Comment obtenir des billets pour l'UEFA Champions League 2026 : informations sur les phases à élimination directe, calendrier des prochains matchs, tarifs et plus encore

La Ligue des champions entre dans sa phase la plus décisive en ce mois de mars, alors que les huitièmes de finale réunissent l'élite européenne après une phase éliminatoire haletante.

Des cadors comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich ont validé leur billet pour la suite de la compétition, alors que se profilent déjà les quarts de finale.

Pour ne rien manquer de ces confrontations, GOAL vous fournit ci-dessous toutes les informations essentielles sur les prochaines rencontres et sur la marche à suivre pour obtenir des billets.

Comment faire des économies sur les billets pour la Ligue des champions ?

Alors que la compétition entre dans sa phase décisive, assister aux matches de l’élite européenne peut vite devenir onéreux.

Le 14 avril uniquement, utilisez le code promo SHISPRING sur StubHub pour obtenir 12 % de réduction sur le prix facial de vos places (hors frais).

Cette remise est valable une seule journée et expire à 00 h 01 le 15 avril, il faut donc vous dépêcher pour obtenir ces places de dernière minute pour les matchs de ce soir. Remarque : cette offre s’applique à toutes les plateformes régionales de StubHub, à l’exception des sites .com et .ca.

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Prochains matchs de l’UEFA Champions League

À noter : le calendrier ci-dessous indique d’abord l’heure de coup d’envoi en GMT, puis en heure locale pour l’équipe à domicile.

Date Match Lieu Billets Mardi 14 avril Atlético Madrid - Barcelone (20h00) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Billets Liverpool - Paris Saint-Germain (20h00) Anfield (Liverpool) Billets Mercredi 15 avril FC Bayern Munich - Real Madrid (20h) Allianz Arena (Munich) Billets Arsenal – Sporting CP (20 h) Emirates Stadium (Londres) Billet Mardi 28 avril Demi-finale 1 : match aller (20 h) À déterminer Billets Mercredi 29 avril Demi-finale 2 : match aller (20 h) À déterminer Billets Mardi 5 mai Demi-finale 2 : match retour (20 h) À déterminer Billets Mercredi 6 mai Demi-finale 1, match retour (20 h) À déterminer Billets Samedi 30 mai Finale de la Ligue des champions de l'UEFA Puskás Aréna (Budapest) Billets

Quel est le calendrier de la Ligue des champions de l'UEFA 2026 ?

Les tours de qualification de cette édition ont commencé mi-juin, ce qui fait de la compétition un marathon d’environ douze mois, la finale étant programmée à la Puskas Arena de Budapest fin mai. Voici les dates des prochaines journées :

20-21 janvier : phase de groupes (7ᵉ journée)

28 janvier : phase de groupes (8^e journée)

17-18 février : barrages à élimination directe (match aller)

24-25 février : barrages à élimination directe (match retour)

10-11 mars : huitièmes de finale (aller)

17-18 mars : huitièmes de finale (matchs retour)

7-8 avril : Quarts de finale (aller)

14-15 avril : Quarts de finale (match retour)

28-29 avril : Demi-finales (match aller)

5-6 mai : Demi-finales (match retour)

30 mai : Finale

Comment se procurer des billets pour les matchs de l’UEFA Champions League ?

À l’exception de la finale, l’UEFA ne vend pas directement les billets pour la Ligue des champions. Chaque club qualifié commercialise ses propres places via son site officiel. Pour assister à une rencontre, connectez-vous donc au site du club concerné et suivez la procédure d’achat.

Si les sites officiels demeurent la solution la plus sûre, les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour espérer dénicher des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions de l’UEFA varie selon plusieurs critères : les clubs participants, le lieu du match et le tour de la compétition. Ainsi, une demi-finale entre le Real Madrid et Arsenal sera nettement plus onéreuse qu’une rencontre de phase de groupes à Limassol face à Pafos.

Les clubs annoncent habituellement leurs tarifs pour la phase de groupes dès le début de la saison. Toutefois, lorsqu’une équipe se qualifie pour les phases à élimination directe, le prix des places peut grimper en fonction de l’adversaire, du lieu et de la demande.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs pour connaître la disponibilité et les tarifs. Des places sont actuellement proposées sur des plateformes de revente telles que StubHub, à partir de 60 €.