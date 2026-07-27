Après une décennie d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Le club lancera sa très attendue campagne 2026/27 avec un énorme choc à domicile contre Manchester United, champion d’Angleterre à 20 reprises, le samedi 22 août.

Les supporters des Tigers sont sans doute encore sur leur nuage après la victoire de leur équipe contre Middlesbrough en finale des barrages de Championship à Wembley en mai, avec un but de la victoire inscrit par Oli McBurnie dans le temps additionnel.

Manchester United a également terminé la saison 2025/26 sur une bonne note en décrochant une place en Ligue des champions après avoir fini troisième. Désormais confirmé définitivement à son poste, Michael Carrick veut s’appuyer sur les bases solides posées la saison dernière.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hull City contre Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Hull City et Manchester United ?

Hull City contre Manchester United débutera à 12h30 BST le samedi 22 août au MKM Stadium de Hull.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Hull City contre Manchester United

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers en passant par les offres d’hospitalité, le tout géré via le portail billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale massive, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries à tirage aléatoire pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Hull City contre Manchester United ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les seuils d’âge varient d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les longueurs et en tribune basse affichent des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafonnement obligatoire à 30 £ du prix des billets visiteurs pour toute la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font aussi partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les plus prioritaires disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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