Hoffenheim affronte le VfB Stuttgart le samedi 12 septembre 2026 à la SNP Arena de Sinsheim.

Leur dernière rencontre de championnat, en mai 2026, s'est soldée par un spectaculaire match nul 3-3 dans le même stade. Dans l'ensemble, l'historique des confrontations directes penche légèrement en faveur de Stuttgart, même si les matches à Sinsheim se révèlent régulièrement imprévisibles pour les deux équipes.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Hoffenheim contre le VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Hoffenheim - VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Hoffenheim - VfB Stuttgart débute à la SNP Arena de Sinsheim. Consultez vos programmes locaux pour connaître l'heure de coup d'envoi confirmée dans votre région.

Bundesliga - Journée 3 12 sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Comment acheter des billets pour Hoffenheim - VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Hoffenheim contre le VfB Stuttgart du 12 septembre 2026, vous avez deux options principales :

Canaux officiels des clubs : Le moyen le plus sûr d'obtenir des billets au prix facial est de passer directement par le portail officiel de billetterie en ligne du TSG Hoffenheim, puisque c'est l'équipe à domicile qui accueille le match à la PreZero Arena de Sinsheim. Les supporters visiteurs peuvent également consulter la billetterie officielle du VfB Stuttgart pour les ventes du contingent visiteur, même si celles-ci nécessitent souvent une adhésion officielle au club.

Marché secondaire et agrégateurs : Si les contingents officiels sont épuisés, des billets sont disponibles sur des plateformes de revente et des comparateurs de billets comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Hoffenheim - VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga Hoffenheim contre le VfB Stuttgart du 12 septembre 2026 varie selon l'emplacement du siège, la catégorie du billet et selon que vous achetez via les canaux officiels des clubs ou des plateformes de revente secondaires :

Billets officiels au prix facial : Les billets standards achetés directement via les canaux officiels des clubs commencent généralement autour de 15 £ à 20 £ pour les places debout (Stehplatz). Les places assises (Sitzplatz) se situent généralement entre 30 £ et 70 £ , selon votre proximité avec la pelouse ou les tribunes centrales.

Marché secondaire et agrégateurs : Sur les plateformes tierces de revente et les agrégateurs de billets (comme StubHub), les prix fluctuent en fonction de la demande. Les billets d'entrée de gamme sur le marché secondaire commencent actuellement autour de 40 £ à 85 £ , tandis que les places premium ou les sièges centraux des rangs inférieurs peuvent atteindre 100 £ à 150 £ et plus par billet.

Hoffenheim - VfB Stuttgart en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Hoffenheim et du VfB Stuttgart

Hoffenheim aborde ce match avec trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une victoire 4-0 contre Erzgebirge Aue en DFB-Pokal le 22 août, un succès convaincant en coupe intervenu après un match amical nul 2-2 contre Tottenham Hotspur. Plus tôt pendant la pré-saison, Hoffenheim a battu Karlsruher SC 3-0 et Holstein Kiel 3-1. Sur ces cinq matches, Hoffenheim a marqué 12 buts et en a encaissé huit.

Stuttgart présente également un bilan de trois victoires, un nul et une défaite avant cette rencontre. Son dernier match a été la victoire 4-0 en DFB-Pokal sur la pelouse du Hansa Rostock le 21 août, même si ce résultat a été éclipsé par les blessures subies pendant la rencontre. Stuttgart a fait match nul 2-2 avec le Paris FC fin juillet et s'est incliné 1-0 contre Fulham en amical le 15 août. Le club a marqué 16 buts sur ces cinq matches mais en a encaissé huit, une tendance qui laisse penser que l'équipe de Hoeness peut être mise en difficulté défensivement.

Hoffenheim - VfB Stuttgart : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 2 mai 2026, lorsque Hoffenheim et Stuttgart se sont quittés sur un match nul 3-3 à la SNP Arena en Bundesliga. Avant cela, leur rencontre de Bundesliga de décembre 2025 à Stuttgart s'était terminée sur un score nul et vierge. Lors des cinq dernières confrontations de Bundesliga entre les deux équipes, aucune n'est parvenue à imposer sa domination, le bilan faisant état de deux matches nuls, d'une victoire de Stuttgart et de deux autres nuls, dont un 1-1 en février 2025 et un 1-1 en octobre 2024. La victoire la plus récente dans ces données appartient à Stuttgart, qui a battu Hoffenheim 3-0 à Sinsheim en mars 2024.