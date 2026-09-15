Comment obtenir des billets pour Hongrie - Géorgie : prix de l’UEFA Nations League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Hongrie aura à cœur de livrer une meilleure performance dans l’édition actuelle de l’UEFA Nations League, après n’avoir remporté qu’un seul de ses huit matches lors de l’édition 2024/25 et avoir été reléguée de la Ligue A. Vous pouvez réserver des billets pour les prochains matches de la Hongrie dès aujourd’hui.

Après leur entrée à domicile en UEFA Nations League contre l’Ukraine, puis un déplacement à Belfast pour affronter l’Irlande du Nord, la Hongrie reçoit la Géorgie à la Puskás Aréna le vendredi 2 octobre, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la compétition. Les Magyars affronteront ces trois adversaires à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en UEFA Nations League A 2028-2029, et l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en UEFA Nations League C 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxième et troisième de chaque groupe accéderont aux barrages de promotion/relégation, disputés en aller-retour sur deux manches.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Hongrie - Géorgie en UEFA Nations League, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand se joue le match Hongrie - Géorgie en UEFA Nations League ?

Hongrie - Géorgie se jouera à la Puskás Aréna (Budapest), le vendredi 2 octobre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League B - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Comment acheter des billets pour Hongrie - Géorgie en UEFA Nations League

Les billets officiels pour le match Hongrie - Géorgie en UEFA Nations League doivent être achetés directement auprès des fédérations nationales de football concernées plutôt que via un portail centralisé de l’UEFA.

Pour les supporters à domicile, ils sont disponibles auprès de la Fédération hongroise de football (MLSZ) depuis fin août. Des fenêtres de priorité ont d’abord été ouvertes aux membres du club officiel de supporters et aux abonnés, avant la mise en vente au grand public.

Les billets du parcage visiteurs ont été attribués et vendus par la Fédération géorgienne de football (GFF), via son partenaire officiel de billetterie Biletebi.ge.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Hongrie - Géorgie en UEFA Nations League ?

Les billets officiels pour le match Hongrie - Géorgie en UEFA Nations League allaient de 40 € à 95 € lorsqu’ils étaient achetés directement auprès de la fédération organisatrice.

Le stade de la Puskás Aréna est divisé en quatre catégories principales :

Catégorie 1 (long côté - anneaux inférieurs) : il s’agit des billets standard premium, qui vous placent le long des principales lignes de touche (tribunes Est et Ouest), près de la pelouse. Ce sont les places les plus chères, mais elles offrent le meilleur point de vue.

Catégorie 2 (long côté - anneaux supérieurs) : situées le long des lignes de touche, mais dans les étages supérieurs du stade. Vous bénéficiez toujours d’une excellente vue latérale sur l’action, même si vous êtes assis plus loin de la pelouse.

Catégorie 3 (petit côté - anneaux inférieurs) : ces places se trouvent juste derrière les buts, au niveau inférieur. C’est généralement là que prennent place les supporters locaux les plus passionnés, pour une ambiance incroyable et bruyante.

Catégorie 4 (petit côté - anneaux supérieurs) : l’option la plus économique. Ces places sont derrière les buts, tout en haut du stade.

Gardez un œil sur les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que sur les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Puskás Aréna

La Puskás Aréna, à Budapest en Hongrie, est l’un des stades de football les plus impressionnants et les plus avancés technologiquement en Europe.

Inauguré en novembre 2019, il dispose d’une capacité de 67 215 places pour les matches de football et peut accueillir jusqu’à 80 000 personnes pour des concerts.

Le stade se dresse comme un monument à l’histoire du football hongrois, remplaçant totalement le légendaire Népstadion (stade du Peuple), tout en recyclant ses matériaux physiques et en préservant son magnifique héritage.

Moments mémorables à la Puskás Aréna :

UEFA Euro 2020 : l’enceinte a accueilli quatre grands matches pendant le tournoi. Elle s’est fait connaître dans le monde entier pour avoir été le seul stade à autoriser une affluence à 100 % pendant les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, créant une atmosphère rugissante sans équivalent.

Finales de coupes d’Europe : elle a accueilli avec succès la Supercoupe de l’UEFA 2020 (Bayern Munich - Séville), la finale de l’UEFA Europa League 2023 (Séville - Rome) et la récente finale de l’UEFA Champions League 2026 (PSG - Arsenal).

Concerts historiques : l’ancien stade a accueilli des figures légendaires de la musique comme Louis Armstrong, Queen (l’un des derniers concerts de Freddie Mercury), Michael Jackson et les Rolling Stones. La nouvelle enceinte perpétue cet héritage en accueillant de grands artistes modernes comme Rammstein et Guns N’ Roses.

Une histoire recyclée : l’ancien stade n’a pas simplement été mis au rebut. Environ 50 000 mètres cubes de béton et de matériaux issus de l’ancien Népstadion ont été recyclés et intégrés aux fondations de la nouvelle Puskás Aréna.

Comment s’y rendre

Le meilleur moyen, et le plus fiable, de rejoindre la Puskás Aréna à Budapest est d’emprunter les transports en commun, car le stationnement privé est fortement limité les jours d’événement et les routes situées juste autour du stade sont souvent fermées.

Le stade est situé dans le XIVe arrondissement de Budapest et bénéficie d’une connexion exceptionnelle au réseau de transport de la ville.

En métro : prendre le métro est le moyen le plus rapide pour rejoindre l’enceinte et permet d’éviter complètement la circulation en ville.

Prenez la ligne M2 (rouge). Descendez à la station Puskás Ferenc Stadion, puis les portes du stade se trouvent à 2 à 5 minutes à pied.

En tramway : Budapest dispose d’un excellent réseau de tramway qui relie directement les quartiers extérieurs à la zone du stade.

Prenez le tramway 1 ou le tramway 1A et descendez à l’arrêt Puskás Ferenc Stadion.

En bus ou en trolleybus : plusieurs lignes de surface s’arrêtent juste devant l’enceinte du stade, ce qui est idéal si vous arrivez des quartiers voisins.

Trolleybus 75 : descendez à l’arrêt Egressy út / Stefánia út, qui vous dépose près du côté nord du complexe.

Bus locaux : les lignes 95, 130 et 195 desservent toutes directement la zone du stade.

À pied : si vous séjournez près du parc municipal (Városliget) ou de la gare de Keleti, venir à pied est tout à fait pratique. Le stade se situe le long de grands axes comme Dózsa György út et Stefánia út, avec de larges esplanades en granit adaptées aux piétons, conçues pour accueillir de grandes foules en toute sécurité.

Hongrie - Géorgie en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Hongrie - Géorgie : forme récente

Classement FIFA : Hongrie (#39) vs Géorgie (#72)

Depuis sa défaite lors de son dernier match de qualification pour la Coupe du monde en novembre dernier, synonyme de non-qualification pour la phase finale, la Hongrie est restée invaincue lors de quatre matches amicaux, avec trois victoires et un nul. Tous ces amicaux ont été disputés à domicile.

Comme la Hongrie, la Géorgie aborde l’UEFA Nations League invaincue en 2026, avec deux victoires et deux nuls. Cependant, sa forme à l’extérieur dans les matches compétitifs doit s’améliorer, puisqu’elle reste sur trois défaites consécutives lorsqu’il y a de l’enjeu loin de ses bases.

Hongrie - Géorgie : historique récent des confrontations directes

En football masculin senior, la Hongrie et la Géorgie présentent un bilan équilibré dans leurs confrontations directes, avec une victoire chacune. La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à un match des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2002 à Tbilissi, en septembre 2001, que la Géorgie a remporté 3-1.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Géorgie GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hongrie HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irlande du Nord NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukraine UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation







