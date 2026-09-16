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EuroleagueGetty Images
Book Euroleague Basketball 2026/2027 Tickets

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Comment obtenir des billets pour l’EuroLeague Basketball 2026/2027 : dates, prix, informations sur le calendrier, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING

Voici exactement comment vous pouvez obtenir des billets pour l’EuroLeague de basket-ball

L’EuroLeague Basketball réunit 20 clubs européens et internationaux de premier plan, engagés dans une éprouvante saison régulière de 38 journées à partir du 24 septembre 2026. La compétition met en scène des talents de classe mondiale, des rivalités féroces et des ambiances incomparables dans des salles emblématiques à travers le monde.

Des affiches historiques entre grandes puissances aux duels à très fort enjeu en Play-In et en Playoffs, chaque rencontre revêt une énorme importance. Les fans pourront notamment voir des cadors du basket comme le Real Madrid, le Panathinaïkos, l’Olympiacos et Fenerbahce lutter pour la gloire continentale.

GOAL vous donne tous les détails nécessaires pour réserver votre place et assister au meilleur de l’EuroLeague. Découvrez les dates des matches, les points de vente officiels, les options sur le marché secondaire et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

Quand a lieu l’EuroLeague Basketball ?

Date et heure

Match

Lieu

Billets

24 sept. 2026 à 20:00

Dubai Basketball vs Real Madrid

Coca-Cola Arena, Dubaï

Billets

24 sept. 2026 à 19:00

Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Billets

24 sept. 2026 à 20:00

Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas

Belgrade Arena, Belgrade

Billets

24 sept. 2026 à 21:15

Panathinaikos vs Paris Basketball

Telekom Center, Athènes

Billets

24 sept. 2026 à 20:30

Saski Baskonia vs Olympiacos

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Billets

24 sept. 2026 à 20:30

FC Barcelone vs Anadolu Efes

Palau Blaugrana, Barcelone

Billets

24 sept. 2026 à 20:45

LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv

LDLC Arena, Lyon

Billets

25 sept. 2026 à 20:00

Beşiktaş vs Valencia Basket

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Billets

25 sept. 2026 à 20:45

Fenerbahce vs Virtus Bologne

Ulker Sports Arena, Istanbul

Billets

25 sept. 2026 à 20:45

KK Partizan vs Olimpia Milan

Belgrade Arena, Belgrade

Billets

29 sept. 2026 à 20:00

Dubai Basketball vs FC Barcelone

Coca-Cola Arena, Dubaï

Billets

29 sept. 2026 à 20:00

Anadolu Efes vs Real Madrid

Basketball Development Centre, Istanbul

Billets

29 sept. 2026 à 20:00

Žalgiris Kaunas vs Olympiacos

Žalgirio Arena, Kaunas

Billets

29 sept. 2026 à 20:45

Fenerbahce vs Bayern Munich

Ulker Sports Arena, Istanbul

Billets

29 sept. 2026 à 20:00

Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv

Belgrade Arena, Belgrade

Billets

29 sept. 2026 à 20:30

Olimpia Milan vs Virtus Bologne

Mediolanum Forum, Milan

Billets

29 sept. 2026 à 20:30

Valencia Basket vs Saski Baskonia

Roig Arena, Valence

Billets

29 sept. 2026 à 20:45

Paris Basketball vs KK Partizan

adidas arena, Paris

Billets

30 sept. 2026 à 21:05

Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Billets

30 sept. 2026 à 21:15

Panathinaikos vs LDLC ASVEL

Telekom Center, Athènes

Billets

1 oct. 2026 à 19:00

Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Billets

1 oct. 2026 à 20:00

Crvena zvezda vs Anadolu Efes

Belgrade Arena, Belgrade

Billets

1 oct. 2026 à 20:30

Virtus Bologne vs Olympiacos

SuperTennis Arena, Bologne

Billets

1 oct. 2026 à 20:45

Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas

adidas arena, Paris

Billets

2 oct. 2026 à 20:00

Beşiktaş vs FC Barcelone

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Billets

2 oct. 2026 à 20:45

Fenerbahce vs Dubai Basketball

Ulker Sports Arena, Istanbul

Billets

2 oct. 2026 à 20:00

LDLC ASVEL vs Valencia Basket

LDLC Arena, Lyon

Billets

2 oct. 2026 à 20:00

Bayern Munich vs KK Partizan

BMW Park, Munich

Billets

2 oct. 2026 à 21:15

Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv

Telekom Center, Athènes

Billets

2 oct. 2026 à 20:30

Saski Baskonia vs Olimpia Milan

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Billets

7 oct. 2026 à 20:45

Paris Basketball vs LDLC ASVEL

Adidas Arena, Paris

Billets

8 oct. 2026 à 20:00

Dubai Basketball vs Crvena zvezda

Coca-Cola Arena, Dubaï

Billets

8 oct. 2026 à 20:00

Bayern Munich vs Virtus Bologne

BMW Park, Munich

Billets

8 oct. 2026 à 21:00

Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milan

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Billets

8 oct. 2026 à 21:15

Panathinaikos vs Fenerbahce

Telekom Center, Athènes

Billets

8 oct. 2026 à 20:30

Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv

Roig Arena, Valence

Billets

8 oct. 2026 à 20:45

Real Madrid vs KK Partizan

Movistar Arena, Madrid

Billets

9 oct. 2026 à 21:15

Olympiacos vs Anadolu Efes

Peace and Friendship Stadium, Pirée

Billets

9 oct. 2026 à 20:30

FC Barcelone vs Žalgiris Kaunas

Palau Blaugrana, Barcelone

Billets

9 oct. 2026 à 20:30

Saski Baskonia vs Beşiktaş

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Billets

Où acheter des billets pour l’EuroLeague Basketball ?

Les billets officiels peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie d’Euroleague Basketball ainsi qu’aux guichets des clubs hôtes. Ces plateformes servent de distributeurs principaux pour les billets au prix facial lors des phases de prévente et de vente générale.

Si les contingents officiels mis en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour l’EuroLeague Basketball ?

Les prix standards des billets sur les portails officiels des clubs hôtes commencent généralement à 20 $ pour des places en admission générale dans les tribunes supérieures, avec des variations selon la ville hôte, la catégorie du match et l’adversaire.

Si les contingents officiels mis en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’EuroLeague Basketball

L’Euroleague Basketball est la principale compétition européenne professionnelle de clubs de basket, largement considérée comme la ligue la plus compétitive en dehors de la NBA. La ligue fonctionne avec un calendrier complet toutes rondes confondues, suivi de matches de Play-In, de séries de Playoffs au meilleur des cinq manches et d’un spectaculaire Final Four pour clôturer la saison.

Voici les principaux points à retenir sur le tournoi et son règlement :

  • La saison régulière s’étend sur 38 journées, de la fin septembre jusqu’à la mi-avril.
  • Les six premières équipes se qualifient directement pour les Playoffs, tandis que les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent le Play-In Showdown.
  • Les vainqueurs des séries de quarts de finale au meilleur des cinq manches décrochent une place dans le prestigieux week-end du Final Four.
  • Les derbies très attendus et les grandes affiches affichent rapidement complet sur les canaux officiels, ce qui rend une réservation anticipée indispensable.

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