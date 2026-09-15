Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League A
team-logoItalie
San Siro
team-logoFrance
Book Italy vs France Tickets

Avec le soutien de

Comment obtenir des billets pour Italie-France : prix de la Ligue des nations A de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Italie
France

L’Italie affronte la France en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment vous pouvez réserver vos billets

L’Italie reçoit la France à San Siro, à Milan, le jeudi 12 novembre, lors du match retour d’une double confrontation du groupe A1 de la Ligue A, qui implique également la Belgique et la Turquie. La première rencontre entre les deux équipes s’était soldée par une victoire de la France au Stade de France en octobre, ce qui ajoute encore un peu plus d’enjeu à ces retrouvailles milanaises.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Italie-France, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Italie-France en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Italie-France se joue à San Siro, à Milan, avec une heure de coup d’envoi qui sera confirmée à l’approche de la rencontre.

crest
UEFA Nations League A - Journée 5
San Siro

Où acheter des billets pour Italie-France ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la FIGC (Fédération italienne de football), la priorité étant généralement accordée aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente générale.

Voici quelques éléments utiles à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

  • Vente générale officielle – elle ouvre après la fermeture des périodes de priorité réservées aux membres, généralement plus près du jour du match
  • Un match retour à enjeu – la France a remporté la première confrontation en octobre, ce qui ajoute encore de la tension à ce retour à Milan
  • Un stade mythique – la capacité de plus de 80 000 places de San Siro en fait l’un des plus grands stades et l’une des enceintes les plus bouillantes du football européen
  • Marché secondaireTicombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du profil de cette rencontre et des enjeux qui y sont attachés, il est recommandé de réserver tôt.

Combien coûtent les billets pour Italie-France ?

Les tarifs officiels pour cette rencontre via la FIGC commencent aux alentours de 70 €, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial, dans la limite des disponibilités.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, avec des annonces actuellement disponibles sur le marché secondaire pour cette affiche à partir d’environ 145 €.

Comme pour toute rencontre entre deux des grandes nations européennes, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Il est donc généralement plus sûr de réserver votre place le plus tôt possible si vous avez un budget précis.

Italie-France en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme d’Italie-France

L’Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un autre succès 1-0 face au Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sur cette série sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine et face à la Norvège, sur le score de 1-4, en novembre 2025. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

La France a elle aussi gagné trois de ses cinq dernières sorties et en a perdu deux. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, après un revers 0-2 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place. Plus tôt dans le tournoi, elle avait battu la Suède 3-0, le Paraguay 1-0 et le Maroc 2-0. La France a inscrit dix buts et en a concédé huit sur ces cinq matches.

ITA

ITA - Forme

NOR
D1-4
NIR
V2-0
BIH
D1-1
LUX
V0-1
GRÈ
V0-1
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FRA

FRA - Forme

SWE
V3-0
PAR
V0-1
MAR
V2-0
ESP
D0-2
ANG
D4-6
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Italie-France : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-3 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé en Italie en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France a remporté les cinq, en inscrivant 14 buts et en en concédant cinq. Les deux sélections se sont également affrontées lors du match aller de Ligue des nations en septembre 2024, qui s’est lui aussi terminé sur le score de 1-3 pour la France.

Face à face

ItalieNulFrance
1
0
4
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
1
France badge
France
FRA
3
FDM
UEFA Nations League A
France badge
France
FRA
1
Italie badge
Italie
ITA
3
FDM
Matchs Amicaux
France badge
France
FRA
3
Italie badge
Italie
ITA
1
FDM
Matchs Amicaux
Italie badge
Italie
ITA
1
France badge
France
FRA
3
FDM
Matchs Amicaux
Italie badge
Italie
ITA
1
France badge
France
FRA
2
FDM
7Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué5/5

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google