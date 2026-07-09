La Coupe du monde de la FIFA 2026 bat son plein et la ruée mondiale vers les billets pour la compétition a officiellement battu tous les records historiques.

Nous sommes officiellement en plein cœur d’un huitième de finale haletant, où se forgent les rêves du tournoi et où les géants tombent les uns après les autres.

Le tableau a déjà offert des spectacles à couper le souffle : la Norvège a créé la surprise face au Brésil, quintuple champion du monde, à New York, tandis qu’une équipe d’Angleterre réduite à dix joueurs a battu le Mexique, coorganisateur, 3-2, lors d’un match à suspense inoubliable au stade Azteca. Leur récompense ? Un quart de finale de rêve, qui s’annonce déjà comme un choc de stars, le samedi 11 juillet à Miami.

De leur côté, la France et le Maroc se sont qualifiés pour un affrontement crucial, programmé ce jour à Boston.

Calendrier complet des prochains matchs de la Coupe du monde 2026

Date et heure du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 9 juillet, coup d’envoi à 18 h (HE) Quart de finale n° 1 : France - Maroc Gillette Stadium (Boston), États-Unis Acheter des billets 10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDT Quart de finale n° 2 : Espagne - Belgique SoFi Stadium (Los Angeles), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE) Quart de finale n° 3 : Norvège - Angleterre Hard Rock Stadium (Miami), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDT Quart de finale n° 4 : Argentine - Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-Unis Acheter des billets 14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDT Demi-finale n° 1 : France/Maroc contre Espagne/Belgique Dallas Stadium, États-Unis Acheter des billets 15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDT Demi-finale 2 : Norvège/Angleterre – Argentine/Suisse Stade d’Atlanta, États-Unis Acheter des billets 18 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est) Match pour la 3^e place : France/Maroc/Espagne/Belgique – Norvège/Angleterre/Argentine/Suisse Stade de Miami, États-Unis Acheter des billets 19 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est) Finale de la Coupe du monde : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Suisse Stade de New York-New Jersey, États-Unis Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets de seconde main pour la Coupe du monde 2026 : revente officielle de la FIFA, revente au Mexique, informations et plus encore

Puis-je acheter des billets de seconde main pour la Coupe du monde 2026 ?

Oui. La plateforme de revente de la FIFA est le canal officiel permettant des échanges sécurisés ; elle a rouvert le 2 avril.

Elle est accessible via le portail billetterie du site officiel de la FIFA pour les résidents internationaux, américains et canadiens.

Les résidents mexicains doivent passer par la place de marché d’échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), également rouverte pour gérer les transactions locales dans le respect des garanties officielles.

Les plateformes de revente telles que StubHub demeurent une option populaire pour les supporters à la recherche de blocs de places spécifiques ou d’un accès aux affiches les plus attendues du tournoi.

Consultez impérativement les conditions générales du site sur lequel vous effectuez votre achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La FIFA a déjà annoncé que, grâce à la tarification dynamique, les places pourraient démarrer à 60 $ pour les premiers matchs de la phase de groupes, mais monter jusqu’à plus de 10 000 $ pour la finale.

Les tarifs peuvent varier selon les différentes phases de vente.

Voici quelques estimations :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 10 875 $

En quoi consiste la tarification variable de la FIFA ?

Cette approche, désormais courante dans le sport et le divertissement, ajuste les tarifs pour optimiser les ventes et la fréquentation.

La FIFA applique donc une tarification variable (et dynamique) pour la Coupe du monde 2026 : les prix peuvent évoluer au fil des différentes phases de vente, en fonction de la demande et de la disponibilité pour chaque rencontre.

Les tarifs peuvent ainsi évoluer à tout moment, offrant une flexibilité accrue pour s’adapter aux imprévus.

Dans le cadre de la tarification variable de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, les prix sont fixés de manière flexible avant l’ouverture de chaque phase de vente. Toutefois, la tarification dynamique s’appliquera dès le début de chaque phase.

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Au total, 211 sélections ont pris part aux éliminatoires de la 23^e Coupe du monde de la FIFA, et les 48 places réservées aux équipes nationales sont désormais officiellement attribuées. Les trois pays hôtes – le Canada, le Mexique et les États-Unis – sont qualifiés d’office.

La liste définitive des participants à la Coupe du monde de la FIFA 2026 est la suivante :

AFC (Asie) : Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan

Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan CAF (Afrique) : Algérie, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie

Algérie, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) : Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis

Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis CONMEBOL (Amérique du Sud) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay OFC (Océanie) : Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande UEFA (Europe) : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Tchéquie, Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Écosse, Espagne, Suède, Suisse, Turquie

Le processus de qualification s’est achevé le 31 mars 2026, les vainqueurs des barrages intercontinentaux et européens ayant obtenu leur place dans le tournoi élargi à 12 groupes qui débutera en juin prochain.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

Pays Stade (Ville) Capacité d’accueil pour la Coupe du monde Canada BC Place (Vancouver) 54 000 BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Azteca (Mexique) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000 Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000 Gillette Stadium (Boston) 65 000 Stade AT&T (Dallas) 94 000 NRG Stadium, Houston 72 000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70 000 Hard Rock Stadium (Miami) 65 000 MetLife Stadium, New York 82 500 Lincoln Financial Field, Philadelphie 69 000 Levi’s Stadium, San Francisco 71 000 Lumen Field, Seattle 69 000

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans seize villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, la compétition rassemblera 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Où se déroulera la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :