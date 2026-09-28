L’Italie reçoit la France à San Siro, à Milan, le jeudi 12 novembre, lors du match retour d’une double confrontation du groupe A1 de la Ligue A, qui implique également la Belgique et la Turquie. La première rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire de la France au Stade de France en octobre, ce qui ajoute encore un peu plus d’enjeu à ces retrouvailles à Milan.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Italie-France dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Italie-France en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Italie-France se dispute à San Siro, à Milan, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro

Où acheter des billets pour Italie-France ?

Les billets pour cette affiche sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la FIGC (Fédération italienne de football), la priorité étant généralement donnée aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit proposé à la vente grand public.

Quelques éléments utiles à connaître avant d’acheter des billets pour cette rencontre :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement plus près du jour du match

Un match retour avec de l’enjeu – la France a remporté la première confrontation en octobre, ce qui ajoute encore un peu plus de piment à ce retour à Milan

Un stade emblématique – avec une capacité de plus de 80 000 places, San Siro est l’un des stades les plus grands et les plus bouillants du football européen

Marché secondaire – Ticombo est une option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du prestige de cette affiche et de l’enjeu qui l’accompagne, il est recommandé de réserver tôt.

Combien coûtent les billets pour Italie-France ?

Les tarifs officiels pour cette rencontre via la FIGC débutent aux alentours de 70 €, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium disponible au prix facial dans la limite des stocks alloués.

Ticombo est une option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, avec des annonces actuellement disponibles sur le marché secondaire pour cette rencontre à partir d’environ 145 €.

Comme pour toute rencontre entre deux des principales nations du football européen, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver votre place plus tôt que tard reste donc, en règle générale, l’option la plus sûre si vous devez respecter un budget précis.

Italie-France en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Italie et de la France

L’Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un succès 1-0 face au Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sur cette série sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine puis lors d’un revers 4-1 contre la Norvège en novembre 2025. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

La France a également remporté trois de ses cinq dernières sorties et en a perdu deux. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 6-4 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde, après un revers 2-0 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place. Plus tôt dans le tournoi, elle a battu la Suède 3-0, le Paraguay 1-0 et le Maroc 2-0. La France a marqué dix buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Italie-France : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est conclue sur le score de 3-1 pour la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé en Italie en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France a remporté les cinq, en marquant 14 buts et en en concédant cinq. Les deux équipes se sont également affrontées lors du match aller de Ligue des nations en septembre 2024, qui s’était lui aussi terminé sur un 3-1 pour la France.