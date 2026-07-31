Ipswich Town a retrouvé immédiatement la terre promise de la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, le club espérera s’y installer plus durablement et lancera sa campagne 2026/27 face à Sunderland à Portman Road le samedi 22 août.

L’ère très fructueuse de Kieran McKenna à Ipswich est peut-être terminée, mais Gary O'Neil tentera de reprendre là où le Nord-Irlandais s’est arrêté. Les Tractor Boys ont terminé la saison dernière sur une bonne note, à la deuxième place et avec une montée directe, après une série de cinq matches sans défaite.

Si Ipswich peut reproduire la performance de Sunderland lors du dernier exercice, le club en sera plus que satisfait. Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League, en terminant septième et en décrochant une place en UEFA Europa League.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town vs Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Ipswich Town et Sunderland ?

Ipswich Town reçoit Sunderland à Portman Road, à Ipswich, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures (BST).

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Portman Road

Comment acheter des billets de Premier League pour Ipswich Town vs Sunderland ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres d’hospitalité, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente à la sauvette et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur place ou remettent au club les rencontres qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Ipswich Town vs Sunderland ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement moins de 18 ans ou moins de 21 ans), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à un tarif premium, tandis que les places de l’étage supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut niveau disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

Historique récent des confrontations directes

Actualités des équipes et effectifs