La Ligue des nations de l’UEFA offre une nouvelle affiche internationale passionnante avec le Kosovo qui s’apprête à affronter Israël au stade Fadil Vokrri de Pristina. Les deux équipes abordent cette rencontre du groupe B3 avec l’ambition de prendre des points cruciaux pour améliorer leur position au classement et lutter pour la promotion dans le tournoi.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles sur le match, les détails concernant la disponibilité des billets et des indications directes pour réserver vos places.

À quelle heure débute le match de Ligue des nations B de l’UEFA entre le Kosovo et Israël ?

Le Kosovo affronte Israël au stade Fadil Vokrri de Pristina, avec ce match du groupe 3 de la Ligue des nations B de l’UEFA dont le coup d’envoi est prévu à l’heure indiquée ci-dessus.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Où acheter des billets pour Kosovo-Israël ?

Les billets officiels du match sont distribués via le portail du pays hôte géré par la Fédération de football du Kosovo, qui assure la vente générale principale pour les rencontres à domicile à Pristina. Les supporters doivent surveiller les annonces officielles de mise en vente et s’inscrire tôt afin de sécuriser des places standards en admission générale.

Si les allocations primaires sont épuisées ou si les places standards ne sont plus disponibles sur le site officiel, des plateformes de marché secondaire comme Ticombo sont la solution si les offres du site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Kosovo-Israël ?

Les billets standards pour un match sur le portail officiel de billetterie commencent à environ 15 € à 20 € pour les sections standards en admission générale au stade Fadil Vokrri, selon le niveau de place et la catégorie choisie.

Sur le marché secondaire, comme Ticombo, les prix d’entrée débutent autour de 102 € lorsque les allocations standards sont épuisées sur les canaux de vente primaires.

Kosovo-Israël, Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Kosovo et d’Israël

Le Kosovo a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 en amical contre l’Andorre en juin 2026, et son meilleur résultat sur cette série a été un succès 4-3 contre la Slovaquie en qualifications pour la Coupe du monde en mars. Il a concédé au moins un but lors de quatre de ces cinq matches, son seul clean sheet étant intervenu contre l’Andorre.

Israël compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. L’équipe de Ben Shimon a battu l’Albanie 1-0 en amical en juin et écrasé la Moldavie 4-1 en qualifications pour la Coupe du monde en novembre 2025. Elle n’a pas perdu lors de ses trois derniers matches, même si deux de ces résultats ont été des nuls contre la Géorgie et la Lituanie.

Kosovo-Israël : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à novembre 2023, lorsque le Kosovo s’est imposé 1-0 à domicile en qualifications pour le Championnat d’Europe. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 en Israël en mars 2023 dans la même compétition. Sur l’ensemble des deux confrontations répertoriées, le Kosovo a l’avantage avec une victoire contre aucune pour Israël, et l’affiche n’a produit que trois buts au total.



