Ipswich Town a rebondi immédiatement pour retrouver la terre promise de la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, le club espère s’y installer plus durablement et lancera sa campagne 2026/27 contre Sunderland à Portman Road le samedi 22 août.

L’ère très fructueuse de Kieran McKenna à Ipswich est peut-être terminée, mais Gary O'Neil cherchera à reprendre là où le Nord-Irlandais s’est arrêté. Les Tractor Boys ont terminé la saison dernière sur une bonne note, à la deuxième place, en décrochant une montée automatique, après une série de cinq matches sans défaite.

Si Ipswich peut reproduire la performance de Sunderland lors de la dernière campagne, le club s’en satisfera largement. Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League, en terminant septième et en décrochant une place en Ligue Europa de l’UEFA.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town-Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Ipswich Town et Sunderland ?

Ipswich Town reçoit Sunderland à Portman Road, à Ipswich, avec un coup d’envoi programmé à 15 h (BST) le samedi 22 août.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Ipswich Town et Sunderland ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur place ou remettent les rencontres qu’ils n’utiliseront pas à disposition du club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Ipswich Town et Sunderland ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des tarifs échelonnés entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés longs du terrain et celles des tribunes basses sont plus chères, tandis que les sièges en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés avec le maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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