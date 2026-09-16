Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League A
team-logoItalie
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoTurquie
Book Italy vs Turkiye Tickets

Avec le soutien de

Comment obtenir des billets pour Italie-Turquie : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Italie
Turquie

L’Italie affronte la Turquie en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment réserver vos billets

L’Italie affronte la Turquie dans un match passionnant de l’UEFA Nations League au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne le 5 octobre 2026. Cette affiche de prestige du groupe A met aux prises deux grandes nations dynamiques du football européen, en lutte pour des points cruciaux dans le tournoi.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour réserver votre place au Stadio Renato Dall'Ara. Découvrez les plateformes d’achat officielles, les options tarifaires et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Italie-Turquie en UEFA Nations League A ?

Italie-Turquie se dispute au Stadio Renato Dell'Ara de Bologne, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date du match.

crest
UEFA Nations League A - Journée 4
Stadio Renato Dell'Ara

Où acheter des billets pour Italie-Turquie ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération italienne de football (FIGC), qui gère les ventes principales pour les matches à domicile de la sélection italienne. Le portail officiel est votre principale option pour obtenir des billets à leur valeur faciale pendant les périodes de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires commeStubHub sont une option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Italie-Turquie ?

Les prix standard sur la billetterie officielle de la FIGC commencent généralement à 20 € pour des places en admission générale dans les virages, puis augmentent en fonction de la catégorie et de l’emplacement des sièges à l’intérieur du Stadio Renato Dall'Ara.

Sur des places de marché secondaires telles queStubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 47 € par place, avec des fluctuations selon la section, la catégorie et la demande du marché en temps réel.

Italie-Turquie en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Italie et de la Turquie

L’Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un succès 1-0 face au Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde et lors d’un revers 1-4 contre la Norvège en novembre 2025. L’Italie a inscrit cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

La Turquie a gagné deux matches, en a perdu deux et en a fait un nul sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 contre les États-Unis à la Coupe du monde le 26 juin, même si elle avait auparavant subi des défaites en phase de groupes contre l’Australie et le Paraguay. Plus tôt dans cette série, elle avait battu la Macédoine du Nord 4-0. La Turquie a marqué huit buts et en a concédé sept sur ces cinq matches.

ITA

ITA - Forme

NOR
D1-4
NIR
V2-0
BIH
D1-1
LUX
V0-1
GRÈ
V0-1
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
TUR

TUR - Forme

MKD
V4-0
VEN
V2-1
AUS
D2-0
PAR
D0-1
E-U
V3-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Italie-Turquie : historique des confrontations récentes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par un 0-0 lors d’un match amical disputé en Italie le 4 juin 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Italie présente le meilleur bilan, avec notamment une victoire 3-0 contre la Turquie à l’UEFA Euro 2020 et un succès 3-2 lors d’un amical en Turquie en 2022. Les deux rencontres précédentes, en 2002 et 2006, s’étaient toutes deux terminées sur le score de 1-1.

Face à face

ItalieNulTurquie
2
3
0
Matchs Amicaux
Italie badge
Italie
ITA
0
Turquie badge
Turquie
TUR
0
FDM
Matchs Amicaux
Turquie badge
Turquie
TUR
2
Italie badge
Italie
ITA
3
FDM
Championnats d'europe
Turquie badge
Turquie
TUR
0
Italie badge
Italie
ITA
3
FDM
Matchs Amicaux
Italie badge
Italie
ITA
1
Turquie badge
Turquie
TUR
1
FDM
Matchs Amicaux
Italie badge
Italie
ITA
1
Turquie badge
Turquie
TUR
1
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google