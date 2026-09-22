La Ligue des nations de l’UEFA propose une affiche internationale passionnante avec l’Irlande du Nord face à l’Ukraine à Windsor Park, à Belfast. Les deux sélections européennes abordent ce match à fort enjeu avec l’objectif de prendre des points cruciaux dans leur campagne de groupe.

GOAL vous donne tous les détails concernant les informations essentielles du match, le prix des billets et les étapes directes pour réserver vos places.

Quand a lieu le coup d’envoi de Irlande du Nord - Ukraine en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Irlande du Nord - Ukraine se déroule à Windsor Park, à Belfast, avec un coup d’envoi prévu le 28 septembre 2026.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Où acheter des billets pour Irlande du Nord - Ukraine ?

Les billets officiels de première mise en vente pour le match sont distribués via la billetterie en ligne de l’Irish Football Association, qui gère les ventes standard pour les matches internationaux à domicile à Windsor Park. Les supporters doivent s’inscrire tôt sur la plateforme officielle pour obtenir des billets standard en admission générale.

Si les allocations primaires sont épuisées ou si les places standard ne sont plus disponibles sur le site officiel, des plateformes de billetterie secondaire comme Ticombo sont la solution si les offres sur le site officiel sont épuisées.





Combien coûtent les billets pour Irlande du Nord - Ukraine ?

Les billets standard à l’unité sur la billetterie officielle commencent à environ 35 € à 45 € pour les sections en admission générale à Windsor Park.

Sur le marché secondaire, comme Ticombo, les prix d’entrée commencent autour de 345 € sur les plateformes secondaires lorsque les allocations standard sont épuisées sur les canaux de vente principaux.

Irlande du Nord - Ukraine en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Irlande du Nord et de l’Ukraine

L’Irlande du Nord a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, avec quatre buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 contre la France en juin 2026, tandis que les résultats précédents incluent un nul 1-1 contre le pays de Galles et une victoire 1-0 face à la Guinée. Elle a également subi une défaite 2-0 contre l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde. Le seul vrai motif de satisfaction dans cette série reste une victoire 1-0 contre le Luxembourg en novembre 2025.

L’Ukraine a remporté trois de ses cinq derniers matches, perdu les deux autres, et a marqué cinq buts pour quatre encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-0 contre la Pologne en mai 2026, et elle a aussi battu l’Albanie 1-0 ainsi que l’Islande 2-0 sur cette période. Les défaites contre la Suède et la France, cette dernière sur le score de 4-0 lors des qualifications pour la Coupe du monde, représentent les points bas de cette série de cinq matches.

Irlande du Nord - Ukraine : historique récent des confrontations directes

Les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises dans l’historique disponible, avec une victoire de l’Ukraine, une victoire de l’Irlande du Nord et deux matches nuls. La rencontre la plus récente remonte à un match amical de juin 2021, remporté 1-0 par l’Ukraine. Cette série se caractérise par des matches serrés et peu prolifiques, puisque trois des quatre rencontres ont produit un total d’un but maximum, la performance la plus notable de l’Irlande du Nord étant une victoire 2-0 contre l’Ukraine à l’Euro 2016.



