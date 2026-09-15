Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League B
team-logoIrlande du Nord
Windsor Park
team-logoHongrie
Book Northern Ireland vs Hungary Tickets

Traduit par

Comment obtenir des billets pour Irlande du Nord-Hongrie : prix de l’UEFA Nations League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Irlande du Nord
Hongrie

L’Irlande du Nord reçoit la Hongrie dans une rencontre de Ligue B de l’UEFA Nations League. Voici comment obtenir vos billets

L’Irlande du Nord reçoit la Hongrie à Windsor Park, à Belfast, le lundi 28 septembre, pour lancer sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 en Ligue B, groupe 2, aux côtés de l’Ukraine et de la Géorgie. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour à la Puskas Arena de Budapest en novembre.

L’Irlande du Nord cherchera à faire valoir l’avantage du terrain dans son stade national, réputé pour son atmosphère intense et sa proximité avec le public, tandis que la Hongrie arrive portée par une série récente encourageante sous les ordres de Marco Rossi. Avec l’Ukraine et la Géorgie également en lice, cette confrontation précoce pourrait s’avérer importante au moment du décompte final dans la phase de groupes.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Irlande du Nord - Hongrie dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle date a lieu le coup d’envoi du match Irlande du Nord - Hongrie ?

crest
UEFA Nations League B - Journée 2
Windsor Park

Où acheter des billets pour Irlande du Nord - Hongrie ?

Les billets pour le match à Belfast sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de l’Irish Football Association (IFA), avec en général une priorité accordée aux abonnés et aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit proposé à la vente grand public. Les canaux officiels de la Fédération hongroise de football (MLSZ) constituent l’équivalent pour le match retour à Budapest.

Quelques éléments à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

  • Vente générale officielle – elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité pour les membres, généralement à l’approche de chaque jour de match
  • Capacité limitée – Windsor Park peut accueillir un peu plus de 18 000 spectateurs, ce qui en fait l’un des plus petits stades de la Ligue B et une affiche qui peut rapidement afficher complet
  • Marché secondaireTicombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de la capacité limitée de Windsor Park, il est fortement recommandé de réserver tôt, en particulier pour le match de Belfast.

Combien coûtent les billets pour Irlande du Nord - Hongrie ?

Les tarifs officiels pour le match de Belfast via l’IFA démarrent autour de 80 €, avec toute la gamme allant des places standard aux places premium proposée au prix facial dans la limite des stocks disponibles. Les tarifs officiels du MLSZ pour le match de Budapest démarrent autour de 65 €.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, avec des annonces sur le marché secondaire pour le match de Belfast qui démarrent actuellement nettement plus haut en raison de la capacité limitée du stade et d’une forte demande initiale.

Comme pour toute affiche disputée dans une enceinte de faible capacité, les prix peuvent évoluer rapidement à l’approche du match. Réserver votre place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous devez respecter un budget précis.

Irlande du Nord - Hongrie en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme : Irlande du Nord - Hongrie

NIR

NIR - Forme

LUX
V1-0
ITA
D2-0
WAL
N1-1
GUI
V1-0
FRA
D3-1
But marqué (encaissé)
4/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
HUN

HUN - Forme

IRL
D2-3
SVN
V1-0
GRÈ
N0-0
FIN
V2-1
KAZ
V3-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Irlande du Nord - Hongrie : historique récent des confrontations directes

Face à face

Irlande du NordNulHongrie
1
1
3
Matchs Amicaux
Irlande du Nord badge
Irlande du Nord
NIR
0
Hongrie badge
Hongrie
HUN
1
FDM
European Championship Qualification
Irlande du Nord badge
Irlande du Nord
NIR
1
Hongrie badge
Hongrie
HUN
1
FDM
European Championship Qualification
Hongrie badge
Hongrie
HUN
1
Irlande du Nord badge
Irlande du Nord
NIR
2
FDM
Matchs Amicaux
Irlande du Nord badge
Irlande du Nord
NIR
0
Hongrie badge
Hongrie
HUN
2
FDM
Matchs Amicaux
Irlande du Nord badge
Irlande du Nord
NIR
0
Hongrie badge
Hongrie
HUN
1
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google