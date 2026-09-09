Comment obtenir des billets pour Hongrie - Ukraine : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le football international fait son retour à Budapest avec l’entrée en lice de la Hongrie de Marco Rossi dans sa campagne de Ligue B de l’UEFA Nations League face à l’Ukraine, dans l’emblématique Puskas Arena.

Les supporters hongrois rempliront le stade national le vendredi 25 septembre 2026, dans l’espoir de voir Dominik Szoboszlai et ses coéquipiers confirmer leur forme récente prometteuse et envoyer un signal fort d’entrée en Ligue B, groupe 2.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour acheter des billets pour Hongrie-Ukraine, y compris les prix de l’UEFA Nations League 2026/27, les informations sur la rencontre à la Puskas Arena, les heures de coup d’envoi et les détails de réservation officiels.

À quelle heure débute Hongrie-Ukraine en Ligue B de l’UEFA Nations League ?

Hongrie-Ukraine se joue à la Puskas Arena de Budapest, même si les détails officiels concernant l’heure du coup d’envoi doivent être confirmés via vos programmes locaux.

UEFA Nations League B - Journée 1 25 sept. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Comment acheter des billets pour Hongrie-Ukraine en UEFA Nations League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de l’UEFA Nations League, allant des places en admission générale aux sièges premium, gérées via les portails officiels des fédérations ou des plateformes secondaires de billetterie vérifiées.

En raison de la forte demande pour ce match d’ouverture dans la Puskas Arena, d’une capacité de 67 215 places, la vente des billets suit généralement un processus structuré :

Prévente officielle MLSZ : L’accès prioritaire aux billets en admission générale est généralement accordé aux membres inscrits de la Fédération hongroise de football (MLSZ) et aux abonnés pendant des fenêtres de prévente dédiées. Vente générale au public : Les places restantes en admission générale sont mises en vente pour le public via le portail officiel de billetterie de la MLSZ, avec des contingents pour une rencontre de ce profil qui devraient partir rapidement.

Plateformes secondaires de billetterie : si vous recherchez des secteurs déjà complets ou des places de dernière minute le jour du match, les supporters peuvent acheter des billets vérifiés via des places de marché secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Hongrie-Ukraine en UEFA Nations League ?

Les prix faciaux des billets pour les matches de l’UEFA Nations League à la Puskas Arena varient selon la catégorie de siège, la perspective de vue et la tranche d’âge concernée :

Catégories tarifaires : Les billets en admission générale à la Puskas Arena sont répartis en plusieurs tranches de prix, avec des tarifs adultes en valeur faciale généralement compris entre environ 30 € et 100 € selon l’emplacement du siège.

Réductions : des billets à tarif réduit sont généralement disponibles pour les juniors, les jeunes adultes et les seniors dans des sections désignées en admission générale.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche affichent des tarifs plus élevés pour une vue premium, tandis que les sections en tribune supérieure et dans les corners offrent des points d’entrée plus abordables. Billets mobiles numériques : L’accès au match à la Puskas Arena est en grande partie numérique, les spectateurs recevant généralement leurs billets mobiles directement sur leur smartphone via les applications officielles de billetterie.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

Pour cette rencontre, les supporters ukrainiens en déplacement se voient attribuer des places dans un secteur visiteurs désigné de la Puskas Arena.

Les prix faciaux des billets du secteur visiteurs pour les rencontres de l’UEFA Nations League sont généralement encadrés dans une fourchette similaire à celle des sections à domicile, allant habituellement d’environ 30 € à 60 €.

Pour acheter des billets dans le contingent officiel visiteurs, les supporters en déplacement doivent généralement être membres inscrits des canaux officiels de supporters de l’Association ukrainienne de football (UAF). Les contingents du secteur visiteurs sont distribués via les canaux officiels de billetterie de l’UAF et peuvent se vendre rapidement compte tenu des circonstances entourant le soutien à l’extérieur de l’Ukraine lors de cette campagne.

Hongrie-Ukraine en Ligue B de l’UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Hongrie et de l’Ukraine

La Hongrie a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-1 en amical contre le Kazakhstan, et elle a également battu la Finlande 2-1 lors du match précédent. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde, avec un revers 3-2. Sur ces cinq matches, la Hongrie a marqué sept buts et en a encaissé cinq.

L’Ukraine a remporté trois de ses cinq derniers matches, avec une défaite et aucun nul sur cette période. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-0 à l’extérieur contre la Pologne, avec également un succès 1-0 contre l’Albanie parmi ses sorties récentes. Elle a été battue 3-1 par la Suède en qualifications pour la Coupe du monde et a subi une lourde défaite 4-0 contre la France. L’Ukraine a marqué six buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Hongrie-Ukraine : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est actuellement disponible concernant les cinq dernières rencontres entre la Hongrie et l’Ukraine. Cette section sera mise à jour lorsque l’historique des matches aura été confirmé.



