Comment obtenir des billets pour Ipswich Town - Fulham : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Ipswich Town affronte Fulham le samedi 10 octobre 2026 à Portman Road, à Ipswich.

Les deux équipes abordent ce match avec l’ambition de gagner du terrain dans le classement en ce début de saison. Lors de leurs confrontations les plus récentes en championnat pendant la saison 2024-2025, les deux équipes se sont neutralisées dans des matches disputés, avec notamment un nul 1-1 à Portman Road et un score de 2-2 à Craven Cottage.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town contre Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Ipswich Town - Fulham en Premier League ?

Ipswich Town contre Fulham débute à Portman Road, à Ipswich.

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 10:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour Ipswich Town - Fulham en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Ipswich Town et Fulham à Portman Road, vous pouvez passer par les principales méthodes d’achat suivantes :

Site officiel de billetterie d’Ipswich Town

Les billets pour les matches de Premier League sont généralement mis en vente par phases selon le statut d’adhésion :

Phase 1 : Official Super Blues / membres du club avec des points de fidélité accumulés.

Phase 2 : membres officiels généraux.

Phase 3 : vente générale (uniquement s’il reste des places après les fenêtres réservées aux membres).

Supporters visiteurs (fans de Fulham)

Si vous souhaitez vous asseoir dans la section visiteurs, vous devez acheter vos billets directement via le site officiel de Fulham en utilisant un compte OneFulham.

Hospitalité le jour du match

Si les billets classiques sont épuisés ou si vous préférez une expérience améliorée le jour du match, des offres hospitality, qui incluent des options de repas, l’accès aux salons et des places premium, sont disponibles directement auprès du service hospitalité officiel d’Ipswich Town sans nécessité de disposer au préalable de points d’adhésion.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town - Fulham en Premier League ?

Le prix des billets pour Ipswich Town contre Fulham varie en fonction du canal d’achat, de la catégorie de siège et de la classification du match :

Billets officiels au prix facial (Portman Road)

Admission générale à domicile (supporters d’Ipswich Town) :

Adulte standard : généralement entre 34 £ et 38 £ pour les places en tribune basse, selon que le match est classé Grade A ou Grade B. Membres officiels : les billets adultes à tarif membre commencent généralement autour de 27 £ à 31 £ selon l’emplacement et la catégorie. Juniors / moins de 12 ans : les tarifs réduits commencent à partir de 5 £ .

Contingent visiteurs (supporters de Fulham) :

Adulte plafonné : tous les billets visiteurs de Premier League sont strictement soumis au plafond de prix fixé à l’échelle de la ligue, soit 30 £ par adulte.



Hospitalité officielle le jour du match

Si vous achetez directement via les offres hospitality d’Ipswich Town, les options comprennent généralement :

Burley's Bar / salons : à partir de 110 £ à 142 £ par personne.

Hall of Fame & salons premium : allant de 180 £ à 270 £+ par personne.

Ipswich Town - Fulham en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Ipswich Town et Fulham

Ipswich Town a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec une défaite et aucun nul sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 5-2 contre Manchester United en Premier League le 30 août. Avant cela, le club avait battu Leicester City 3-1 en Carabao Cup puis Sunderland 2-1 en championnat. Sur ces cinq matches, Ipswich a marqué 12 buts et en a encaissé 10, avec aussi dans cette série des victoires de pré-saison contre l’Union Berlin et le Rayo Vallecano.

Fulham compte une victoire sur ses cinq derniers matches, avec deux défaites et un nul en compétition officielle. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Sunderland en Premier League le 30 août. Le club s’est aussi incliné 3-2 face à Chelsea le 24 août. Fulham a battu l’AFC Wimbledon 3-0 en Carabao Cup et obtenu une victoire 1-0 en pré-saison contre le VfB Stuttgart, tout en faisant match nul 2-2 avec Malaga.

Ipswich Town - Fulham : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 2-2, Fulham recevant Ipswich Town lors d’un match de Premier League le 5 janvier 2025. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 quand Ipswich recevait Fulham à Portman Road le 31 août 2024. Sur les cinq dernières confrontations recensées, aucune des deux équipes n’a dominé, les résultats se partageant entre matches nuls et victoires de Fulham, dont un succès 3-1 de Fulham lors d’un match de Carabao Cup à Portman Road en novembre 2023.