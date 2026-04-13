La Ligue des champions entre dans sa phase la plus décisive en ce mois de mars, alors que les huitièmes de finale réunissent l'élite européenne après une phase éliminatoire haletante.

Des cadors comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich ont validé leur billet pour la suite de la compétition, alors que se profilent déjà les quarts de finale.

Pour ne rien manquer de ces confrontations, GOAL vous fournit ci-dessous toutes les informations essentielles sur les prochaines rencontres et sur la marche à suivre pour obtenir des billets.

Prochains matchs de la Ligue des champions de l'UEFA

À noter : le calendrier ci-dessous indique d’abord l’heure de coup d’envoi en GMT, puis en heure locale pour l’équipe à domicile.

Date Match Lieu Billets Mardi 14 avril Atlético Madrid - Barcelone (20h00) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Billets Liverpool - Paris Saint-Germain (20h00) Anfield (Liverpool) Billets Mercredi 15 avril FC Bayern Munich - Real Madrid (20h) Allianz Arena (Munich) Billets Arsenal – Sporting CP (20 h) Emirates Stadium (Londres) Billet Mardi 28 avril Demi-finale 1 : match aller (20 h) À déterminer Billets Mercredi 29 avril Demi-finale 2 : match aller (20 h) À déterminer Billets Mardi 5 mai Demi-finale 2 : match retour (20 h) À déterminer Billets Mercredi 6 mai Demi-finale 1, match retour (20 h) À déterminer Billets Samedi 30 mai Finale de la Ligue des champions de l'UEFA Puskás Aréna (Budapest) Billets

Quel est le calendrier de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 ?

Les tours de qualification de cette édition ont commencé mi-juin, et la compétition s’étendra sur près de douze mois, la finale étant programmée à la Puskás Aréna de Budapest fin mai. Voici les dates des prochaines journées :

20-21 janvier : phase de groupes (7ᵉ journée)

28 janvier : phase de groupes (8^e journée)

17-18 février : barrages à élimination directe (match aller)

24-25 février : barrages à élimination directe (match retour)

10-11 mars : huitièmes de finale (aller)

17-18 mars : huitièmes de finale (match retour)

7-8 avril : Quarts de finale (aller)

14-15 avril : Quarts de finale (match retour)

28-29 avril : Demi-finales (match aller)

5-6 mai : Demi-finales (match retour)

30 mai : Finale

Comment se procurer des billets pour les matchs de l’UEFA Champions League ?

À l’exception de la finale, l’UEFA ne vend pas directement les billets pour la Ligue des champions. Chaque rencontre est gérée par le club hôte. Pour obtenir des places, connectez-vous à la billetterie en ligne du club concerné par le match qui vous intéresse.

Si les sites officiels demeurent la solution la plus sûre, les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour espérer dénicher des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA varie selon plusieurs critères : les clubs participants, le lieu du match et le tour de la compétition. Ainsi, une demi-finale entre le Real Madrid et Arsenal sera nettement plus onéreuse qu’une rencontre de phase de groupes à Limassol face à Pafos.

Les clubs annoncent habituellement leurs tarifs dès le début de la saison, pour la phase de groupes. Toutefois, en cas de qualification pour les tours à élimination directe, ces tarifs peuvent être revus à la hausse selon l’adversaire, le stade et la demande.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs pour connaître la disponibilité et les tarifs. Des places sont actuellement proposées sur des plateformes de revente telles que StubHub, à partir de 60 €.