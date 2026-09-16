L’EuroLeague Basketball réunit 20 clubs européens et internationaux de premier plan, engagés dans une éprouvante saison régulière de 38 journées à partir du 24 septembre 2026. La compétition met en scène des talents de classe mondiale, des rivalités féroces et des ambiances incomparables dans des salles emblématiques à travers le monde.

Des affiches historiques entre grandes puissances aux duels à très fort enjeu en Play-In et en Playoffs, chaque rencontre revêt une énorme importance. Les fans pourront notamment voir des cadors du basket comme le Real Madrid, le Panathinaïkos, l’Olympiacos et Fenerbahce lutter pour la gloire continentale.

GOAL vous donne tous les détails nécessaires pour réserver votre place et assister au meilleur de l’EuroLeague. Découvrez les dates des matches, les points de vente officiels, les options sur le marché secondaire et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

Quand a lieu l’EuroLeague Basketball ?

Date et heure Match Lieu Billets 24 sept. 2026 à 20:00 Dubai Basketball vs Real Madrid Coca-Cola Arena, Dubaï Billets 24 sept. 2026 à 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich Shlomo Group Arena, Tel Aviv Billets 24 sept. 2026 à 20:00 Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas Belgrade Arena, Belgrade Billets 24 sept. 2026 à 21:15 Panathinaikos vs Paris Basketball Telekom Center, Athènes Billets 24 sept. 2026 à 20:30 Saski Baskonia vs Olympiacos Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Billets 24 sept. 2026 à 20:30 FC Barcelone vs Anadolu Efes Palau Blaugrana, Barcelone Billets 24 sept. 2026 à 20:45 LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv LDLC Arena, Lyon Billets 25 sept. 2026 à 20:00 Beşiktaş vs Valencia Basket Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul Billets 25 sept. 2026 à 20:45 Fenerbahce vs Virtus Bologne Ulker Sports Arena, Istanbul Billets 25 sept. 2026 à 20:45 KK Partizan vs Olimpia Milan Belgrade Arena, Belgrade Billets 29 sept. 2026 à 20:00 Dubai Basketball vs FC Barcelone Coca-Cola Arena, Dubaï Billets 29 sept. 2026 à 20:00 Anadolu Efes vs Real Madrid Basketball Development Centre, Istanbul Billets 29 sept. 2026 à 20:00 Žalgiris Kaunas vs Olympiacos Žalgirio Arena, Kaunas Billets 29 sept. 2026 à 20:45 Fenerbahce vs Bayern Munich Ulker Sports Arena, Istanbul Billets 29 sept. 2026 à 20:00 Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv Belgrade Arena, Belgrade Billets 29 sept. 2026 à 20:30 Olimpia Milan vs Virtus Bologne Mediolanum Forum, Milan Billets 29 sept. 2026 à 20:30 Valencia Basket vs Saski Baskonia Roig Arena, Valence Billets 29 sept. 2026 à 20:45 Paris Basketball vs KK Partizan adidas arena, Paris Billets 30 sept. 2026 à 21:05 Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Billets 30 sept. 2026 à 21:15 Panathinaikos vs LDLC ASVEL Telekom Center, Athènes Billets 1 oct. 2026 à 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid Shlomo Group Arena, Tel Aviv Billets 1 oct. 2026 à 20:00 Crvena zvezda vs Anadolu Efes Belgrade Arena, Belgrade Billets 1 oct. 2026 à 20:30 Virtus Bologne vs Olympiacos SuperTennis Arena, Bologne Billets 1 oct. 2026 à 20:45 Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas adidas arena, Paris Billets 2 oct. 2026 à 20:00 Beşiktaş vs FC Barcelone Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul Billets 2 oct. 2026 à 20:45 Fenerbahce vs Dubai Basketball Ulker Sports Arena, Istanbul Billets 2 oct. 2026 à 20:00 LDLC ASVEL vs Valencia Basket LDLC Arena, Lyon Billets 2 oct. 2026 à 20:00 Bayern Munich vs KK Partizan BMW Park, Munich Billets 2 oct. 2026 à 21:15 Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv Telekom Center, Athènes Billets 2 oct. 2026 à 20:30 Saski Baskonia vs Olimpia Milan Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Billets 7 oct. 2026 à 20:45 Paris Basketball vs LDLC ASVEL Adidas Arena, Paris Billets 8 oct. 2026 à 20:00 Dubai Basketball vs Crvena zvezda Coca-Cola Arena, Dubaï Billets 8 oct. 2026 à 20:00 Bayern Munich vs Virtus Bologne BMW Park, Munich Billets 8 oct. 2026 à 21:00 Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milan Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Billets 8 oct. 2026 à 21:15 Panathinaikos vs Fenerbahce Telekom Center, Athènes Billets 8 oct. 2026 à 20:30 Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv Roig Arena, Valence Billets 8 oct. 2026 à 20:45 Real Madrid vs KK Partizan Movistar Arena, Madrid Billets 9 oct. 2026 à 21:15 Olympiacos vs Anadolu Efes Peace and Friendship Stadium, Pirée Billets 9 oct. 2026 à 20:30 FC Barcelone vs Žalgiris Kaunas Palau Blaugrana, Barcelone Billets 9 oct. 2026 à 20:30 Saski Baskonia vs Beşiktaş Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Billets

Où acheter des billets pour l’EuroLeague Basketball ?

Les billets officiels peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie d’Euroleague Basketball ainsi qu’aux guichets des clubs hôtes. Ces plateformes servent de distributeurs principaux pour les billets au prix facial lors des phases de prévente et de vente générale.

Si les contingents officiels mis en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour l’EuroLeague Basketball ?

Les prix standards des billets sur les portails officiels des clubs hôtes commencent généralement à 20 $ pour des places en admission générale dans les tribunes supérieures, avec des variations selon la ville hôte, la catégorie du match et l’adversaire.

Si les contingents officiels mis en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’EuroLeague Basketball

L’Euroleague Basketball est la principale compétition européenne professionnelle de clubs de basket, largement considérée comme la ligue la plus compétitive en dehors de la NBA. La ligue fonctionne avec un calendrier complet toutes rondes confondues, suivi de matches de Play-In, de séries de Playoffs au meilleur des cinq manches et d’un spectaculaire Final Four pour clôturer la saison.

Voici les principaux points à retenir sur le tournoi et son règlement :