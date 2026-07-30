Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoIpswich
Portman Road
team-logoSunderland
Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets

Traduit par

Comment obtenir des billets pour Ipswich Town contre Sunderland : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

SHOPPING
Tickets
Premier League
Ipswich
Sunderland

Voici comment réserver des billets pour le match à domicile d’ouverture de saison d’Ipswich

Ipswich Town a fait son retour immédiat dans la terre promise de la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, le club espérera s’y installer plus durablement, et sa campagne 2026/27 débutera contre Sunderland à Portman Road le samedi 22 août.

L’ère très fructueuse de Kieran McKenna à Ipswich est peut-être terminée, mais Gary O'Neil cherchera à reprendre là où le Nord-Irlandais s’est arrêté. Les Tractor Boys ont terminé la saison dernière sur une bonne note, en finissant deuxièmes et en décrochant une place de promotion automatique, après une série de cinq matches sans défaite.

Si Ipswich peut reproduire la performance de Sunderland lors de la dernière campagne, le club sera plus que satisfait. Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League, en terminant septième et en s’assurant une place en Ligue Europa de l’UEFA.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town contre Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Ipswich Town et Sunderland ?

Ipswich Town reçoit Sunderland à Portman Road, à Ipswich, avec un coup d’envoi programmé à 15 h (BST).

crest
Premier League - Journée 1
Portman Road

Comment acheter des billets pour Ipswich Town contre Sunderland en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres d’hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Détenteurs d’abonnements et de debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements conservent leur siège ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres malheureux lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à trouver des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Ipswich Town contre Sunderland ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

  • Catégories d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre Adulte, Junior (généralement moins de 18 ou 21 ans), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre les rivaux du top 6 ou les adversaires d’un derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles situées au niveau inférieur sont proposées à un tarif premium, tandis que les places en niveau supérieur derrière les buts constituent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafonnement obligatoire à 30 £ du prix des billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font aussi partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les quotas visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

Forme

IPS

IPS - Forme

CHA
V1-2
WBA
N0-0
SOU
N2-2
QPR
V3-0
OSA
D1-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SUN

SUN - Forme

EVE
V1-3
CHE
V2-1
YOR
V1-5
LIV
D4-2
LEE
D1-0
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

IpswichNulSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FDM
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Actualité des équipes et effectifs

Ipswich vs Sunderland Équipes probables

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formation
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Entraineur

  • Gary O´Neil

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google