Après une décennie d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Le club lancera sa très attendue campagne 2026/27 avec un énorme choc à domicile contre Manchester United, champion d’Angleterre à 20 reprises, le samedi 22 août.

Les supporters des Tigers sont sans doute encore sur leur nuage après la victoire de leur équipe en finale des barrages de Championship contre Middlesbrough au Wembley Stadium en mai, avec un but victorieux dramatique d’Oli McBurnie dans le temps additionnel.

Manchester United a également terminé la campagne 2025/26 sur une bonne note, en décrochant une qualification pour la Ligue des champions après avoir fini troisième. Désormais confirmé de façon permanente à son poste, Michael Carrick vise à s’appuyer sur les bases solides posées la saison dernière.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Hull City contre Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League entre Hull City et Manchester United ?

Hull City contre Manchester United débutera à 12 h 30 BST le samedi 22 août au MKM Stadium de Hull.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Hull City contre Manchester United

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants des clubs (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter de trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Hull City contre Manchester United ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre les rivaux du top 6 ou les adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes inférieures sont vendues à un tarif premium, tandis que les sièges des tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort pour les adhésions de base.

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