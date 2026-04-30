Comment obtenir des billets pour l'UEFA Champions League 2026 : matchs retour des demi-finales, Arsenal - Atlético Madrid, Bayern Munich - Paris Saint-Germain et bien d'autres encore

Les quarts de finale de la Ligue des champions étant désormais terminés, seules quatre équipes sont encore en lice pour remporter la gloire dans la plus grande compétition européenne de clubs.

Les demi-finales, disputées en deux manches, s’annoncent palpitantes : Arsenal défiera l’Atlético de Madrid, tandis que le Bayern Munich sera opposé au Paris Saint-Germain, tenant du titre.

Les vainqueurs s’affronteront ensuite en finale à la Puskás Aréna de Budapest le 30 mai.

Ne manquez pas l’occasion de vivre votre passion pour le football européen. GOAL vous guide à travers les prochaines rencontres de la Ligue des champions et vous explique comment obtenir vos billets.

Prochains matchs de la Ligue des champions de l'UEFA

Date Match Lieu Billets Mardi 5 mai Demi-finale, match retour : Arsenal - Atlético Madrid (20h00, BST) Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 6 mai Demi-finale, match retour : Bayern Munich vs Paris Saint-Germain (21 h CET) Allianz Arena (Munich) Billets Samedi 30 mai Finale de la Ligue des champions de l’UEFA (18 h CET) Puskás Aréna (Budapest) Billets

Comment obtenir des places pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA

Sachez toutefois que, hormis la finale, l’UEFA ne vend pas directement de billets pour la Ligue des champions.

Les places sont en effet commercialisées par les clubs participants. Pour obtenir votre billet, connectez-vous directement au site officiel du club concerné par la rencontre qui vous intéresse.

Les rencontres à élimination directe de la Ligue des champions étant très prisées, la capacité d’accueil est toujours limitée et la demande dépasse souvent le nombre de places disponibles.

Si les sites officiels des clubs demeurent le canal le plus sûr pour les supporters souhaitant acheter des billets pour la Ligue des champions, les spectateurs peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub afin d’augmenter leurs chances d’obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs de l'UEFA Champions League ?

Leurs tarifs dépendent de plusieurs paramètres : le lieu du match, l’étape de la compétition et la qualité de l’adversaire.

Les clubs établissent habituellement leurs tarifs dès le début de la saison pour la phase de groupes, puis les augmentent au fur et à mesure que la compétition se poursuit.

Pour les prochains matchs aller des demi-finales, les tarifs officiels sont les suivants :

Paris Saint-Germain – Bayern Munich : à partir de 70 €

à partir de 70 € Atlético de Madrid – Arsenal : à partir de 35 €.

Pour rester informé de la disponibilité et des tarifs, consultez régulièrement les portails de billetterie officiels des clubs ou des plateformes de revente comme StubHub.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des champions ?