Ipswich Town a fait son retour immédiat dans la terre promise de la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, le club espérera s’y installer plus durablement, et sa campagne 2026/27 débutera contre Sunderland à Portman Road le samedi 22 août.

L’ère très fructueuse de Kieran McKenna à Ipswich est peut-être terminée, mais Gary O'Neil cherchera à reprendre là où le Nord-Irlandais s’est arrêté. Les Tractor Boys ont terminé la saison dernière sur une bonne note, en finissant deuxièmes et en décrochant une place de promotion automatique, après une série de cinq matches sans défaite.

Si Ipswich peut reproduire la performance de Sunderland lors de la dernière campagne, le club sera plus que satisfait. Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League, en terminant septième et en s’assurant une place en Ligue Europa de l’UEFA.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town contre Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Ipswich Town et Sunderland ?

Ipswich Town reçoit Sunderland à Portman Road, à Ipswich, avec un coup d’envoi programmé à 15 h (BST).

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour Ipswich Town contre Sunderland en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres d’hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements et de debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements conservent leur siège ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres malheureux lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à trouver des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Ipswich Town contre Sunderland ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Catégories d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre Adulte, Junior (généralement moins de 18 ou 21 ans), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre les rivaux du top 6 ou les adversaires d’un derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles situées au niveau inférieur sont proposées à un tarif premium, tandis que les places en niveau supérieur derrière les buts constituent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafonnement obligatoire à 30 £ du prix des billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font aussi partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les quotas visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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