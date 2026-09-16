L’EuroLeague Basketball réunit 20 clubs européens et internationaux de premier plan, engagés dans une éprouvante saison régulière de 38 journées à partir du 24 septembre 2026. La compétition met en scène des talents de classe mondiale, des rivalités féroces et des ambiances incomparables dans des salles emblématiques à travers le monde.
Des affiches historiques entre grandes puissances aux duels à très fort enjeu en Play-In et en Playoffs, chaque rencontre revêt une énorme importance. Les fans pourront notamment voir des cadors du basket comme le Real Madrid, le Panathinaïkos, l’Olympiacos et Fenerbahce lutter pour la gloire continentale.
GOAL vous donne tous les détails nécessaires pour réserver votre place et assister au meilleur de l’EuroLeague. Découvrez les dates des matches, les points de vente officiels, les options sur le marché secondaire et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.
Quand a lieu l’EuroLeague Basketball ?
Date et heure
Match
Lieu
Billets
24 sept. 2026 à 20:00
Dubai Basketball vs Real Madrid
Coca-Cola Arena, Dubaï
24 sept. 2026 à 19:00
Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
24 sept. 2026 à 20:00
Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas
Belgrade Arena, Belgrade
24 sept. 2026 à 21:15
Panathinaikos vs Paris Basketball
Telekom Center, Athènes
24 sept. 2026 à 20:30
Saski Baskonia vs Olympiacos
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
24 sept. 2026 à 20:30
FC Barcelone vs Anadolu Efes
Palau Blaugrana, Barcelone
24 sept. 2026 à 20:45
LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv
LDLC Arena, Lyon
25 sept. 2026 à 20:00
Beşiktaş vs Valencia Basket
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
25 sept. 2026 à 20:45
Fenerbahce vs Virtus Bologne
Ulker Sports Arena, Istanbul
25 sept. 2026 à 20:45
KK Partizan vs Olimpia Milan
Belgrade Arena, Belgrade
29 sept. 2026 à 20:00
Dubai Basketball vs FC Barcelone
Coca-Cola Arena, Dubaï
29 sept. 2026 à 20:00
Anadolu Efes vs Real Madrid
Basketball Development Centre, Istanbul
29 sept. 2026 à 20:00
Žalgiris Kaunas vs Olympiacos
Žalgirio Arena, Kaunas
29 sept. 2026 à 20:45
Fenerbahce vs Bayern Munich
Ulker Sports Arena, Istanbul
29 sept. 2026 à 20:00
Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv
Belgrade Arena, Belgrade
29 sept. 2026 à 20:30
Olimpia Milan vs Virtus Bologne
Mediolanum Forum, Milan
29 sept. 2026 à 20:30
Valencia Basket vs Saski Baskonia
Roig Arena, Valence
29 sept. 2026 à 20:45
Paris Basketball vs KK Partizan
adidas arena, Paris
30 sept. 2026 à 21:05
Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
30 sept. 2026 à 21:15
Panathinaikos vs LDLC ASVEL
Telekom Center, Athènes
1 oct. 2026 à 19:00
Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
1 oct. 2026 à 20:00
Crvena zvezda vs Anadolu Efes
Belgrade Arena, Belgrade
1 oct. 2026 à 20:30
Virtus Bologne vs Olympiacos
SuperTennis Arena, Bologne
1 oct. 2026 à 20:45
Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas
adidas arena, Paris
2 oct. 2026 à 20:00
Beşiktaş vs FC Barcelone
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
2 oct. 2026 à 20:45
Fenerbahce vs Dubai Basketball
Ulker Sports Arena, Istanbul
2 oct. 2026 à 20:00
LDLC ASVEL vs Valencia Basket
LDLC Arena, Lyon
2 oct. 2026 à 20:00
Bayern Munich vs KK Partizan
BMW Park, Munich
2 oct. 2026 à 21:15
Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv
Telekom Center, Athènes
2 oct. 2026 à 20:30
Saski Baskonia vs Olimpia Milan
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
7 oct. 2026 à 20:45
Paris Basketball vs LDLC ASVEL
Adidas Arena, Paris
8 oct. 2026 à 20:00
Dubai Basketball vs Crvena zvezda
Coca-Cola Arena, Dubaï
8 oct. 2026 à 20:00
Bayern Munich vs Virtus Bologne
BMW Park, Munich
8 oct. 2026 à 21:00
Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milan
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
8 oct. 2026 à 21:15
Panathinaikos vs Fenerbahce
Telekom Center, Athènes
8 oct. 2026 à 20:30
Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv
Roig Arena, Valence
8 oct. 2026 à 20:45
Real Madrid vs KK Partizan
Movistar Arena, Madrid
9 oct. 2026 à 21:15
Olympiacos vs Anadolu Efes
Peace and Friendship Stadium, Pirée
9 oct. 2026 à 20:30
FC Barcelone vs Žalgiris Kaunas
Palau Blaugrana, Barcelone
9 oct. 2026 à 20:30
Saski Baskonia vs Beşiktaş
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
Où acheter des billets pour l’EuroLeague Basketball ?
Les billets officiels peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie d’Euroleague Basketball ainsi qu’aux guichets des clubs hôtes. Ces plateformes servent de distributeurs principaux pour les billets au prix facial lors des phases de prévente et de vente générale.
Si les contingents officiels mis en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.
Combien coûtent les billets pour l’EuroLeague Basketball ?
Les prix standards des billets sur les portails officiels des clubs hôtes commencent généralement à 20 $ pour des places en admission générale dans les tribunes supérieures, avec des variations selon la ville hôte, la catégorie du match et l’adversaire.
Si les contingents officiels mis en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.
Tout ce qu’il faut savoir sur l’EuroLeague Basketball
L’Euroleague Basketball est la principale compétition européenne professionnelle de clubs de basket, largement considérée comme la ligue la plus compétitive en dehors de la NBA. La ligue fonctionne avec un calendrier complet toutes rondes confondues, suivi de matches de Play-In, de séries de Playoffs au meilleur des cinq manches et d’un spectaculaire Final Four pour clôturer la saison.
Voici les principaux points à retenir sur le tournoi et son règlement :
- La saison régulière s’étend sur 38 journées, de la fin septembre jusqu’à la mi-avril.
- Les six premières équipes se qualifient directement pour les Playoffs, tandis que les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent le Play-In Showdown.
- Les vainqueurs des séries de quarts de finale au meilleur des cinq manches décrochent une place dans le prestigieux week-end du Final Four.
- Les derbies très attendus et les grandes affiches affichent rapidement complet sur les canaux officiels, ce qui rend une réservation anticipée indispensable.