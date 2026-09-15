L’Italie reçoit la France à San Siro, à Milan, le jeudi 12 novembre, lors du match retour d’une double confrontation du groupe A1 de la Ligue A, qui implique également la Belgique et la Turquie. La première rencontre entre les deux équipes s’était soldée par une victoire de la France au Stade de France en octobre, ce qui ajoute encore un peu plus d’enjeu à ces retrouvailles milanaises.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Italie-France, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Italie-France en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Italie-France se joue à San Siro, à Milan, avec une heure de coup d’envoi qui sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro

Où acheter des billets pour Italie-France ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la FIGC (Fédération italienne de football), la priorité étant généralement accordée aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente générale.

Voici quelques éléments utiles à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fermeture des périodes de priorité réservées aux membres, généralement plus près du jour du match

Un match retour à enjeu – la France a remporté la première confrontation en octobre, ce qui ajoute encore de la tension à ce retour à Milan

Un stade mythique – la capacité de plus de 80 000 places de San Siro en fait l’un des plus grands stades et l’une des enceintes les plus bouillantes du football européen

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du profil de cette rencontre et des enjeux qui y sont attachés, il est recommandé de réserver tôt.

Combien coûtent les billets pour Italie-France ?

Les tarifs officiels pour cette rencontre via la FIGC commencent aux alentours de 70 €, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial, dans la limite des disponibilités.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, avec des annonces actuellement disponibles sur le marché secondaire pour cette affiche à partir d’environ 145 €.

Comme pour toute rencontre entre deux des grandes nations européennes, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Il est donc généralement plus sûr de réserver votre place le plus tôt possible si vous avez un budget précis.

Italie-France en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme d’Italie-France

L’Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un autre succès 1-0 face au Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sur cette série sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine et face à la Norvège, sur le score de 1-4, en novembre 2025. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

La France a elle aussi gagné trois de ses cinq dernières sorties et en a perdu deux. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, après un revers 0-2 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place. Plus tôt dans le tournoi, elle avait battu la Suède 3-0, le Paraguay 1-0 et le Maroc 2-0. La France a inscrit dix buts et en a concédé huit sur ces cinq matches.

Italie-France : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-3 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé en Italie en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France a remporté les cinq, en inscrivant 14 buts et en en concédant cinq. Les deux sélections se sont également affrontées lors du match aller de Ligue des nations en septembre 2024, qui s’est lui aussi terminé sur le score de 1-3 pour la France.