Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026 au Portugal : dates, calendrier, prix et plus encore

Les supporters de football attendent avec impatience de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la « Seleção das Quinas » en Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026 cet été.

Le Portugal, équipe phare de la scène internationale depuis une dizaine d’années, a remporté l’Euro 2016 ainsi que la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 et 2025.

La sélection portugaise dominera-t-elle aisément son groupe ? Vous pourriez être aux États-Unis pour le constater de vos propres yeux. GOAL vous fournit toutes les informations actualisées sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo (12 h) NRG Stadium (Houston) Billets Mardi 23 juin Portugal vs Ouzbékistan (12 h) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 27 juin Colombie - Portugal (19h30) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Portugal sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, situées dans la partie supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Réservez dès maintenant vos places pour le Portugal lors de la Coupe du monde 2026. Comment obtenir des billets avec services d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits hospitalité complets pour les matchs du Portugal, incluant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules sont disponibles comme suit :

Match individuel

Phase de groupes : un match impliquant une équipe non hôte (à l’exception du Canada, du Mexique et des États-Unis)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la 3^e place : 1 match au choix

Hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous ses matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Que peut-on attendre du Portugal lors de la Coupe du monde ?

Même en fermant les yeux et en nous bouchant les oreilles, nous ne pouvons ignorer l’inéluctable : Cristiano Ronaldo, que le football a élevé au rang de légende planétaire, s’apprête à tirer sa révérence.

L’attaquant, qui a fait ses débuts avec le Portugal en 2003, a encore une fois guidé ses coéquipiers durant la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Il termine en tête du classement des buteurs de l’équipe avec cinq réalisations et porte ainsi son total en sélection à 143 buts.

L’ascension du Portugal au classement FIFA s’est naturellement accompagnée de l’éclosion de CR7 sur la scène internationale. Avant de se qualifier pour la Coupe du monde 2002, coorganisée par la Corée et le Japon, la Seleção n’avait pris part qu’à deux phases finales en soixante-dix ans. Depuis, elle s’est imposée comme un acteur majeur du football mondial, se qualifiant pour chaque édition depuis 2002 et atteignant une mémorable quatrième place en 2006.

Mais quand se tiendra la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :