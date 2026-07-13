La Coupe du monde 2026 de la FIFA a atteint un niveau d’effervescence absolu, et la ruée mondiale pour les billets du Mondial a officiellement battu tous les records historiques.

Le tableau final a déjà offert des spectacles stupéfiants : la Norvège a surpris le Brésil, quintuple champion du monde, à New York, tandis qu’une Angleterre réduite à dix a pris le dessus sur le coorganisateur mexicain 3-2 dans un classique instantané au stade Azteca. Récompense à la clé ? Un quart de finale de gala, verrouillé et rempli de stars, le samedi 11 juillet à Miami.

Planifier votre stratégie d’achat de billets pour le tournoi demande une recherche minutieuse sur les fenêtres officielles de candidature et les catégories de places dans les stades. Pendant que vous finalisez vos préparatifs pour le tournoi, vous assurer que votre compte de jeu sportif est entièrement approvisionné avec des crédits bonus est une décision avisée. Consultez notre revue promotionnelle pour débloquer des récompenses de premier plan avec notre code promo 1xbet vérifié. Nous sommes officiellement en plein cœur de ces dramatiques huitièmes de finale, où les rêves de tournoi se forgent et où des poids lourds tombent en route.

Pendant ce temps, la France et le Maroc ont validé leur billet pour une confrontation à fort enjeu à Boston aujourd’hui.

Calendrier complet des prochains matches de la Coupe du monde 2026

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité primaire est désormais à un niveau historiquement bas.

Voici ce qu’il faut savoir en un clin d’œil :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à mesure que le tournoi approche.

Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des places de marché secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

LIRE AUSSI : Comment acheter des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 : revente officielle FIFA, revente au Mexique, informations et plus encore

Puis-je acheter des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Oui. La plateforme de revente de la FIFA est le canal officiel pour des échanges sécurisés et a rouvert le 2 avril.

Elle est accessible via le portail billetterie du site de la FIFA pour les résidents internationaux, américains et canadiens.

Les résidents du Mexique doivent utiliser le FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), qui a lui aussi rouvert pour gérer les transactions locales de revente sous des garanties officielles.

Les places de marché secondaires comme StubHub restent une option populaire et viable pour les supporters qui recherchent des blocs de sièges spécifiques ou un accès aux affiches les plus brûlantes du tournoi.

Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La FIFA a précédemment annoncé qu’avec la tarification dynamique en place, les billets pouvaient débuter à seulement 60 $ pour les premiers matches de la phase de groupes, mais grimper à plus de 10 000 $ pour la finale.

Les prix devraient fluctuer tout au long des différentes phases de mise en vente et de commercialisation des billets.

Des estimations sont présentées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors nations hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 10 875 $

Qu’est-ce que la tarification variable de la FIFA ?

L’approche de la FIFA en matière de billetterie s’inscrit dans les tendances observées dans divers secteurs du sport et du divertissement, où les prix fluctuent afin d’optimiser les ventes et l’affluence.

La FIFA applique une tarification variable, en plus de la tarification dynamique, au processus de billetterie de la Coupe du monde 2026, ce qui signifie que les prix peuvent fluctuer au cours des différentes phases de vente en fonction d’un examen de la demande et de la disponibilité pour chaque match.

Les prix des billets peuvent changer à tout moment, ce qui offre davantage de flexibilité pour faire face à d’éventuels développements imprévus.

Avec la tarification variable de la FIFA pour la Coupe du monde 2026, les prix sont fixés de manière flexible avant que les billets ne soient proposés lors de chaque phase de vente. Cependant, la tarification dynamique entrera en vigueur une fois qu’une phase de vente sera ouverte.

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

Au total, 211 équipes se sont lancées dans la course à la 23e édition de la Coupe du monde de la FIFA, et les 48 places des sélections nationales sont désormais officiellement toutes attribuées. Cela inclut les trois pays hôtes, le Canada, le Mexique et les États-Unis, qualifiés automatiquement.

Le plateau final de la Coupe du monde 2026 de la FIFA est le suivant :

AFC (Asie) : Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan

Australie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Qatar, Arabie saoudite, Corée du Sud, Ouzbékistan CAF (Afrique) : Algérie, Cap-Vert, Congo DR, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie

Algérie, Cap-Vert, Congo DR, Égypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie CONCACAF (Amérique du Nord/Centrale et Caraïbes) : Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis

Canada, Curaçao, Haïti, Mexique, Panama, États-Unis CONMEBOL (Amérique du Sud) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay OFC (Océanie) : Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande UEFA (Europe) : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Tchéquie, Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Écosse, Espagne, Suède, Suisse, Türkiye

Le processus de qualification s’est achevé le 31 mars 2026, les derniers vainqueurs des barrages intercontinentaux et européens ayant validé leur place dans ce tournoi élargi à 12 groupes qui doit débuter en juin.

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ont été annoncées, deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis.

Pays Stade (ville) Capacité pendant la Coupe du monde Canada BC Place (Vancouver) 54 000 BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Azteca (Mexico) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75 000 Gillette Stadium (Boston) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium, Houston 72 000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70 000 Hard Rock Stadium, Miami 65 000 MetLife Stadium, New York 82 500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69 000 Levi's Stadium, San Francisco 71 000 Lumen Field, Seattle 69 000

Quand a lieu la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La Coupe du monde 2026 de la FIFA se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matches seront disputés sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, le tournoi comptera 48 équipes et sera coorganisé par trois nations.

Où se déroule la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont les suivantes :