après avoir battu la Chine 83 à 61 en finale en 2022 à Sydney, et ils restent l’équipe à battre grâce à un effectif rempli de talents venus de WNBA. La progression de l’Allemagne a elle aussi été rapide, portée par une qualification olympique en 2024, une médaille d’or olympique en 3x3 et une historique cinquième place à l’EuroBasket Women 2025, ce qui ajoute une atmosphère particulière à ses sessions à Berlin tandis que les coorganisatrices visent une première qualification pour la phase à élimination directe d’une Coupe du monde à domicile.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Berlin Arena

Située entre l’Ostbahnhof et le pont de Warschauer à Friedrichshain, la Berlin Arena, également connue sous le nom d’Uber Arena, est l’une des salles polyvalentes les plus modernes d’Europe, avec une capacité allant jusqu’à 17 000 spectateurs pour les concerts et réduite à environ 14 000 pour le basket. Elle accueille tous les matches de la phase à élimination directe de cette Coupe du monde, ainsi qu’une partie de la phase de groupes, et a déjà abrité les finales de l’EuroBasket 2022 ainsi que trois Final Fours d’EuroLeague, ce qui en fait un site habitué aux grands rendez-vous du basket.

La salle se trouve directement sur les rives de la Spree, à quelques minutes à pied de la station Warschauer Straße, qui est reliée au réseau de U-Bahn, de S-Bahn et de tramway, ce qui permet d’y accéder facilement depuis n’importe quel point de Berlin sans voiture. À l’intérieur, l’enceinte propose aussi bien des places abordables en tribune supérieure que des sièges premium au niveau du parquet et des loges hospitality, de sorte que les fans, quel que soit leur budget, peuvent y trouver leur compte. Toute personne se rendant spécifiquement à Berlin pour le tournoi devrait réserver un hébergement à Friedrichshain ou dans le centre de Berlin bien avant la phase de groupes, car les disponibilités hôtelières se resserrent considérablement à l’approche du week-end final.