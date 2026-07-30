Après une décennie d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Le club lancera sa très attendue campagne 2026/27 avec un énorme choc à domicile face au champion d’Angleterre à 20 reprises, Manchester United, le samedi 22 août.

Les supporters des Tigers sont encore sur leur petit nuage après la victoire de leur équipe contre Middlesbrough en finale des barrages de Championship à Wembley en mai, avec un but décisif d’Oli McBurnie dans le temps additionnel.

Manchester United a également terminé la campagne 2025/26 sur une bonne note, en décrochant une qualification pour la Ligue des champions après avoir fini troisième. Désormais confirmé à titre permanent, Michael Carrick vise à s’appuyer sur les bases solides posées la saison dernière.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hull City vs Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League Hull City vs Manchester United ?

Hull City vs Manchester United débutera à 12 h 30 BST le samedi 22 août au MKM Stadium de Hull.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Hull City vs Manchester United

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, via le portail officiel de billetterie de chaque club ou des partenaires de voyage agréés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés & debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Hull City vs Manchester United ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les sièges centraux le long du terrain et ceux situés en tribune basse sont proposés à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les quotas visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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