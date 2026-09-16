La Grèce accueille les Pays-Bas dans un choc à fort enjeu de l’UEFA Nations League au stade Toumba de Thessalonique le 1er octobre 2026. Les deux nations possèdent de riches traditions dans le football européen, ce qui garantit une atmosphère intense le jour du match.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Grèce - Pays-Bas en UEFA Nations League A ?

Grèce - Pays-Bas se déroule au stade Toumba de Thessalonique, avec un horaire officiel du coup d’envoi qui reste à confirmer. Consultez votre diffuseur régional pour connaître l’horaire exact.

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Où acheter des billets pour Grèce - Pays-Bas en Ligue des nations masculine ?

Les billets officiels peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération hellénique de football, qui gère les ventes primaires pour les matches à domicile de l’équipe nationale grecque. Le site officiel est la première destination pour les supporters à la recherche de billets au prix facial pendant les périodes de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme Ticombo sont une solution à envisager.

Combien coûtent les billets pour Grèce - Pays-Bas en Ligue des nations masculine ?

Les prix standard des billets sur le portail officiel de la HFF commencent généralement à 25 € pour des places en admission générale, avec des tarifs qui augmentent selon l’emplacement et la catégorie des sièges au stade Toumba.

Sur les plateformes secondaires telles que Ticombo, les prix des billets commencent actuellement à 65 € en fonction de la disponibilité des places et de la demande du marché en temps réel.

Grèce - Pays-Bas en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Grèce et des Pays-Bas

La Grèce n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois nuls et deux défaites sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-1 contre l’Italie en match amical le 7 juin, et elle avait auparavant fait match nul 2-2 contre la Suède. La Grèce n’a pas marqué dans trois de ces cinq rencontres, même si elle n’a concédé que trois buts au total sur la série.

Les Pays-Bas ont remporté trois de leurs cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Leur résultat le plus récent a été un nul 1-1 contre le Maroc lors de la Coupe du monde le 30 juin, ce qui a mis fin à leur tournoi. Avant cela, ils avaient battu la Suède 5-1 et la Tunisie 3-1 dans cette même compétition, et fait match nul 2-2 avec le Japon. Les Pays-Bas ont inscrit 12 buts sur ces cinq matches.

Grèce - Pays-Bas : les confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à octobre 2023, lorsque la Grèce s’est inclinée 0-1 face aux Pays-Bas lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe à Athènes. Un mois plus tôt, les Pays-Bas s’étaient imposés 3-0 à domicile lors du match retour de cette même campagne de qualification. Les Pays-Bas ont également gagné 4-0 lors d’un match amical en 2004, même si la Grèce s’était imposée 2-1 lors d’un match amical en 2016 à Amsterdam. Les Pays-Bas mènent dans les confrontations directes sur les quatre rencontres recensées, avec trois victoires contre une pour la Grèce.



