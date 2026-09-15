Comment obtenir des billets pour Irlande du Nord-Hongrie : prix de l’UEFA Nations League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Irlande du Nord reçoit la Hongrie à Windsor Park, à Belfast, le lundi 28 septembre, pour lancer sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 en Ligue B, groupe 2, aux côtés de l’Ukraine et de la Géorgie. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour à la Puskas Arena de Budapest en novembre.

L’Irlande du Nord cherchera à faire valoir l’avantage du terrain dans son stade national, réputé pour son atmosphère intense et sa proximité avec le public, tandis que la Hongrie arrive portée par une série récente encourageante sous les ordres de Marco Rossi. Avec l’Ukraine et la Géorgie également en lice, cette confrontation précoce pourrait s’avérer importante au moment du décompte final dans la phase de groupes.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Irlande du Nord - Hongrie dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle date a lieu le coup d’envoi du match Irlande du Nord - Hongrie ?

UEFA Nations League B - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Windsor Park

Où acheter des billets pour Irlande du Nord - Hongrie ?

Les billets pour le match à Belfast sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de l’Irish Football Association (IFA), avec en général une priorité accordée aux abonnés et aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit proposé à la vente grand public. Les canaux officiels de la Fédération hongroise de football (MLSZ) constituent l’équivalent pour le match retour à Budapest.

Quelques éléments à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité pour les membres, généralement à l’approche de chaque jour de match

Capacité limitée – Windsor Park peut accueillir un peu plus de 18 000 spectateurs, ce qui en fait l’un des plus petits stades de la Ligue B et une affiche qui peut rapidement afficher complet

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de la capacité limitée de Windsor Park, il est fortement recommandé de réserver tôt, en particulier pour le match de Belfast.

Combien coûtent les billets pour Irlande du Nord - Hongrie ?

Les tarifs officiels pour le match de Belfast via l’IFA démarrent autour de 80 €, avec toute la gamme allant des places standard aux places premium proposée au prix facial dans la limite des stocks disponibles. Les tarifs officiels du MLSZ pour le match de Budapest démarrent autour de 65 €.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, avec des annonces sur le marché secondaire pour le match de Belfast qui démarrent actuellement nettement plus haut en raison de la capacité limitée du stade et d’une forte demande initiale.

Comme pour toute affiche disputée dans une enceinte de faible capacité, les prix peuvent évoluer rapidement à l’approche du match. Réserver votre place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous devez respecter un budget précis.

Irlande du Nord - Hongrie en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme : Irlande du Nord - Hongrie

Irlande du Nord - Hongrie : historique récent des confrontations directes



