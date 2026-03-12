Comment obtenir des billets pour Kanye West 2026 : Ye World Tour, mise en vente des billets et informations

Kanye West, ou Ye comme on l'appelle communément aujourd'hui, a des fans partout dans le monde, qui s'apprêtent à vivre une année mémorable puisque le héros du hip-hop se produira sur scène dans plusieurs villes au cours des prochains mois.

Cet artiste aux multiples talents a peut-être participé à de nombreux festivals et événements ponctuels au cours de la dernière décennie, mais ce sera la première fois qu'il partira en tournée pour une longue période depuis le Saint Pablo Tour en 2016.

Ne manquez pas cette occasion unique de participer à l'histoire de la musique. GOAL vous explique comment vous procurer des billets pour la tournée Ye World Tour. Découvrez toutes les informations nécessaires, notamment le prix des billets et les points de vente.

Quand aura lieu le Kanye West Ye World Tour 2026 ?

Les dates de tournée indiquées ci-dessous sont celles actuellement annoncées par Kanye West pour 2026. D'autres dates devraient s'ajouter au cours des prochaines semaines/mois :

Date Lieu (ville) Billets Dimanche 29 mars Stade Jawaharlal Nehru (New Delhi) Billets Vendredi 3 avril Sofi Stadium (Los Angeles) Billets Samedi 30 mai Stade olympique Atatürk (Istanbul) Billets Samedi 6 juin Stade Gelredome (Arnhem) Billets Jeudi 11 juin Vélodrome Orange (Marseille) Billets Samedi 18 juillet RCF Arena (Reggio Emilia) Billets Jeudi 30 juillet Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Billets

Comment acheter des billets pour la tournée mondiale Ye de Kanye West

Des périodes de prévente sont disponibles pour les dates du « Ye World Tour » 2026 à travers le monde, donnant aux fans la possibilité de s'inscrire et d'accéder à des fenêtres prioritaires pour acheter des billets avant l'ouverture de la vente générale.

La plupart de ces périodes de prévente étant désormais terminées ou sur le point de se terminer, il est préférable de consulter le site officiel de la tournée de Kanye West pour connaître les dernières nouvelles concernant la vente générale des billets.

Si vous avez manqué ou manquez la prévente ou la vente générale des billets pour la tournée « Ye World Tour » sur les sites officiels, vous pouvez vous tourner vers des sites secondaires tels que StubHub. Les prix peuvent être plus élevés sur les sites de revente, mais si vous rêvez de voir Ye en concert, ils pourraient être la meilleure option pour obtenir ces billets en or.

Combien coûtent les billets pour la tournée « Ye World Tour » de Kanye West ?

Les prix officiels des billets pour les prochains concerts de la tournée « Ye World Tour » de Kanye West, disponibles sur son site officiel ou sur les sites des différentes salles et stades, varient comme suit :

New Delhi (29 mars) : 6 000 à 30 000 INR (65 à 326 dollars)

6 000 à 30 000 INR (65 à 326 dollars) Los Angeles (3 avril) : à confirmer

à confirmer Istanbul (30 mai) : 5 375-35 000 TRY (122-794 $)

5 375-35 000 TRY (122-794 $) Arnhem (6 juin) : 189-389 € (219-451 $)

189-389 € (219-451 $) Marseille (11 juin) : 170-650 € (197-755 $)

170-650 € (197-755 $) Reggio Emilia (18 juillet) : 125-659 € (145-765 $)

125-659 € (145-765 $) Madrid (30 juillet) : à confirmer

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site officiel de la tournée de Kanye West pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des sites secondaires tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi s'attendre du Ye World Tour de Kanye West

Les fans de Kanye West ont eu le cœur brisé lorsque le rappeur a dû écourter sa tournée « Saint Pablo Tour » en 2016 pour raisons de santé. Personne ne savait alors qu'il faudrait attendre une décennie avant que l'un des plus grands talents musicaux de sa génération ne reprenne la route.

Heureusement, Yeezy revient cette année et ses fans dévoués ont une nouvelle chance de le voir à l'œuvre.

Kanye West a parcouru un long chemin depuis ses débuts en tant que producteur à Chicago. Il s'est d'abord fait connaître en 2001 grâce à l'album « The Blueprint » de Jay-Z, acclamé par la critique, avant de lancer sa propre carrière de rappeur sous le même label Roc-A-Fella Records.

Le premier album de Kanye, The College Dropout (2004), a changé à jamais le genre hip-hop, car il s'est éloigné du rap gangster bling-bling conventionnel pour se concentrer sur des questions sociales universelles.

D'autres albums à succès ont suivi, Late Registration (2005), Graduation (2007) et 808s & Heartbreak (2008), qui comprenaient des tubes classés numéro 1 tels que « Gold Digger » et « Stronger », qui ont connu un énorme succès des deux côtés de l'Atlantique.

À mesure que la notoriété et les talents de Kanye West s'étendaient, passant de producteur à rappeur et compositeur, voire créateur de mode, il allait inspirer et influencer de nombreux artistes, dont Drake, The Weeknd et bien d'autres.

Avec « Carnival » en tête des charts en 2024, Ye est devenu le premier artiste rap à atteindre le sommet des charts au cours de trois décennies différentes. Il compte désormais continuer à répandre son amour de la musique en 2026, avec une série de concerts internationaux et le lancement de son nouvel album, Bully.