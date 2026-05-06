Les quarts de finale de la Ligue des champions étant désormais terminés, la course à la gloire dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs atteint son apogée.

Arsenal s'est déjà assuré une place en finale après une victoire serrée 2-1 sur l'ensemble des deux matchs face à l'Atlético de Madrid, couronnée par un succès 1-0 à l'Emirates hier soir.

Ce soir, tous les regards se tourneront vers l’Allianz Arena, où le Bayern Munich tentera de renverser un léger déficit face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain, lors d’un match retour prometteur.

Le vainqueur rejoindra Arsenal en finale de la Ligue des champions, le 30 mai à la Puskás Aréna de Budapest.

Ne manquez pas l’occasion de vivre votre passion pour le football européen. GOAL vous guide à travers les prochaines rencontres de la Ligue des champions et vous explique comment obtenir vos billets.

Prochains matchs de la Ligue des champions de l'UEFA

Date Match Lieu Billets Mardi 5 mai Demi-finale, match retour : Arsenal - Atlético Madrid (20h00, BST) Stade Emirates (Londres) Billets Mercredi 6 mai Demi-finale, match retour : Bayern Munich - Paris Saint-Germain (21h00 CET) Allianz Arena (Munich) Billets Samedi 30 mai Finale de l'UEFA Champions League (18 h CET) Puskás Aréna (Budapest) Billets

Comment se procurer des places pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA ?

Sachez toutefois que, hormis la finale, l’UEFA ne vend pas de billets au grand public.

Les places sont en effet vendues par les clubs participants. Pour obtenir des billets, connectez-vous directement au site du club concerné par la rencontre qui vous intéresse et suivez sa procédure d’achat.

Les places étant limitées pour ces rencontres à élimination directe, la demande dépasse souvent l’offre.

Si les sites officiels des clubs demeurent le canal le plus sûr pour les supporters souhaitant acheter des billets pour la Ligue des champions, les spectateurs peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub afin d’augmenter leurs chances d’obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs de l'UEFA Champions League ?

Les tarifs varient selon plusieurs critères : le lieu du match, le tour de la compétition et l’attrait des adversaires.

Les clubs établissent habituellement leurs tarifs dès le début de la saison pour la phase de groupes, puis les augmentent au fur et à mesure que la compétition se poursuit.

Pour les prochains matchs aller des demi-finales, les tarifs officiels sont les suivants :

Paris Saint-Germain – Bayern Munich : à partir de 70 €

à partir de 70 € Atlético Madrid - Arsenal : à partir de 35 €.

Pour rester informé de la disponibilité et des tarifs, consultez régulièrement les portails de billetterie officiels des clubs ou des plateformes de revente comme StubHub.

Qui sont les derniers vainqueurs de la Ligue des champions ?