Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde de football 2026 : guide sur la phase de vente de dernière minute, la revente de billets, les équipes qualifiées, le calendrier des matchs et bien plus encore

La Coupe du monde dela FIFA fait son retour en Amérique du Nord pour la première fois depuis l’édition 1994 aux États-Unis.

Pour la première fois, la compétition accueillera 48 équipes, promettant un spectacle sans précédent.

Sans surprise, la demande de billets s’annonce très forte à l’approche du plus grand tournoi sportif, coorganisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui débutera le 11 juin 2026.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment leur date de mise en vente et leur prix.

Liste des rencontres de la Coupe du monde 2026 : match d’ouverture, demi-finales, finale et bien plus.

Étape Dates Villes Équipes Billets Groupe A 11 – 27 juin Mexique, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et République tchèque. Billets Groupe B 11–27 juin Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse Billets Groupe C 11–27 juin New York, New Jersey, Boston, Philadelphie, Miami Brésil, Maroc, Haïti, Écosse Billets Groupe D 11–27 juin Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie Billets Groupe E 11–27 juin Houston, Philadelphie, Toronto, Kansas City Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur Billets Groupe F 11–27 juin Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie Billets Groupe G 11 – 27 juin Seattle, Los Angeles, Vancouver Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande Billets Groupe H 11–27 juin Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay. Billets Groupe I 11 – 27 juin New York, New Jersey, Boston, Philadelphie, Toronto France, Sénégal, Irak, Norvège Billets Groupe J 11 – 27 juin Kansas City, San Francisco, Dallas Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie Billets Groupe K 11–27 juin Houston, Mexico, Guadalajara, Miami Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan et Colombie. Billets Groupe L 11–27 juin Dallas, Toronto, Boston, Philadelphie Angleterre, Croatie, Ghana, Panama Billets Seizièmes de finale 28 juin – 3 juillet Toutes les villes hôtes (à l’exception de GDL et MTY) À confirmer Billets Huitièmes de finale 4–7 juillet Vancouver, Seattle, Mexico, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphie, New York, New Jersey À confirmer Billets Quarts de finale 9 – 11 juillet Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City À confirmer Billets Demi-finales 14–15 juillet Dallas, Atlanta À confirmer Billets Match pour la 3^e place 18 juillet Miami À confirmer Billets Finale 19 juillet New York – New Jersey À confirmer Billets

Quand acheter ses billets pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les fans peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à vérifier les conditions générales de vente de ces sites.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 : revente officielle de la FIFA, revente au Mexique, informations et plus encore

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters doivent passer par le portail officiel de billetterie de la FIFA pour toute transaction en prévente.

La phase de vente de dernière minute se déroulant en temps réel, assurez-vous que votre identifiant FIFA est actif et que vos moyens de paiement sont enregistrés, car les billets restants pour les affiches dans des villes comme New York et Los Angeles partent en quelques minutes.

Phases de vente terminées

Tirage au sort de la prévente Visa : (septembre 2025) La première phase d’accès exclusif aux titulaires de cartes Visa est désormais close.

(septembre 2025) La première phase d’accès exclusif aux titulaires de cartes Visa est désormais close. Tirage au sort pour la prévente anticipée : (octobre 2025) La fenêtre exclusive pour les résidents des États-Unis, du Canada et du Mexique est close.

(octobre 2025) La fenêtre exclusive pour les résidents des États-Unis, du Canada et du Mexique est close. Tirage au sort aléatoire : (décembre 2025 – janvier 2026) Cette phase de vente majeure, intervenant après le tirage au sort final de la compétition, est désormais close ; tous les candidats sélectionnés ont été informés et leur billet a été facturé.

Phase de vente de dernière minute

Il s’agit de la dernière phase officielle de vente primaire.

Les billets restants des phases précédentes, ainsi que les places non attribuées réservées par les fédérations, sont remis en vente dans le système. Les transactions se déroulant en « temps réel », vous saurez immédiatement si votre achat a réussi au moment du paiement.

Marché de revente et d’échange de la FIFA

Si vous avez manqué les tirages au sort de la vente primaire, il s’agit de votre option secondaire officielle la plus sûre. C’est la seule plateforme autorisée par la FIFA permettant aux supporters d’échanger des billets en toute sécurité.

La FIFA rappelle que tout billet acheté hors de ce circuit officiel peut être annulé sans remboursement, d’où l’importance de privilégier cette plateforme pour des transactions sécurisées.

Marchés secondaires

Si les canaux officiels sont épuisés, les fans peuvent se tourner vers le marché secondaire, notamment via des plateformes comme StubHub.

Bien que ces plateformes offrent une seconde chance fiable d’obtenir des places épuisées, les tarifs, fixés par le marché, peuvent dépasser nettement la valeur nominale pour les affiches à élimination directe.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 ?

Le moyen principal et le plus fiable de se procurer des places reste le portail officiel de billetterie de la FIFA. Les supporters doivent disposer d’un identifiant FIFA enregistré pour participer aux mises en vente en direct, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les tarifs oscillent actuellement entre environ 60 dollars pour les premières rencontres de la phase de groupes et plus de 6 000 dollars pour les places de catégorie 1 lors de la finale au MetLife Stadium.

Une fois les premières phases de vente clôturées, la plateforme officielle de revente et d’échange de la FIFA reste ouverte : il s’agit du seul canal agréé pour les transactions entre supporters. L’offre y est toutefois aléatoire ; il est donc conseillé de consulter le portail plusieurs fois par jour, les places étant mises en vente en temps réel par d’autres fans.

Pour qui cherche des places pour des dates précises ou des affiches très prisées déjà épuisées sur le portail officiel, les plateformes de revente comme StubHub offrent davantage de flexibilité, bien qu’à un coût souvent plus élevé. Veillez toutefois à choisir une plateforme proposant une garantie d’achat fiable.

Puis-je acheter des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Oui. La plateforme de revente officielle de la FIFA, réouverte le 2 avril, est le canal officiel pour des échanges sécurisés. Elle est accessible via le portail de billetterie du site de la FIFA pour les résidents internationaux, américains et canadiens.

Les résidents mexicains doivent quant à eux passer par la place de marché de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), également réouverte pour gérer les transactions locales sous couvert de garanties officielles.

Les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution fiable pour les supporters qui veulent réserver des places dans des tribunes précises ou assister aux affiches les plus prisées du tournoi. Consultez toujours les conditions générales du site sur lequel vous effectuez votre achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La FIFA a annoncé que, grâce à la tarification dynamique, les premiers matchs de la phase de groupes pourraient démarrer à 60 $, tandis que la finale pourrait grimper jusqu’à 6 730 $.

Les tarifs peuvent évoluer au fil des différentes phases de vente.

Voici quelques estimations :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

En quoi consiste la tarification variable de la FIFA ?

Cette politique, conforme aux pratiques courantes dans le sport et le divertissement, vise à optimiser les ventes et la fréquentation en faisant varier les tarifs selon l’offre et la demande.

La FIFA met en œuvre une tarification variable (ou dynamique) pour la Coupe du monde 2026 : les prix peuvent donc évoluer durant les différentes phases de vente, en fonction de la demande et des places encore disponibles pour chaque rencontre.

Les tarifs peuvent ainsi évoluer à tout moment, offrant une flexibilité accrue pour s’adapter aux imprévus.

Dans le cadre du système de tarification variable de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les prix sont fixés de manière flexible avant la mise en vente des billets à chaque phase de commercialisation. Toutefois, la tarification dynamique s'appliquera dès l'ouverture d'une phase de commercialisation.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou petite finale : 1 match au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez chaque rencontre dans l’enceinte de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et un accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Au total, 211 sélections ont pris part aux éliminatoires de la 23^e Coupe du monde de la FIFA, et les 48 places réservées aux équipes nationales sont désormais officiellement pourvues. Cela inclut les trois pays hôtes – le Canada, le Mexique et les États-Unis – qui étaient qualifiés d’office.

Le tableau final de la Coupe du monde de la FIFA 2026 se présente comme suit :

AFC (Asie) : Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan

Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan CAF (Afrique) : Algérie, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie

Algérie, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) : Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis

Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis CONMEBOL (Amérique du Sud) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay OFC (Océanie) : Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande UEFA (Europe) : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Tchéquie, Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Écosse, Espagne, Suède, Suisse, Turquie

Le processus de qualification s’est achevé le 31 mars 2026, les vainqueurs des barrages intercontinentaux et européens ayant obtenu leur place dans le tournoi élargi à 12 groupes qui débutera en juin prochain.

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 72 766 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 48 821 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Gillette Stadium (Boston) 63 815 Stade AT&T (Dallas) 70 122 NRG Stadium, Houston 68 311 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 MetLife Stadium, New York 78 576 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 Lumen Field, Seattle 65 123

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :