Comment obtenir des billets pour Ipswich Town contre Fulham : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Ipswich Town affronte Fulham le samedi 10 octobre 2026 à Portman Road, à Ipswich.

Les deux équipes abordent ce match avec l’objectif de gagner du terrain dans le classement en ce début de saison. Lors de leurs confrontations les plus récentes en championnat pendant la saison 2024-2025, les deux camps se sont neutralisés dans des matches disputés, avec notamment un nul 1-1 à Portman Road et un score de 2-2 à Craven Cottage.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Ipswich Town contre Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Ipswich Town - Fulham en Premier League ?

Ipswich Town - Fulham débute à Portman Road, à Ipswich.

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 10:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour Ipswich Town - Fulham en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Ipswich Town et Fulham à Portman Road, vous pouvez suivre ces principaux moyens d’achat :

Site officiel de billetterie d’Ipswich Town

Les billets pour les matches de Premier League sont généralement mis en vente par fenêtres selon le statut d’adhésion :

Phase 1 : Official Super Blues / membres du club avec points de fidélité cumulés.

Phase 2 : membres officiels généraux.

Phase 3 : vente générale, uniquement s’il reste des places après les fenêtres réservées aux membres.

Supporters visiteurs (fans de Fulham)

Si vous souhaitez vous asseoir dans la section visiteurs, vous devez acheter vos billets directement via le site officiel de Fulham en utilisant un compte OneFulham.

Hospitalité les jours de match

Si les billets classiques sont épuisés ou si vous préférez une expérience améliorée les jours de match, des offres hospitalité, qui incluent des options de restauration, l’accès aux salons et des places premium, sont disponibles directement auprès du service hospitalité officiel d’Ipswich Town sans avoir besoin de points d’adhésion préalables.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town - Fulham en Premier League ?

Les prix des billets pour Ipswich Town - Fulham varient selon le canal d’achat, la catégorie de place et la classification du match :

Billets officiels au prix facial (Portman Road)

Admission générale à domicile (fans d’Ipswich Town) :

Adulte standard : généralement entre 34 £ et 38 £ pour les places en tribune basse, selon que le match est classé Grade A ou Grade B. Membres officiels : les billets adultes à tarif réduit pour les membres commencent aux alentours de 27 £ à 31 £ selon l’emplacement et la catégorie de place. Juniors / moins de 12 ans : les tarifs réduits commencent à partir de 5 £ .

Quota visiteurs (fans de Fulham) :

Adulte plafonné : tous les billets visiteurs de Premier League sont strictement soumis au plafond tarifaire à l’échelle du championnat de 30 £ par adulte.



Hospitalité officielle les jours de match

En cas d’achat direct via les offres hospitalité d’Ipswich Town, les options comprennent généralement :

Burley's Bar / salons : à partir de 110 £ à 142 £ par personne.

Hall of Fame & salons premium : allant de 180 £ à 270 £+ par personne.

Ipswich Town - Fulham en Premier League : tout ce que vous devez savoir

Forme de Ipswich Town et Fulham

Ipswich Town a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour une défaite et aucun nul sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 5-2 contre Manchester United en Premier League le 30 août. Avant cela, le club a battu Leicester City 3-1 en Carabao Cup et Sunderland 2-1 en championnat. Sur ces cinq matches, Ipswich a marqué 12 buts et en a encaissé 10, avec des victoires de pré-saison contre l’Union Berlin et le Rayo Vallecano également incluses dans cette série.

Fulham compte une victoire sur ses cinq derniers matches, avec deux défaites et un nul en compétition officielle. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Sunderland en Premier League le 30 août. Le club s’est aussi incliné 3-2 contre Chelsea le 24 août. Fulham a battu l’AFC Wimbledon 3-0 en Carabao Cup et a remporté une victoire 1-0 en pré-saison contre le VfB Stuttgart, tout en faisant match nul 2-2 avec Malaga.

Ipswich Town - Fulham : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 2-2, avec Fulham qui recevait Ipswich Town lors d’un match de Premier League le 5 janvier 2025. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 quand Ipswich recevait Fulham à Portman Road le 31 août 2024. Sur les cinq dernières confrontations recensées, aucune des deux équipes n’a dominé, les résultats se partageant entre matches nuls et victoires de Fulham, dont un succès 3-1 de Fulham lors d’un match de Carabao Cup à Portman Road en novembre 2023.