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Comment obtenir des billets pour Hoffenheim - Hamburger SV : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Hoffenheim affronte Hambourg en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Hoffenheim affronte le Hamburger SV le samedi 10 octobre 2026 à la SNP Arena de Sinsheim.

Historiquement, les deux clubs présentent un bilan des confrontations directes très équilibré, Hoffenheim détenant un léger avantage avec 8 victoires contre 7 pour le Hamburger SV. Lors de leur rencontre la plus récente, le 25 avril 2026, Hoffenheim s’est imposé 2-1 à l’extérieur au Volksparkstadion.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Hoffenheim contre Hamburger SV, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Hoffenheim vs Hamburger SV en Bundesliga ?

Hoffenheim vs Hamburger SV à la SNP Arena de Sinsheim le samedi 10 octobre 2026.

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Bundesliga - Journée 5
SNP Arena

Comment acheter des billets pour Hoffenheim vs Hamburger SV en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV, vous pouvez suivre ces principales options d’achat :

  1. Portails officiels de billetterie des clubs :
    • Billetterie officielle de TSG Hoffenheim : Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie de TSG Hoffenheim. Les billets sont généralement d’abord mis à disposition des membres du club lors d’une fenêtre de prévente exclusive, avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente pour le grand public.
    • Billetterie officielle du Hamburger SV : Si vous souhaitez vous asseoir dans le parcage visiteurs, consultez le portail officiel de billetterie du Hamburger SV, car les billets visiteurs sont attribués directement par le club en déplacement à ses membres et abonnés.
  3. Plateformes officielles de revente de billets (Zweitmarkt) :
    • Hoffenheim exploite un échange officiel de billets de seconde main directement sur le site web du club. Les abonnés qui ne peuvent pas assister au match remettent leurs places en vente à leur valeur faciale officielle, offrant un moyen sûr et légitime d’acheter des billets si le match affiche complet.
  5. Vente grand public et conseils de réservation :
    • Les dates de mise en vente des billets sont généralement annoncées quelques semaines avant le match. Créer à l’avance un compte utilisateur gratuit sur la plateforme de billetterie de TSG Hoffenheim vous permettra d’accéder rapidement au portail une fois la vente au grand public ouverte.

Combien coûtent les billets pour Hoffenheim vs Hamburger SV en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV à la SNP Arena (PreZero Arena) dépendent de la catégorie de place et de l’endroit où vous les achetez :

Prix officiels à la valeur faciale (billetterie de TSG Hoffenheim)

  • Places debout (Stehplätze) : Les places debout standard commencent autour de 15 € à 20 € (tarifs réduits disponibles autour de 12 € à 15 €).
  • Places assises (Sitzplätze) :
    • Niveau inférieur / blocs famille : Environ 30 € à 45 €.
    • Catégorie 2 (angles / niveaux supérieurs) : Environ 45 € à 65 €.
    • Catégorie 1 (tribune principale / côtés le long de la ligne médiane) : Entre 65 € et 115 €+ selon le bloc spécifique et la proximité avec la ligne médiane.
  • VIP et hospitalité : Commencent généralement à partir de 150 € à 250 €+.

Prix du marché secondaire et de la revente

  • Échange officiel de billets du club (Zweitmarkt) : Vendus directement à leur valeur faciale d’origine (généralement 15 € à 115 € selon la place).

Hoffenheim vs Hamburger SV en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

Forme de Hoffenheim vs Hamburger SV

Hoffenheim a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-3 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Plus tôt dans cette série, le club a battu Erzgebirge Aue 4-0 en DFB-Pokal et a fait match nul 2-2 avec Tottenham Hotspur en pré-saison. Sur ces cinq rencontres, Hoffenheim a marqué 11 buts et en a encaissé 11.

Hambourg a gagné deux matches, fait un nul et perdu deux fois sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une lourde défaite 0-5 contre Mayence en Bundesliga. Avant cela, le club a perdu 0-2 contre le Borussia Dortmund lors du week-end d’ouverture, même s’il a remporté son match de coupe sur la pelouse du SC Verl 3-0. Hambourg a marqué six buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches.

TSG

TSG - Forme

TOT
N2-2
AUE
V0-4
KOE
D3-2
BVB
D2-3
VFB
V2-1
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
HSV

HSV - Forme

TFC
V1-2
VEL
V0-3
BVB
D2-0
M05
D0-5
RBL
D5-0
But marqué (encaissé)
5/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Hoffenheim vs Hamburger SV : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 25 avril 2026, lorsque Hoffenheim s’est imposé 2-1 à l’extérieur au Volksparkstadion en Bundesliga. Lors des cinq confrontations directes les plus récentes, Hoffenheim s’est imposé à trois reprises contre deux victoires de Hambourg, Hoffenheim ayant également signé un succès 4-1 à domicile en décembre 2025 et une victoire 2-0 en avril 2018. Les victoires de Hambourg dans les données remontent à novembre 2017 (3-0) et avril 2017 (2-1).

Face à face

HoffenheimNulHambourg
3
0
2
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Hambourg badge
Hambourg
HSV
0
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FDM
9Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
321093+67
N
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
V
N
V
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
N
V
D
8
MayenceMayenceM05
311163+34
D
V
N
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
311178-14
V
D
N
10
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
311156-14
N
V
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
N
D
12
CologneCologneKOE
311157-24
N
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
N
17
M'GladbachM'GladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HambourgHambourgHSV
3003012-120
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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