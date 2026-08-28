Getafe affronte Malaga le mercredi 20 septembre 2026 au Coliseum, à Getafe.

Getafe reste sur un avantage dans les confrontations directes récentes, avec trois victoires lors des cinq derniers duels de Liga face à Málaga, dont un succès 1-0 à domicile au Coliseum en janvier 2018. Getafe aborde cette rencontre avec l’objectif de gagner en dynamique, tandis que Málaga cherchera à inverser sa mauvaise forme à l’extérieur et à remonter au classement en ce début de saison.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Getafe vs Malaga, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Getafe vs Malaga en Liga ?

Getafe vs Malaga se joue au Coliseum de Getafe. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’horaire exact du coup d’envoi dans votre région.

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 09:00 Coliseum

Comment acheter des billets pour Getafe vs Malaga en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Getafe-Málaga à l’Estadio Coliseum de Getafe, vous pouvez les obtenir via les options officielles et de revente suivantes :

Site officiel de Getafe CF : Comme Getafe est l’équipe qui reçoit, les billets pour le grand public sont mis en vente directement sur le portail officiel de billetterie du site principal de Getafe CF (entradas.getafecf.com). La vente générale ouvre généralement 1 à 2 semaines avant le jour du match.

Guichets de l’Estadio Coliseum (Taquillas) : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets du stade de l’Estadio Coliseum à Getafe avant le match ou le jour du match, sous réserve de disponibilité.

Quota officiel de Málaga CF pour les supporters visiteurs : Si vous soutenez Málaga CF dans le parcage visiteurs, les billets sont distribués directement via la section billetterie officielle de Málaga (entradas.malagacf.com) pour les membres officiels du club et les abonnés.

Marché secondaire et agrégateurs : Si les places officielles sont épuisées, des plateformes de revente et des sites comparateurs comme StubHub proposent des billets revendus pour différentes zones du stade.

Combien coûtent les billets pour Getafe vs Malaga en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre Getafe et Málaga varient selon que vous les achetez au tarif facial via la billetterie officielle du club ou via des plateformes secondaires de revente.

Billets officiels directs (tarif facial) :

Fourchette grand public : Environ 30 € à 75 € via le canal de billetterie officiel de Getafe CF. Fondo (derrière les buts) : 30 € à 40 € . Lateral (tribunes latérales) : 40 € à 60 € . Tribuna (tribune principale) : 60 € à 80 € .

Plateformes secondaires de revente :

Prix de départ : Sur les places de marché secondaires comme StubHub, les prix commencent généralement autour de 120 € à 160 € pour des places standard, en raison de la demande et des frais de traitement. Prix moyen à la revente : Il se situe généralement entre 150 € et 220 € dans les catégories de places classiques.

Forfaits VIP et hospitalité :

Les places premium avec accès hospitalité commencent autour de 180 € à 300 €+ par billet.



Getafe vs Malaga en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Getafe et Malaga

Getafe a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 en Liga contre le Racing Santander le 23 août, et le club a également battu le Partizan Beograd 3-1 lors des qualifications de Conference League le 20 août. Le point bas de cette série a été une défaite 3-0 contre le Deportivo Alaves le 15 août. Getafe a marqué six buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches. Un match amical nul 1-1 contre Tottenham Hotspur figure aussi dans cette série.

Malaga a pris un point lors de ses deux matches de Liga, avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 face au Deportivo de A Coruna le 24 août. Avant cela, le club s’était incliné 2-0 contre l’Atletico Madrid lors de son premier match de Liga. La pré-saison a notamment compris un nul 2-2 contre Fulham et une victoire 4-2 contre Al-Arabi, même si une défaite 2-1 contre l’AD Ceuta FC figure également dans cette série.

Getafe vs Malaga : confrontations directes récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Liga le 19 mai 2018, lorsque Getafe s’est imposé 1-0 à l’extérieur contre Malaga. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, toutes disputées en Liga, Getafe compte trois victoires contre aucune pour Malaga, avec deux matches conclus par des succès de Getafe au Coliseum, dont une victoire 1-0 à domicile en janvier 2018. Le meilleur résultat de Malaga dans ces données est une victoire 3-0 à domicile en février 2016, même si Getafe a sinon dominé les confrontations récentes entre les deux équipes.