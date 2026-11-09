L’Italie reçoit la France à San Siro, à Milan, le jeudi 12 novembre, pour le match retour d’une double confrontation dans le groupe A1 de la Ligue A, qui concerne également la Belgique et la Turquie. La première rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire de la France au Stade de France en octobre, ce qui ajoute de l’enjeu à ces retrouvailles milanaises.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Italie-France dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

À quelle heure débutera Italie-France en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Italie-France se jouera à San Siro, à Milan. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro

Où acheter des billets pour Italie-France ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis en vente par les canaux officiels de billetterie de la FIGC (Fédération italienne de football). Les membres bénéficient généralement d’un accès prioritaire avant que les places restantes ne soient proposées au grand public.

Quelques points à connaître avant d’acheter vos billets pour cette rencontre :

Vente officielle au grand public : elle débute après la fin des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche du match

: elle débute après la fin des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche du match Une revanche à enjeu : la France a remporté la première rencontre en octobre, ce qui ajoute de l’enjeu à ce match retour à Milan

: la France a remporté la première rencontre en octobre, ce qui ajoute de l’enjeu à ce match retour à Milan Un stade emblématique : avec une capacité de plus de 80 000 places, San Siro est l’un des stades les plus grands et les plus réputés pour leur ambiance dans le football européen

: avec une capacité de plus de 80 000 places, San Siro est l’un des stades les plus grands et les plus réputés pour leur ambiance dans le football européen Marché secondaire : StubHub est une solution si les places proposées sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de l’affiche et de son enjeu, il est recommandé de réserver tôt.

Combien coûtent les billets pour Italie-France ?

Les tarifs officiels de la FIGC pour cette rencontre commencent aux alentours de 70 €. Des places standard aux sièges premium, toute la gamme est proposée au prix officiel tant qu’il reste des disponibilités.

StubHub est une solution si les places proposées sur le site officiel sont épuisées. Les offres actuellement disponibles sur le marché secondaire pour cette rencontre commencent aux alentours de 145 €.

Comme pour toute rencontre entre deux grandes nations européennes, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Si vous disposez d’un budget précis, réserver votre place sans trop attendre est généralement l’option la plus sûre.

Italie-France en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Italie et de la France

L’Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre la Grèce en match amical le 7 juin, après un succès 1-0 face au Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sur cette période ont été concédées contre la Bosnie-Herzégovine et face à la Norvège (1-4) en novembre 2025. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

La France compte également trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, après un revers 0-2 face à l’Espagne lors du match pour la troisième place. Plus tôt dans le tournoi, elle avait battu la Suède 3-0, le Paraguay 1-0 et le Maroc 2-0. La France a marqué dix buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Italie-France : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur le score de 1-3 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA disputé en Italie en novembre 2024. La France a remporté leurs cinq dernières confrontations, inscrivant 14 buts et en encaissant cinq. Les deux équipes s’étaient également affrontées lors du match aller de Ligue des nations en septembre 2024, qui s’était lui aussi terminé sur le score de 1-3 en faveur de la France.