Comment obtenir des billets pour Italie-Turquie : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Italie affronte la Turquie dans un match passionnant de l’UEFA Nations League au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne le 5 octobre 2026. Cette affiche de prestige du groupe A met aux prises deux grandes nations dynamiques du football européen, en lutte pour des points cruciaux dans le tournoi.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour réserver votre place au Stadio Renato Dall'Ara. Découvrez les plateformes d’achat officielles, les options tarifaires et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Italie-Turquie en UEFA Nations League A ?

Italie-Turquie se dispute au Stadio Renato Dell'Ara de Bologne, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date du match.

UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Où acheter des billets pour Italie-Turquie ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération italienne de football (FIGC), qui gère les ventes principales pour les matches à domicile de la sélection italienne. Le portail officiel est votre principale option pour obtenir des billets à leur valeur faciale pendant les périodes de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires commeStubHub sont une option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Italie-Turquie ?

Les prix standard sur la billetterie officielle de la FIGC commencent généralement à 20 € pour des places en admission générale dans les virages, puis augmentent en fonction de la catégorie et de l’emplacement des sièges à l’intérieur du Stadio Renato Dall'Ara.

Sur des places de marché secondaires telles queStubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 47 € par place, avec des fluctuations selon la section, la catégorie et la demande du marché en temps réel.

Italie-Turquie en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Italie et de la Turquie

L’Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un succès 1-0 face au Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde et lors d’un revers 1-4 contre la Norvège en novembre 2025. L’Italie a inscrit cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

La Turquie a gagné deux matches, en a perdu deux et en a fait un nul sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 contre les États-Unis à la Coupe du monde le 26 juin, même si elle avait auparavant subi des défaites en phase de groupes contre l’Australie et le Paraguay. Plus tôt dans cette série, elle avait battu la Macédoine du Nord 4-0. La Turquie a marqué huit buts et en a concédé sept sur ces cinq matches.

Italie-Turquie : historique des confrontations récentes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par un 0-0 lors d’un match amical disputé en Italie le 4 juin 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Italie présente le meilleur bilan, avec notamment une victoire 3-0 contre la Turquie à l’UEFA Euro 2020 et un succès 3-2 lors d’un amical en Turquie en 2022. Les deux rencontres précédentes, en 2002 et 2006, s’étaient toutes deux terminées sur le score de 1-1.



