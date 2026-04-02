Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde de football 2026 : guide sur la phase de vente de dernière minute, les équipes qualifiées, le calendrier des matchs et plus encore

La Coupe du monde dela FIFA revient en Amérique du Nord pour la première fois depuis USA '94.

Avec un tournoi élargi à 48 équipes pour la première fois, cette édition s'annonce plus grande et plus spectaculaire que jamais. Sans surprise, la demande de billets va être très forte à l'approche du plus grand tournoi sportif, organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui débutera le 11 juin 2026.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment leur date de mise en vente et leur prix.

Vente de billets de dernière minute Actualités sur les billets pour la Coupe du monde : tout ce que vous devez savoir

Depuis le 1er avril 2026, la FIFA a officiellement lancé la phase de vente de dernière minute.

Contrairement aux tirages au sort précédents, cette dernière phase fonctionne strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Par la suite, les marchés secondaires et la plateforme officielle de revente de la FIFA (qui a rouvert le 2 avril 2026) seront les seuls endroits où vous pourrez acheter un billet pour la Coupe du monde.

Avec plus de trois millions de billets restants pour cette phase sur un total de sept millions disponibles, les fans seront prêts à tout pour mettre la main sur un billet pour la Coupe du monde.

Liste des rencontres de la Coupe du monde 2026 : matchs d'ouverture, demi-finales, billets pour la finale de la Coupe du monde, et plus encore

Étape Dates Villes Équipes Billets Groupe A 11 – 27 juin Mexico, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque Billets Groupe B 11 – 27 juin Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse Billets Groupe C 11 – 27 juin New York, New Jersey, Boston, Philadelphie, Miami Brésil, Maroc, Haïti, Écosse Billets Groupe D 11 – 27 juin Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie Billets Groupe E 11 – 27 juin Houston, Philadelphie, Toronto, Kansas City Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur Billets Groupe F 11 – 27 juin Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie Billets Groupe G 11 – 27 juin Seattle, Los Angeles, Vancouver Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande Billets Groupe H 11 – 27 juin Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay Billets Groupe I 11 – 27 juin New York, New Jersey, Boston, Philadelphie, Toronto France, Sénégal, Irak, Norvège Billets Groupe J 11 – 27 juin Kansas City, San Francisco, Dallas Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie Billets Groupe K 11 – 27 juin Houston, Mexico, Guadalajara, Miami Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, Colombie Billets Groupe L 11 – 27 juin Dallas, Toronto, Boston, Philadelphie Angleterre, Croatie, Ghana, Panama Billets Seizièmes de finale 28 juin – 3 juillet Toutes les villes hôtes (à l'exception de GDL et MTY) À confirmer Billets Huitièmes de finale 4 juillet – 7 juillet Vancouver, Seattle, Mexico, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphie, New York, New Jersey À confirmer Billets Quarts de finale 9 – 11 juillet Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City À confirmer Billets Demi-finales 14 – 15 juillet Dallas, Atlanta À confirmer Billets 3e place 18 juillet Miami À confirmer Billets Finale 19 juillet New York New Jersey À confirmer Billets

Quand acheter ses billets pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées au cours de ces phases, la disponibilité des billets en vente directe est désormais à son plus bas niveau historique.

Voici ce que vous devez savoir en bref :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s'agit pas d'une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s'agit de la dernière occasion d'acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours, elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s'agit pas d'une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s'agit de la dernière occasion d'acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d'acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l'approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d'acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l'approche du tournoi. Les supporters peuvent également se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour trouver des billets de dernière minute. N'oubliez pas de vérifier les conditions générales de vente des sites de revente sur lesquels vous achetez vos billets.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters doivent utiliser le portail officiel de billetterie de la FIFA pour tous leurs achats en prévente.

La phase de vente de dernière minute se déroulant en temps réel, assurez-vous que votre identifiant FIFA est actif et que vos moyens de paiement sont enregistrés, car les billets restants pour les matchs phares dans des villes comme New York et Los Angeles se vendent en quelques minutes à peine après leur mise en vente.

Phases de vente terminées

Tirage au sort de la prévente Visa : (septembre 2025) La première période réservée aux titulaires de cartes Visa est terminée.

(septembre 2025) La première période réservée aux titulaires de cartes Visa est terminée. Tirage au sort pour la prévente anticipée : (octobre 2025) La période d'exclusivité nationale réservée aux résidents des États-Unis, du Canada et du Mexique est terminée.

(octobre 2025) La période d'exclusivité nationale réservée aux résidents des États-Unis, du Canada et du Mexique est terminée. Tirage au sort aléatoire : (décembre 2025 – janvier 2026) La plus grande phase de vente suivant le tirage au sort final du tournoi est terminée ; tous les candidats retenus ont été informés et facturés.

Phase de vente de dernière minute

Il s'agit de la dernière période officielle de vente primaire.

Les billets restants des phases précédentes, ainsi que les billets non attribués réservés par les fédérations, sont remis en vente dans le système. Comme il s'agit de transactions en « temps réel », vous saurez immédiatement si votre achat a abouti au moment du paiement.

Marché de revente et d'échange de la FIFA

Si vous avez manqué les tirages au sort de la vente primaire, il s'agit de votre option secondaire officielle la plus sûre. C'est la seule plateforme autorisée par la FIFA permettant aux supporters d'échanger des billets en toute sécurité.

La FIFA avertit que les billets achetés sur des sites tiers non autorisés peuvent être annulés sans remboursement ; la place de marché de revente est donc fortement recommandée pour des transactions sécurisées.

Marchés secondaires

Si les canaux officiels sont épuisés, les fans peuvent se tourner vers le marché secondaire sur des sites comme StubHub.

Bien que ces sites offrent une deuxième chance fiable d'obtenir des places épuisées, les prix sont dictés par la demande du marché et peuvent être nettement supérieurs à la valeur nominale pour les matchs de la phase à élimination directe.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 ?

Le portail officiel de billetterie de la FIFA est le moyen principal et le plus fiable pour obtenir des places. Les supporters doivent disposer d'un identifiant FIFA enregistré pour participer aux mises en vente en direct selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les prix varient actuellement entre environ 60 dollars pour les premiers matchs de la phase de groupes et plus de 6 000 dollars pour les places de catégorie 1 lors de la finale au MetLife Stadium.

Au-delà des premières mises en vente, la plateforme de revente et d'échange de la FIFA est désormais ouverte en tant que seule plateforme agréée par la FIFA pour les transferts entre supporters. L'offre y est sporadique ; les supporters sont invités à consulter le portail plusieurs fois par jour, car les billets y sont mis en vente par d'autres supporters en temps réel.

Pour les fans qui ont besoin de billets pour des dates spécifiques ou des rencontres très demandées qui n'apparaissent plus sur le portail officiel, les sites de revente de billets tels que StubHub ou Ticombo offrent la plus grande flexibilité, bien qu'à un prix plus élevé. Assurez-vous toujours d'utiliser une plateforme offrant une garantie d'achat solide.

Puis-je acheter des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Oui. La plateforme de revente de la FIFA est le canal officiel pour des transactions sécurisées et a rouvert le 2 avril. Elle est accessible via le portail de billetterie du site web de la FIFA pour les résidents internationaux, américains et canadiens.

Les résidents du Mexique sont invités à utiliser la plateforme d'échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), qui a également rouvert ses portes pour gérer les transactions de revente locales dans le respect des garanties officielles.

Les plateformes de revente telles que StubHub restent une option populaire et viable pour les supporters à la recherche de places dans des secteurs spécifiques ou d'un accès aux rencontres les plus attendues du tournoi. Veillez à consulter les conditions générales du site web sur lequel vous effectuez votre achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La FIFA a précédemment annoncé qu'avec la mise en place d'une tarification dynamique, les billets pourraient être proposés à partir de 60 $ pour les premiers matchs de la phase de groupes, mais pourraient atteindre jusqu'à 6 730 $ pour la finale.

Les prix sont susceptibles de fluctuer au cours des différentes phases de mise en vente des billets.

Voici quelques estimations :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 7 875 $

Qu'est-ce que la tarification variable de la FIFA ?

La politique tarifaire de la FIFA s'aligne sur les tendances observées dans divers secteurs du sport et du divertissement, où les prix fluctuent afin d'optimiser les ventes et la fréquentation.

La FIFA applique une tarification variable (ainsi qu'une tarification dynamique) pour la mise en vente des billets de la Coupe du monde 2026, ce qui signifie que les prix peuvent fluctuer au cours des différentes phases de vente en fonction de l'analyse de la demande et de la disponibilité pour chaque match.

Les prix des billets sont susceptibles de changer à tout moment, ce qui offre une plus grande flexibilité pour faire face à d'éventuels imprévus.

Avec la tarification variable de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, les prix sont fixés de manière flexible avant que les billets ne soient mis en vente à chaque phase de vente. Cependant, la tarification dynamique entrera en vigueur dès l'ouverture d'une phase de vente.

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Vous pouvez profiter pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d'hospitalité complètes comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Match unique

Phase de groupes : 1 match de n'importe quelle équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale/Huitièmes de finale/Match pour la troisième place : 1 match au choix

Options d'hospitalité : Salon au bord du terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 $ US / par personne

Série de stades

Regardez tous les matchs sur le site de votre choix.

Comprend 4 à 9 matchs, selon le site

Tous les jours de match et toutes les phases sont éligibles

Options d'hospitalité : Salon au bord du terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 8 275 $ US / par personne

Suivez mon équipe

Venez voir votre équipe en action lors de tous les matchs de la phase préliminaire, quel que soit le lieu.

Les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale

Tous les jours de match et tous les lieux sont éligibles

L'option « Suivez mon équipe » n'est pas disponible pour le moment pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis)

Options d'accueil : Pavillon de la FIFA

À partir de 6 750 $ US par personne

Des loges privées et l'accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux groupes VIP à la recherche des options les plus exclusives.

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Au total, 211 équipes se sont lancées dans la course à la 23e édition de la Coupe du monde de la FIFA, et les 48 places réservées aux équipes nationales sont désormais officiellement pourvues. Cela inclut les trois pays hôtes – le Canada, le Mexique et les États-Unis – qui se sont qualifiés d'office.

Le tableau final de la Coupe du monde de la FIFA 2026 se présente comme suit :

AFC (Asie) : Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan

Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan CAF (Afrique) : Algérie, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie

Algérie, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) : Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis

Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis CONMEBOL (Amérique du Sud) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay OFC (Océanie) : Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande UEFA (Europe) : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Tchéquie, Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Écosse, Espagne, Suède, Suisse, Turquie

Le processus de qualification s'est achevé le 31 mars 2026, les vainqueurs des barrages intercontinentaux et européens ayant obtenu leur place dans le tournoi élargi à 12 groupes qui débutera en juin prochain.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été annoncées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis).

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 72 766 Mexique Estadio Banorte (Mexico) 48 821 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Gillette Stadium (Boston) 63 815 AT&T Stadium (Dallas) 70 122 NRG Stadium, Houston 68 311 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 Hard Rock Stadium, Miami 64 091 MetLife Stadium, New York 78 576 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 Levi's Stadium, San Francisco 69 391 Lumen Field, Seattle 65 123

Quand aura lieu la Coupe du monde de football 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matchs seront disputés sur 34 jours à travers l'Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera co-organisé par trois nations.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 sont les suivantes :