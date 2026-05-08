Suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026 depuis l’Amérique du Nord à la télévision s’annonce captivant. Pourtant, rien n’égale l’expérience d’être assis dans l’un de ces stades ultramodernes et de voir les matchs se dérouler sous vos yeux.

Si vous n’avez pas obtenu de billets lors des différentes phases de tirage au sort depuis septembre 2025, ne baissez pas les bras : le coup de sifflet final n’a pas encore retenti.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les acheter, leur prix, le fonctionnement du processus officiel de revente et bien plus encore.

EN SAVOIR PLUS : Guide des billets à prix dynamique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu’est-ce que la tarification dynamique ?

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA après la loterie ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de suivi) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Au total, 104 matchs seront disputés sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations. Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, la région de la baie de San Francisco et Seattle.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribuées à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les différentes phases de vente. Les premières estimations sont indiquées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Pour plus d’informations, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, visitez les plateformes de revente telles que StubHub.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront les rencontres :