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Comment obtenir des billets pour l'UEFA Champions League 2026 : matchs retour des demi-finales, Arsenal - Atlético Madrid, Bayern Munich - Paris Saint-Germain et bien d'autres encore

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Il ne vous reste plus beaucoup de temps si vous voulez assister à des matchs européens mémorables cette saison

Les quarts de finale de la Ligue des champions étant désormais terminés, seules quatre équipes sont encore en lice pour remporter la gloire dans la plus grande compétition européenne de clubs. 

Les demi-finales, disputées en deux manches, s’annoncent palpitantes : Arsenal défiera l’Atlético de Madrid, tandis que le Bayern Munich sera opposé au Paris Saint-Germain, tenant du titre. 

Les vainqueurs s’affronteront ensuite en finale à la Puskás Aréna de Budapest le 30 mai.

Ne manquez pas l’occasion de vivre votre passion pour le football européen. GOAL vous guide à travers les prochaines rencontres de la Ligue des champions et vous explique comment obtenir vos billets.

Réservez dès maintenantvos places pour l’UEFA Champions League 2026.

Prochains matchs de la Ligue des champions de l'UEFA

DateMatchLieuBillets
Mardi 5 mai Demi-finale, match retour : Arsenal - Atlético Madrid (20h00, BST) Emirates Stadium (Londres) Billets
Mercredi 6 mai Demi-finale, match retour : Bayern Munich vs Paris Saint-Germain (21 h CET) Allianz Arena (Munich) Billets
Samedi 30 maiFinale de la Ligue des champions de l’UEFA (18 h CET)Puskás Aréna (Budapest)Billets

Comment obtenir des places pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA

Sachez toutefois que, hormis la finale, l’UEFA ne vend pas directement de billets pour la Ligue des champions. 

Les places sont en effet commercialisées par les clubs participants. Pour obtenir votre billet, connectez-vous directement au site officiel du club concerné par la rencontre qui vous intéresse. 

Les rencontres à élimination directe de la Ligue des champions étant très prisées, la capacité d’accueil est toujours limitée et la demande dépasse souvent le nombre de places disponibles.

Si les sites officiels des clubs demeurent le canal le plus sûr pour les supporters souhaitant acheter des billets pour la Ligue des champions, les spectateurs peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub afin d’augmenter leurs chances d’obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs de l'UEFA Champions League ?

Leurs tarifs dépendent de plusieurs paramètres : le lieu du match, l’étape de la compétition et la qualité de l’adversaire.

Les clubs établissent habituellement leurs tarifs dès le début de la saison pour la phase de groupes, puis les augmentent au fur et à mesure que la compétition se poursuit.

Pour les prochains matchs aller des demi-finales, les tarifs officiels sont les suivants :

  • Paris Saint-Germain – Bayern Munich : à partir de 70 €
  • Atlético de Madrid – Arsenal : à partir de 35 €.

Pour rester informé de la disponibilité et des tarifs, consultez régulièrement les portails de billetterie officiels des clubs ou des plateformes de revente comme StubHub.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des champions ?

AnnéeVainqueurFinalisteScoreLieu
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena, Munich.
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Stade de Wembley (Londres)
2023Manchester CityInter Milan1-0Stade olympique Atatürk (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estádio do Dragão (Porto)
2020Bayern MunichParis Saint-Germain1-0Estádio da Luz (Lisbonne)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Stade Metropolitano (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1Stade NSC Olimpiyskiy (Kiev)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtlético Madrid 5-3 (tirs au but)Stade San Siro (Milan)

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