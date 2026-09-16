Comment obtenir des billets pour Grèce-Allemagne : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Grèce affronte l’Allemagne dans un match de phase de groupes de l’UEFA Nations League palpitant au stade Toumba de Thessalonique, le 4 octobre 2026. Cette affiche de prestige met aux prises deux grandes nations européennes de football dans une rencontre compétitive importante.

GOAL vous donne tous les détails dont vous avez besoin pour réserver votre place pour ce match. Découvrez où acheter des billets, les détails des prix et comment obtenir vos places dès aujourd’hui.

À quand le coup d’envoi de Grèce - Allemagne en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le match Grèce - Allemagne débutera le jeudi 1 octobre 2026 au stade Toumba de Thessalonique, et aucune information officielle de diffusion n’est actuellement disponible pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Où acheter des billets pour Grèce - Allemagne ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via le portail de billetterie de la Fédération hellénique de football (HFF), qui gère la distribution principale pour les matches à domicile de l’équipe nationale de Grèce. Le portail officiel est votre option principale pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Grèce - Allemagne ?

Les prix standard des billets sur le portail officiel de la HFF commencent généralement à 25 € pour des places en catégorie générale derrière le but, avec des tarifs qui augmentent selon le secteur et la catégorie au sein du stade Toumba.

Sur les marchés secondaires tels que StubHub, le prix des billets commence actuellement à 48 € par place, les tarifs finaux variant en fonction de la place choisie, de son emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Grèce - Allemagne en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Grèce et de l’Allemagne

La Grèce n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois nuls et deux défaites sur cette période. Son résultat le plus récent a été une défaite 0-1 contre l’Italie en match amical le 7 juin, et elle avait auparavant fait match nul 2-2 contre la Suède. La Grèce n’a pas marqué dans trois de ces cinq rencontres, même si elle n’a concédé que trois buts au total. Des nuls contre la Hongrie et le Belarus complètent cette série de cinq matches.

L’Allemagne a remporté trois matches et en a perdu deux sur ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 1-1 contre le Paraguay à la Coupe du monde le 29 juin, ce qui a entraîné son élimination du tournoi. Avant cela, elle avait battu les États-Unis 2-1 en amical, dominé Curaçao 7-1 et battu la Côte d’Ivoire 2-1 à la Coupe du monde, avant de s’incliner 2-1 contre l’Équateur. L’Allemagne a marqué 13 buts sur ces cinq matches et en a concédé six.

Grèce - Allemagne : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à juin 2024, lorsque l’Allemagne a battu la Grèce 2-1 en match amical. Sur les quatre confrontations directes recensées, l’Allemagne en a remporté trois et la Grèce aucune, avec un match n’ayant pas débouché sur une victoire allemande, une défaite 2-4 de la Grèce lors d’un match qualificatif pour la Coupe du monde 2001 disputé à Athènes. L’Allemagne a également battu la Grèce 4-2 à l’Euro 2012 et 2-0 lors d’un match qualificatif pour la Coupe du monde en septembre 2000.



