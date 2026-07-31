Ipswich Town a fait son retour immédiat dans la terre promise de la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, le club espérera s’y installer plus durablement et lancera sa campagne 2026/27 face à Sunderland à Portman Road le samedi 22 août.

L’ère très fructueuse de Kieran McKenna à Ipswich est peut-être terminée, mais Gary O'Neil visera à reprendre là où le Nord-Irlandais s’est arrêté. Les Tractor Boys ont terminé la saison dernière sur une bonne note, à la deuxième place et avec une montée automatique, après une série de cinq matches sans défaite.

Si Ipswich parvient à reproduire la performance de Sunderland lors de la dernière campagne, le club sera plus que satisfait. Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League, en terminant septième et en décrochant une place en UEFA Europa League.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town vs Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Ipswich Town vs Sunderland ?

Ipswich Town reçoit Sunderland à Portman Road, à Ipswich, avec un coup d’envoi prévu à 15 h (BST).

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour Ipswich Town vs Sunderland en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les packages hospitalité, gérés via le portail de billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage agréés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les billets des matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town vs Sunderland en Premier League ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégories d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre adultes, juniors (généralement moins de 18 ou de 21 ans), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en plusieurs niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales sur les longueurs et en tribune basse sont vendues à des tarifs premium, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité, ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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